Kết nối doanh nghiệp Việt với chuỗi cung ứng hàng không toàn cầu

Triển lãm và Diễn đàn Công nghiệp Hàng không Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 6-11-2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ảnh: PV

Sự kiện do BCI Aerospace – Advanced Business Events tổ chức, phối hợp với Global Expo Việt Nam, với Airbus là Đối tác chiến lược và Viettel là Đối tác công nghiệp.

VAF 2026 diễn ra trong bối cảnh hàng không Việt Nam tiếp tục tăng trưởng về vận tải, hạ tầng và nhu cầu phát triển công nghiệp hỗ trợ. Hiện các hãng hàng không Việt Nam khai thác 225 tàu bay; 4 hãng hàng không Việt Nam và 77 hãng hàng không nước ngoài khai thác thường lệ các đường bay quốc tế đến Việt Nam.

Quy hoạch hệ thống cảng hàng không được điều chỉnh trong năm 2026 đặt mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 36 sân bay, tổng công suất thiết kế hơn 249 triệu hành khách/năm. Cùng với đó là định hướng phát triển logistics hàng không, cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu tàu bay (MRO), mở ra nhu cầu về linh kiện, thiết bị, công nghệ, logistics, đào tạo nhân lực và các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

VAF 2026 tập trung kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các OEM, hãng hàng không, doanh nghiệp và nhà cung cấp quốc tế; tìm kiếm cơ hội hợp tác sản xuất, đầu tư, chuyển giao công nghệ và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong 3 ngày, chương trình gồm các phiên thảo luận về thị trường hàng không và nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), MRO, chuỗi cung ứng và kết nối doanh nghiệp. Các cuộc gặp doanh nghiệp được sắp xếp trước, tạo điều kiện trao đổi trực tiếp về nhu cầu mua sắm, năng lực cung ứng, hợp tác sản xuất và đầu tư.

Ngày cuối, NextGen Aerospace Talent Day - dành cho doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và sinh viên, tập trung vào nhu cầu nhân lực, kỹ năng và định hướng đào tạo của ngành hàng không.

Diễn đàn cũng giới thiệu các xu hướng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, sản xuất bồi đắp, robot và vật liệu mới...

Thông qua mô hình kết hợp triển lãm, hội nghị, giới thiệu công nghệ, VAF 2026 hướng tới thúc đẩy MRO, phát triển chuỗi cung ứng hàng không trong nước, nâng cao chất lượng nhân lực và mở rộng hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam với chuỗi giá trị hàng không quốc tế.