Hội thảo do thành phố Yokohama (Nhật Bản), Liên minh Giải pháp đô thị Yokohama (YUSA) và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (DNIC) phối hợp tổ chức. Đơn vị vận hành gồm OSUMI Việt Nam và IZUMI INNOVATION, với sự hỗ trợ của Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng (YBA Đà Nẵng).

Theo chương trình dự kiến, hai địa phương sẽ trao đổi về định hướng hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo xanh. Sở Khoa học và Công nghệ sẽ giới thiệu các quy định pháp luật mới liên quan đến giảm phát thải carbon, giúp doanh nghiệp cập nhật những yêu cầu trong quá trình chuyển đổi xanh.

Điểm nhấn của hội thảo là hoạt động giới thiệu các giải pháp công nghệ đến từ doanh nghiệp Nhật Bản. Trong đó, OSUMI Việt Nam trình bày công nghệ tiết kiệm năng lượng; ShinMaywa giới thiệu giải pháp xử lý nước; doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải giới thiệu công nghệ liên quan; Macnica trình bày giải pháp xe tự hành.

Đây là những lĩnh vực có khả năng ứng dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý đô thị và bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm tiêu hao năng lượng và hạn chế phát thải. Bên cạnh phần giới thiệu công nghệ của doanh nghiệp Nhật Bản, chương trình dự kiến có hai doanh nghiệp Việt Nam tham gia trình bày, chia sẻ về hoạt động và nhu cầu hợp tác. Cạnh đó, hoạt động kết nối doanh nghiệp được triển khai nhằm tạo điều kiện để các bên trao đổi trực tiếp, tìm hiểu khả năng ứng dụng công nghệ và phát triển quan hệ hợp tác.

Thông qua hội thảo, các doanh nghiệp Đà Nẵng có thêm cơ hội tiếp cận giải pháp công nghệ xanh của Nhật Bản, tìm kiếm đối tác và mở rộng khả năng hợp tác trong các lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, xử lý nước, chất thải và tự động hóa. Hoạt động cũng góp phần thúc đẩy kết nối quốc tế trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hướng đến phát triển kinh tế xanh và bền vững.