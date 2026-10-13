Kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc trong lĩnh vực điện, điện tử

Trong khuôn khổ triển khai Dự án “Tư vấn và giải pháp công nghệ Hàn Quốc - Việt Nam (TASK) cho ngành điện và điện tử”, đoàn công tác của Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC) thuộc Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cùng các doanh nghiệp Việt Nam đã đến thăm Viện Công nghệ Ô tô Hàn Quốc (KATECH), mở đầu các hoạt động học tập, trao đổi kinh nghiệm và kết nối hợp tác công nghệ tại Hàn Quốc. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2026-2029 với nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc, thông qua Viện Phát triển Công nghệ Hàn Quốc (KIAT).

Đoàn công tác của Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp và các doanh nghiệp Việt Nam tại Viện Công nghệ Ô tô Hàn Quốc (KATECH).

Hoạt động nằm trong chương trình học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Hàn Quốc, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các mô hình phát triển công nghệ, nâng cao năng lực kỹ thuật và tìm hiểu kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển công nghiệp.

Thông qua chương trình công tác, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tăng cường trao đổi với các tổ chức nghiên cứu, chuyên gia và doanh nghiệp Hàn Quốc, từ đó từng bước tiếp cận những phương pháp quản trị sản xuất, kiểm soát chất lượng và ứng dụng công nghệ tiên tiến.

Đặc biệt, việc trực tiếp tiếp cận các mô hình thực tiễn tại Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam đối chiếu với điều kiện sản xuất hiện có, xác định những nội dung cần cải tiến về công nghệ, quy trình và quản lý chất lượng, phù hợp với yêu cầu tham gia chuỗi cung ứng quốc tế.

Theo nội dung triển khai đã được thống nhất giữa các bên tham gia dự án TASK, mục tiêu trọng tâm là nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong ngành điện và điện tử thông qua hoạt động tư vấn kỹ thuật, đào tạo, cải tiến sản xuất và kết nối hợp tác công nghệ với các đối tác Hàn Quốc.

Dự án tập trung hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục những hạn chế trong quản trị sản xuất, quy trình công nghệ và phương thức quản lý vận hành; đồng thời tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản lý sản xuất thông qua các chương trình tư vấn, đào tạo và trao đổi kinh nghiệm.

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tại nhà máy, một trong những hợp phần quan trọng của Dự án là tổ chức các chương trình học tập, khảo sát thực tế tại Hàn Quốc, giúp doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, kinh nghiệm quản lý và các mô hình sản xuất tiên tiến.

Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực trong trao đổi kinh nghiệm và kết nối hợp tác công nghệ.

Theo thông tin từ phía KATECH, trong năm 2026, Dự án đang triển khai hỗ trợ kỹ thuật cho 12 doanh nghiệp Việt Nam. Bước đầu, hai doanh nghiệp là G8 và An Lập đã ký được hợp đồng cung ứng với Samsung, trong khi Công ty Sông Hồng đã có hoạt động kết nối đơn hàng với doanh nghiệp Hàn Quốc. Những kết quả này cho thấy tiềm năng của mô hình hỗ trợ kết hợp giữa nâng cao năng lực sản xuất, tư vấn kỹ thuật chuyên sâu và kết nối doanh nghiệp với các đối tác đầu chuỗi, hướng tới tạo ra những cơ hội hợp tác kinh doanh thực chất.

Thông qua Dự án TASK, Cục Công nghiệp và Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với các tổ chức, chuyên gia và doanh nghiệp Hàn Quốc. Các hoạt động hợp tác không chỉ góp phần nâng cao năng lực công nghệ và chất lượng sản phẩm mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam từng bước đáp ứng tiêu chuẩn của các tập đoàn đa quốc gia, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Đoàn có nhiều hoạt động và trao đổi tại Viện Công nghệ Ô tô Hàn Quốc KATECH.

Chương trình công tác tại Hàn Quốc là một trong những hoạt động cụ thể nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của Dự án, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ và tăng cường hợp tác công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

Chương trình công tác tại Hàn Quốc diễn ra từ ngày 11-17/10/2026 là một trong những hoạt động triển khai Dự án TASK đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1242/QĐ-BCT ngày 27/5/2026.