Kết nối doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu

Chiều ngày 4/11, tại Bắc Ninh, VCCI chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Diễn đàn Công nghiệp Bắc Ninh 2026 với chủ đề “Kiến tạo trung tâm chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu”, bàn giải pháp mở ra cơ hội để Việt Nam nói chung và Bắc Ninh nói riêng nâng cao vị thế trong mạng lưới sản xuất công nghệ cao.

Đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư bàn luận giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Ảnh: Hải Anh

Phát biểu tại sự kiện, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch VCCI khẳng định, diễn đàn nhằm tìm lời giải trước thách lớn là làm thế nào để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào các công đoạn có giá trị gia tăng cao, thay vì chủ yếu đảm nhận khâu gia công, lắp ráp.

Theo ông Hoàng Quang Phòng, xu hướng đa dạng hóa địa điểm sản xuất và tăng khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng đang tạo thêm dư địa thu hút đầu tư cho Việt Nam. Để tận dụng cơ hội, cần nâng cao năng lực doanh nghiệp nội địa, tăng kết nối với khu vực FDI, từng bước tham gia vào các khâu có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao hơn.

Tại sự kiện, đồng thuận quan điểm nêu trên, bà Vương Thị Minh Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) cho biết, tính đến hết tháng 9/2026, Việt Nam có 48.106 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 571,1 tỷ USD, đến từ 154 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong đó, Bắc Ninh là một trong những địa phương dẫn đầu về thu hút đầu tư nước ngoài, với 3.705 dự án và tổng vốn đăng ký khoảng 52,49 tỷ USD. Riêng lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ lực, với 19.693 dự án, tổng vốn đăng ký gần 345,94 tỷ USD.

Theo bà Vương Thị Minh Hiếu, quy mô và chất lượng dòng vốn FDI cho thấy Việt Nam có vị trí ngày càng quan trọng trong mạng lưới sản xuất toàn cầu. Tuy nhiên, mức độ tham gia của doanh nghiệp trong nước vào các công đoạn có giá trị gia tăng cao vẫn còn hạn chế; mối liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa chưa tương xứng với tiềm năng.

Vì vậy, định hướng thu hút FDI cần chuyển mạnh từ ưu tiên quy mô vốn sang chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng; từ thu hút từng dự án riêng lẻ sang hình thành hệ sinh thái sản xuất có liên kết. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm bán dẫn, điện tử, thiết bị thông minh, công nghiệp hỗ trợ và nghiên cứu - phát triển (R&D).

Đáng chú ý, Nghị quyết 10-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ nội địa hóa bình quân trong các ngành công nghiệp chủ lực đạt 40-45%, đồng thời có khoảng 10.000 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của khu vực FDI. Đây là những chỉ tiêu cho thấy yêu cầu không chỉ thu hút thêm nhà đầu tư nước ngoài mà còn phải nâng năng lực sản xuất, công nghệ và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn của doanh nghiệp Việt.

Từ góc độ địa phương, ông Phạm Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, Bắc Ninh định hướng phát huy lợi thế này để hình thành hệ sinh thái công nghiệp có tính liên kết, trong đó doanh nghiệp trong nước từng bước trở thành mắt xích trong chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia.

Cùng với thu hút dự án công nghệ cao, địa phương tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư vào phát triển hạ tầng, logistics, năng lượng, hạ tầng số và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Có thể khẳng định, việc tăng kết nối giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp Việt, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và nâng năng lực tham gia các khâu thiết kế, nghiên cứu, sản xuất linh kiện sẽ là yếu tố quyết định để Bắc Ninh gia tăng giá trị giữ lại trong nước, từng bước nâng vị thế trong chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu.