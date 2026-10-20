Kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc, thúc đẩy hợp tác đầu tư

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đào Lâm/PV TTXVN tại Hàn Quốc

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh những lợi thế của địa phương về hạ tầng giao thông, cảng biển, Cảng hàng không Thọ Xuân cùng hệ thống cao tốc Bắc - Nam hiện đại và Khu kinh tế Nghi Sơn. Thanh Hóa mong muốn thu hút đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc vào các lĩnh vực chế biến, chế tạo, điện tử, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng sạch, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch.

Các đại biểu lắng nghe thuyết trình về tiềm năng đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Đào Lâm/PV TTXVN tại Hàn Quốc

Lãnh đạo tỉnh cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư bằng trách nhiệm và hành động cụ thể, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc cung cấp thông tin quy hoạch, khảo sát địa điểm, hướng dẫn thủ tục và kết nối đối tác; đồng thời triển khai cơ chế “làn xanh” để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư. Theo đó, hồ sơ hợp lệ đáp ứng điều kiện Mức 1 được giải quyết trong không quá 24 giờ liên tục, còn Mức 2 trong không quá 7 ngày làm việc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Đào Lâm/PV TTXVN tại Hàn Quốc

Đánh giá cao tiềm năng hợp tác và tầm quan trọng của việc xây dựng niềm tin chiến lược giữa địa phương với doanh nghiệp, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc tạo nền tảng thuận lợi để mở rộng hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Đại sứ khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất lâu dài với Thanh Hóa, tăng cường kết nối các nhà cung ứng địa phương, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực và cải thiện đời sống người lao động.

Tại hội nghị, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa chia sẻ nhu cầu hợp tác đầu tư, thương mại của doanh nghiệp địa phương. Đại diện Tập đoàn KEPCO của Hàn Quốc, một nhà đầu tư tại Thanh Hóa, cũng chia sẻ kinh nghiệm triển khai dự án và đánh giá tích cực về môi trường đầu tư của tỉnh.

Cùng ngày, đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa do ông Nguyễn Hồng Phong dẫn đầu làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, trao đổi các giải pháp tiếp tục kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ khảo sát thực địa và thúc đẩy các dự án hợp tác sớm đi vào thực tiễn.