Kết nối đổi mới sáng tạo Việt Nam-Hàn Quốc

Các diễn giả khởi động chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, cùng định hướng của Chính phủ Hàn Quốc thúc đẩy doanh nghiệp công nghệ tài chính mở rộng quy mô ra thị trường quốc tế, Tập đoàn tài chính Shinhan tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong ngành tài chính – ngân hàng khi chủ động xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, vừa kết nối nguồn lực nội bộ với startup công nghệ để đồng sáng tạo giải pháp vừa hỗ trợ startup quốc tế kết nối kinh doanh, mở rộng thị trường tại Việt Nam.

Từ năm 2016 đến nay, Shinhan Future's Lab Việt Nam (SFL-V), chi nhánh quốc tế đầu tiên của Shinhan Future's Lab, đã kiên trì theo đuổi định hướng này, từng bước trở thành cầu nối chiến lược giữa cộng đồng startup Việt Nam-Hàn Quốc và hệ sinh thái các công ty thành viên của Shinhan tại Việt Nam.

Shinhan Future’s Lab Việt Nam (SFL-V), chương trình thúc đẩy đổi mới sáng tạo thuộc, tổ chức Demo Day 2026 với chủ đề “AX Technicolor” tại tòa nhà The Mett, TP. Hồ Chí Minh, với sự tham dự của ông Jin Ok Dong, Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Shinhan, cùng lãnh đạo Shinhan tại Hàn Quốc và Việt Nam diễn ra ngày 17/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút gần 120 đại biểu tham dự gồm: đại diện Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Hỗ trợ Fintech Hàn Quốc, Quỹ Bảo lãnh tín dụng Hàn Quốc (KODIT), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cùng đông đảo đối tác, nhà đầu tư và chuyên gia phân tích tài chính hai nước.

Được biết, hai chương trình trọng tâm trên giữ hai vai trò bổ trợ nhau trong hành trình phát triển của cộng đồng khởi nghiệp (startup). Trong đó, Shinhan Global X-Change là chương trình tập trung kết nối kinh doanh hai chiều giữa cộng đồng khởi nghiệp (startup) với doanh nghiệp tại Việt Nam và Hàn Quốc, hỗ trợ startup tìm hiểu thị trường, kết nối đối tác và mở rộng hoạt động xuyên biên giới. Còn Global Shinhan InnoBoost là chương trình kết nối trực tiếp startup công nghệ với các đơn vị kinh doanh của Shinhan để cùng triển khai thử nghiệm giải pháp trên các bài toán thực tế, hướng đến hợp tác dài hạn.

Sau 10 năm triển khai, năm 2026, hai chương trình lần đầu tiên cùng tổ chức Demo Day chung, tạo nên một không gian hội tụ cho cả hành trình đổi mới sáng tạo và hành trình mở rộng kinh doanh của startup hai nước với nhiều hoạt động kết nối nổi bật xuyên suốt cùng các nghi thức ký kết hợp tác chiến lược cũng như chia sẻ thành quả hợp tác giữa các bên.

Cũng năm 2026, Shinhan Future’s Lab Việt Nam hợp tác cùng Quỹ đầu tư mạo hiểm chuyên dành cho các công ty công nghệ AI tại châu Á (GenAI Fund) mở rộng phạm vi tiếp cận tới cộng đồng startup công nghệ tại Việt Nam và khu vực đồng thời xây dựng mạng lưới kết nối startup, nhà đầu tư, chuyên gia và doanh nghiệp trong khu vực.

Thông qua sự kết hợp giữa năng lực triển khai đổi mới sáng tạo và kết nối doanh nghiệp của Shinhan Future’s Lab với mạng lưới startup công nghệ của GenAI Fund, hai bên tạo thêm cơ hội để các đơn vị kinh doanh thuộc hệ sinh thái Shinhan tiếp cận, thử nghiệm và phát triển hợp tác với những giải pháp công nghệ có tiềm năng ứng dụng thực tế cao.

Chủ tịch Tập đoàn, ông Jin Ok Dong tại chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)

Dịp này, Chủ tịch Tập đoàn, ông Jin Ok Dong chia sẻ về các đơn vị khởi nghiệp công nghệ và đổi mới sáng tạo với bản chất thực sự liên quan kết nối con người - thị trường - những khả năng chưa từng tồn tại, nơi đổi mới sáng tạo của Hàn Quốc và Việt Nam gặp nhau, nơi startup và tài chính cùng hội tụ. “Shinhan chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục là đối tác vững chắc kết nối Hàn Quốc và Việt Nam”, vị Chủ tịch Tập đoàn khẳng định.

Đáng chú ý, điểm nhấn tại Demo Day 2026 lần này là lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) “Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vươn ra toàn cầu” giữa Tập đoàn tài chính Shinhan và Quỹ Bảo lãnh tín dụng Hàn Quốc (KODIT), cùng phiên chia sẻ câu chuyện thành công giữa Finan và Ngân hàng Shinhan, giữa Corecode và Công ty Chứng khoán Shinhan Việt Nam (SSV).

Các startup Việt Nam – Hàn Quốc hội tụ tại Demo Day 2026. (Ảnh: Ban tổ chức)

Cụ thể, từ một dự án PoC (quy mô nhỏ, thời gian giới hạn và tập trung vào việc giải quyết các rủi ro hoặc điều chưa chắc chắn trong giải pháp đề xuất) kết hợp tính năng quản lý bán hàng với dịch vụ tài chính ngân hàng, Finan-nền tảng hiện phục vụ hơn 800.000 hộ kinh doanh, tiểu thương tại Việt Nam với tổng giá trị giao dịch xử lý lũy kế trên 5 tỷ USD-đã cùng Ngân hàng Shinhan chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang hợp đồng kinh doanh chính thức, xây dựng và ra mắt Shinhan vào tháng 4/2026, cung cấp đồng thời tính năng quản lý doanh thu, tồn kho, hóa đơn điện tử và dịch vụ tài chính như mở tài khoản, vay vốn.

Với định hướng kết nối - đồng sáng tạo - mở rộng, SFL-V là nền tảng giúp startup Việt Nam và Hàn Quốc hiện thực hóa ý tưởng, mở rộng quy mô toàn cầu. (Ảnh: Ban tổ chức)

Song song, chứng khoán Shinhan phối hợp cùng Corecode triển khai và ra mắt Vinastalk - nền tảng thông tin và đầu tư chứng khoán miễn phí, ứng dụng AI để tổng hợp và đơn giản hóa thông tin thị trường, hỗ trợ nhà đầu tư từ cập nhật tin tức, phân tích dữ liệu, khám phá chiến lược đến kết nối cộng đồng và giao dịch.

Shinhan Future’s Lab (SFL) là chương trình thúc đẩy đổi mới sáng tạo thuộc Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group – SFG), một trong những mô hình hỗ trợ khởi nghiệp công nghệ tài chính tiên phong và hiệu quả nhất tại Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức)

Có thể thấy, sự tham dự trực tiếp của Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Shinhan, cùng sự đồng hành của các cơ quan quản lý và đối tác hai nước, tiếp tục khẳng định định hướng lâu dài của Shinhan: xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở toàn diện, kết nối nguồn lực trong và ngoài doanh nghiệp, trong và ngoài nước, nơi startup Việt Nam và Hàn Quốc có thể cùng nhau hiện thực hóa ý tưởng, mở rộng quy mô và tạo ra giá trị bền vững. Đây cũng là nền tảng để Shinhan tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo quốc gia trong những năm tới.