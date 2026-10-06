Kết nối doanh nhân với người trẻ qua những trang sách

Tại lễ khai mạc, ông Trần Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức, cho biết việc viết sách đòi hỏi nhiều thời gian, trong khi doanh nhân phải dành phần lớn nguồn lực cho hoạt động điều hành.

Theo ông Trần Hoàng, những cuốn sách từ trải nghiệm thương trường giúp lưu lại kinh nghiệm quản trị, bài học thành công và thất bại để chia sẻ với cộng đồng. Một trong những mục tiêu của Tuần lễ là đưa các tác phẩm này đến gần độc giả trẻ, nhất là sinh viên có định hướng khởi nghiệp. Những kinh nghiệm được đúc kết trong sách có thể giúp người trẻ có thêm góc nhìn thực tế trước khi bước vào môi trường nghề nghiệp.

Việc đưa tri thức từ doanh nghiệp đến với người học cũng phù hợp với định hướng xây dựng xã hội học tập của thành phố. Bà Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, cho rằng sách là nguồn tri thức quan trọng, giúp người học mở rộng tư duy và nâng cao năng lực thích ứng. Học tập suốt đời cần được mở rộng từ nhà trường đến doanh nghiệp và các không gian xã hội.

Ông Trần Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc.

Theo bà Trương Hải Thanh, ngành Giáo dục mong muốn cộng đồng doanh nhân tham gia kiến tạo, chia sẻ và lan tỏa tri thức. Thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục phối hợp với nhà trường, doanh nghiệp để đưa sách hay và kinh nghiệm thực tiễn của doanh nhân đến với học sinh, sinh viên và đội ngũ quản lý, tạo thêm cơ hội học hỏi từ thực tế.

Các tác phẩm năm nay trải rộng từ hội nhập, phát triển bản thân, lãnh đạo, quản trị đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo và góc nhìn về đô thị Việt Nam đương đại. Qua đó, những trải nghiệm và tri thức được đúc kết từ thực tiễn kinh doanh được chuyển hóa thành nội dung có thể chia sẻ với cộng đồng.

Năm nay, các đơn vị xuất bản, phát hành và doanh nhân đề cử 67 tác phẩm đủ điều kiện xét chọn. Hội đồng Sách Doanh nhân chấm điểm độc lập theo các tiêu chí về chất lượng nội dung, ý nghĩa xã hội, giá trị truyền cảm hứng, tính sáng tạo, đột phá và kỹ - mỹ thuật. Mỗi tác giả chỉ được vinh danh một tác phẩm.

Không gian triển lãm, trưng bày các tác phẩm tiêu biểu trong Tuần lễ Doanh nhân và sách năm 2026.

10 tác phẩm được lựa chọn đề cập nhiều lĩnh vực, từ hội nhập quốc tế, phát triển bản thân, lãnh đạo và quản trị chiến lược đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong doanh nghiệp, kiến trúc và đô thị Việt Nam đương đại. Qua sách, kiến thức và trải nghiệm của các tác giả được hệ thống lại, giúp độc giả có thêm nguồn tham khảo trong học tập, làm việc và điều hành doanh nghiệp.

Cùng với hoạt động giới thiệu sách, các buổi giao lưu tạo cơ hội để độc giả trao đổi trực tiếp với tác giả về những kinh nghiệm được trình bày trong tác phẩm. Hội thảo “Xây dựng doanh nghiệp học tập trong thành phố học tập” tiếp tục mở rộng nội dung này sang việc phát triển tinh thần học tập trong môi trường làm việc.

Tuần lễ được tổ chức trong dịp kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam, gắn hoạt động đọc, viết và chia sẻ sách với việc thúc đẩy học tập suốt đời trong cộng đồng.