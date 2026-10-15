Kết nối doanh nghiệp Việt với kênh HORECA

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: ITPC)

Sự kiện là diễn đàn chuyên sâu giúp doanh nghiệp trong nước nắm bắt các quy chuẩn gia nhập chuỗi cung ứng chất lượng cao, đồng thời hỗ trợ các đơn vị vận hành HORECA tìm kiếm và sàng lọc đối tác cung ứng phù hợp.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cùng với đà tăng trưởng của ngành du lịch và sự gia tăng của tầng lớp trung lưu, HORECA đang dần trở thành kênh phân phối quan trọng và giàu tiềm năng bên cạnh các kênh bán lẻ truyền thống và thương mại điện tử.

Không chỉ tập trung tại các trung tâm kinh tế lớn như Thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội, xu hướng này đang từng bước mở rộng đến các địa phương có lợi thế về du lịch, mở ra nhiều cơ hội tiếp cận thị trường cho các sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến, đồ uống, hàng tiêu dùng và dịch vụ vận hành trong nước.

Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện (Ảnh: ITPC)

Cũng theo ông Lê Anh Hoàng, để tham gia sâu vào kênh HORECA, có sản phẩm tốt thôi là chưa đủ. Đây là phân khúc đặt ra những tiêu chuẩn cao về chất lượng đồng nhất, tính ổn định dài hạn của nguồn cung, năng lực giao nhận bảo đảm và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp.

Việc tiếp cận và đáp ứng được hệ thống các khách sạn, nhà hàng và chuỗi ẩm thực cao cấp sẽ là cơ sở quan trọng phản ánh năng lực hoàn thiện tiêu chuẩn của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.

Để tham gia sâu vào kênh HORECA, chuyên gia khuyến khích các doanh nghiệp chủ động nắm bắt cơ hội kết nối trực tiếp và tham gia vào các phiên ghép nối kinh doanh (B2B matchmaking).

Ngoài ra, bên cạnh việc cập nhật kịp thời các xu hướng mới của ngành, yếu tố quan trọng tạo nên hiệu quả cho doanh nghiệp là khả năng vận dụng các giải pháp đồng bộ thành hành động thực tiễn trong vận hành và cung ứng.

Theo bà Võ Phương Vy, Giám đốc bán hàng kênh HORECA, Công ty Passion Gourmet Food Asia (PGF Asia) nhận định, HORECA không đơn thuần là một kênh tiêu thụ hàng hóa, mà là một hệ sinh thái tạo ra giá trị và trải nghiệm cho khách hàng cuối cùng.

Đại biểu tham quan các sản phẩm hàng hóa trưng bày tại sự kiện (Ảnh: ITPC)

Điểm lưu ý đầu tiên mà các nhà cung ứng cần nắm rõ khi tiếp cận phân khúc này là sự khác biệt về vai trò giữa người trực tiếp sử dụng, người thu mua và người ra quyết định.

Do đó, doanh nghiệp muốn tham gia hiệu quả vào kênh HORECA cần tìm hiểu tổng thể cả hệ sinh thái thay vì chỉ tìm kiếm một cá nhân đơn lẻ để giới thiệu sản phẩm.

Qua đó, từng bước chuyển hóa sản phẩm thành giá trị gia tăng qua các khâu sáng tạo ẩm thực, dịch vụ và trải nghiệm nhằm gia tăng doanh số, nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng uy tín thương hiệu cũng như nắm bắt xu hướng thị trường.