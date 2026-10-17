Kết nối doanh nghiệp Việt tại Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác Ấn Độ 2026

Ảnh minh họa: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Theo Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác lần thứ 31 sẽ diễn ra từ ngày 11 – 13/11/2026 tại thành phố Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ.

Hội nghị do Bộ Công Thương Ấn Độ phối hợp với Chính quyền bang Andhra Pradesh và Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII) tổ chức, dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công Thương Ấn Độ Piyush Goyal và Thủ hiến bang Andhra Pradesh N. Chandrababu Naidu.

Đây là một trong những diễn đàn hợp tác kinh tế quốc tế lớn của Ấn Độ, quy tụ lãnh đạo Chính phủ, các Bộ trưởng, tập đoàn, doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế.

Hội nghị năm 2026 tập trung vào các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuỗi cung ứng toàn cầu và hợp tác công nghiệp.

Hội nghị sẽ là cơ hội mở rộng hợp tác cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó nhiều lĩnh vực tiềm năng như dệt may, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, cảng biển và logistics, du lịch và hàng không, nông sản, thực phẩm và thủy sản.

Trong khuôn khổ hội nghị, Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ dự kiến phối hợp với CII và Chính quyền bang Andhra Pradesh tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp, gặp gỡ đối tác, khảo sát khu công nghiệp, cảng biển và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại.

Năm 2025, Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác đã thu hút khoảng 600 đại biểu quốc tế đến từ 62 quốc gia, vùng lãnh thổ. Hơn 600 biên bản ghi nhớ (moU) đã được ký với cam kết đầu tư lên tới 13.350 tỷ Rupee, hơn 1.500 lượt kết nối B2B giữa các doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm gửi thông tin đăng ký về Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ trước ngày 25/10/2026.