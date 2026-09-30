Kết nối doanh nghiệp với chuỗi cung ứng hàng không toàn cầu

Sự kiện do BCI Aerospace – Advanced Business Events (ABE) tổ chức, phối hợp cùng Công ty Global Expo Việt Nam, với Airbus là đối tác chiến lược và Viettel là đối tác công nghiệp. Chương trình quy tụ các hãng hàng không, nhà sản xuất máy bay, nhà sản xuất thiết bị (OEM), doanh nghiệp cấp 1, cấp 2, doanh nghiệp bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu (MRO), nhà cung cấp công nghệ, tổ chức chuyên ngành, trường đại học và các đối tác trong chuỗi cung ứng hàng không.

VAF 2026 diễn ra trong bối cảnh thị trường hàng không Việt Nam tiếp tục tăng trưởng. Theo Cục Hàng không Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2026, tổng sản lượng vận chuyển toàn thị trường đạt hơn 45,49 triệu hành khách và 813,2 nghìn tấn hàng hóa, tăng lần lượt 9,8% và 16,4% so với cùng kỳ năm 2025. Đến cuối tháng 6/2026, các hãng hàng không Việt Nam khai thác 225 tàu bay; 4 hãng hàng không Việt Nam và 77 hãng nước ngoài khai thác thường lệ các đường bay quốc tế đến Việt Nam.

Cùng với tăng trưởng thị trường, Việt Nam tiếp tục mở rộng hạ tầng hàng không. Quy hoạch hệ thống cảng hàng không được điều chỉnh trong năm 2026 đặt mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 36 sân bay, với tổng công suất thiết kế trên 249 triệu hành khách mỗi năm. Định hướng phát triển cũng bao gồm các trung tâm logistics hàng không và cơ sở MRO tại những sân bay có hạ tầng, kết nối quốc tế lớn.

Ảnh minh hoạ.

Sự phát triển này kéo theo nhu cầu về linh kiện, thiết bị, sản xuất chính xác, công nghệ, logistics, MRO và nhân lực kỹ thuật. Đây cũng là trọng tâm kết nối của VAF 2026.

Trong ba ngày, chương trình tập trung vào thị trường hàng không toàn cầu, nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), MRO, chuỗi cung ứng và kết nối B2B. Các cuộc gặp doanh nghiệp được sắp xếp trước, mỗi phiên khoảng 30 phút, tạo điều kiện để các bên trao đổi trực tiếp về nhu cầu mua sắm, năng lực cung ứng, hợp tác sản xuất và đầu tư.

Ngày cuối, NextGen Aerospace Talent Day, dành cho doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và sinh viên, tập trung vào nhu cầu nhân lực, kỹ năng doanh nghiệp tìm kiếm và định hướng đào tạo của ngành hàng không Việt Nam.

VAF 2026 cũng giới thiệu các xu hướng công nghệ như MRO 4.0, trí tuệ nhân tạo, Digital Twin, PLM, tự động hóa, sản xuất bồi đắp và robot.

Thông qua mô hình Triển lãm – Hội nghị – B2B Matching – Talent Day, sự kiện tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận OEM, hãng hàng không, doanh nghiệp MRO và nhà cung cấp quốc tế; tìm hiểu nhu cầu mua sắm, nội địa hóa, hợp tác sản xuất và đầu tư. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp quốc tế có cơ hội tìm hiểu năng lực nhà cung ứng trong nước và kết nối nguồn nhân lực kỹ thuật.

Qua đó, VAF 2026 hướng tới thúc đẩy ngành MRO, phát triển chuỗi cung ứng hàng không trong nước và mở rộng hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam với chuỗi giá trị hàng không toàn cầu.