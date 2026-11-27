Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Chiều ngày 26/11/2026, tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Tencent (Trung Quốc) nhằm trao đổi định hướng hợp tác trong xúc tiến, quảng bá du lịch, thúc đẩy thanh toán điện tử và ứng dụng công nghệ số phục vụ khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam.

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Tencent đã giới thiệu hệ sinh thái công nghệ và nền tảng WeChat với nhiều tiện ích có thể hỗ trợ du khách. Theo đó, hệ sinh thái WeChat tích hợp nhiều công cụ như tài khoản chính thức (Official Accounts), Video Accounts, Weixin Search, Mini Programs và WeChat Pay, tạo khả năng kết nối giữa nội dung quảng bá, tra cứu thông tin, tiếp cận dịch vụ và thanh toán trên cùng một nền tảng.

Với quy mô khoảng 1,449 tỷ tài khoản hoạt động hằng tháng tính đến tháng 9/2026, đây là kênh có tiềm năng hỗ trợ quảng bá hình ảnh, sản phẩm và điểm đến du lịch Việt Nam tới thị trường Trung Quốc. Đáng chú ý, hai bên đã trao đổi về kết quả bước đầu trong hợp tác thanh toán QR xuyên biên giới giữa Tencent, NAPAS và các đối tác.

Theo số liệu NAPAS cung cấp, từ tháng 8/2026 đến nay, hệ thống đã ghi nhận trên 35.000 giao dịch với tổng giá trị hơn 75 tỷ đồng, thông qua mạng lưới chấp nhận thanh toán thuộc hơn 29 tổ chức thành viên NAPAS. Kết quả này cho thấy tiềm năng phát triển các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần tạo thuận lợi cho khách du lịch Trung Quốc khi sử dụng dịch vụ tại Việt Nam.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh tiếp và làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Tencent (Trung Quốc). Ảnh: TITC

Trên cơ sở thế mạnh của Tencent, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề xuất nghiên cứu hợp tác theo hướng đẩy mạnh quảng bá du lịch Việt Nam bằng tiếng Trung trên hệ sinh thái WeChat; giới thiệu các điểm đến, sản phẩm du lịch biển, nghỉ dưỡng, văn hóa, ẩm thực, mua sắm, golf và các sản phẩm chất lượng cao.

Đồng thời, nghiên cứu xây dựng kênh thông tin chính thức về du lịch Việt Nam trên WeChat, kết nối với các nền tảng số du lịch hiện có của Việt Nam, trong đó có Nền tảng số Quản trị và Kinh doanh du lịch và Vietnam.travel, nhằm hỗ trợ du khách tiếp cận thông tin thuận tiện hơn trước, trong và sau chuyến đi.

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đề nghị Tencent phối hợp với NAPAS và các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu mở rộng mạng lưới thanh toán tại những điểm đến du lịch phù hợp, xây dựng tài liệu hướng dẫn thanh toán bằng tiếng Trung và cung cấp thông tin chính xác về các điểm chấp nhận thanh toán. Ưu tiên kết nối với hệ sinh thái du lịch số hiện có của Việt Nam, bảo đảm an toàn dữ liệu và tuân thủ quy định pháp luật.

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh trao quà lưu niệm tặng đại diện Tập đoàn Tencent. Ảnh:TITC

Trước đó, chiều tối ngày 25/11 (giờ địa phương), tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam, kết nối doanh nghiệp với thông điệp “Việt Nam: Nhịp cầu kết nối - Trải nghiệm đa sắc - Chất lượng vượt trội”.

Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam tại Trung Quốc, đồng thời là hoạt động thiết thực triển khai Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027. Tại sự kiện, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai nhấn mạnh Việt Nam hiện đang dành sự quan tâm đặc biệt và thể hiện quyết tâm chính trị cao đối với phát triển du lịch.

Theo đó, du lịch không chỉ là một ngành dịch vụ mà còn phải trở thành động lực tăng trưởng mới, có sức lan tỏa đối với thương mại, giao thông vận tải, văn hóa, công nghiệp sáng tạo, nông nghiệp và nhiều lĩnh vực kinh tế khác. Việt Nam hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến chất lượng cao, an toàn, hấp dẫn, giàu bản sắc văn hóa và đa dạng trải nghiệm. Định hướng này cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác thực chất hơn với các đối tác Trung Quốc, đặc biệt trong phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và quảng bá điểm đến.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam, kết nối doanh nghiệp với thông điệp “Việt Nam: Nhịp cầu kết nối - Trải nghiệm đa sắc - Chất lượng vượt trội”. Ảnh: Cục DLQGVN

Việc Lãnh đạo cấp cao hai nước khởi động Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027 vào tháng 4/2026 là một dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác du lịch mới giữa hai nước theo hướng sâu rộng và hiệu quả hơn. Đặc biệt, Việt Nam đã ban hành chính sách miễn thị thực cho công dân Trung Quốc đi du lịch theo đoàn đến Khánh Hòa, tạo điều kiện thuận lợi để du khách trải nghiệm và tận hưởng các dịch vụ du lịch chất lượng cao.

Cùng với chính sách thị thực của Việt Nam ngày càng thông thoáng, thủ tục xuất nhập cảnh thuận lợi, với mạng lưới khoảng 50 đường bay thẳng, kết nối 5 sân bay của Việt Nam với 24 thành phố tại Trung Quốc, việc đi lại giữa hai nước ngày càng thuận tiện. Đây là những điều kiện thuận lợi để thúc đẩy trao đổi khách hai chiều, mở rộng các chương trình du lịch, đưa Việt Nam trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những kỳ nghỉ của du khách Trung Quốc.

Từ phía doanh nghiệp, ông Simon Peachey, Giám đốc Vận hành phụ trách Trung Quốc, châu Đại Dương và RCIS của VFS Global, nhận định nhu cầu du lịch quốc tế đang tăng trưởng mạnh mẽ. Trong đó du khách Trung Quốc ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm du lịch chất lượng cao, giàu giá trị văn hóa, mang tính cá nhân hóa và có sự kết nối với cộng đồng bản địa.

Trong bối cảnh ấy, việc tăng cường kết nối giữa ngành du lịch Việt Nam và thị trường Trung Quốc không chỉ mang đến nhiều cơ hội khám phá cho du khách mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác kinh doanh, mở rộng giao lưu nhân dân, tạo ra những giá trị bền vững cho doanh nghiệp và các đối tác du lịch của cả hai nước.

Việt Nam - Trung Quốc đang có những điều kiện thuận lợi để thúc đẩy trao đổi khách hai chiều, mở rộng các chương trình du lịch. Ảnh: Cục DLQGVN

Trong cùng ngày, 30 doanh nghiệp du lịch Việt Nam đã có cơ hội gặp gỡ, làm việc trực tiếp với khoảng 300 công ty lữ hành, đơn vị tổ chức tour và đối tác du lịch Trung Quốc. Các doanh nghiệp đã tập trung trao đổi về nhu cầu, xu hướng thị trường, khả năng phát triển sản phẩm, mở rộng mạng lưới đối tác và cơ hội kinh doanh... Các doanh nghiệp Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến các sản phẩm du lịch chất lượng cao, du lịch MICE…

Chuỗi hoạt động này tạo nền tảng để doanh nghiệp hai nước chuyển hóa tiềm năng thị trường thành những cơ hội hợp tác cụ thể, thúc đẩy trao đổi khách du lịch hai chiều. Đây là bước khởi đầu quan trọng cho chuỗi hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam tại Trung Quốc, góp phần đưa Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027 đi vào chiều sâu, hướng tới những kết quả thực chất, hiệu quả và bền vững.