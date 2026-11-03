Kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia hướng tới 60 năm quan hệ hữu nghị

Hội Phát triển Hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN (VASEAN) tới thăm và làm việc tại Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Hà Nội nhân dịp Quốc khánh Campuchia (9/11). Ảnh: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Sáng 3/11, đoàn đại biểu Hội Phát triển Hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN (VASEAN) đã tới thăm và làm việc tại Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Hà Nội nhân dịp Quốc khánh Campuchia (9/11).

PGS TS Bùi Tất Thắng, Chủ tịch Hội VASEAN, dẫn đầu đoàn đại biểu. Trong đoàn có ông Lê Văn Tụy, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, cùng các nhân sự Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và trưởng, phó các phòng ban của Hội VASEAN.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội VASEAN Bùi Tất Thắng gửi lời chúc mừng tới Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam, bà Touch Sopharat và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán nhân ngày lễ trọng đại của Campuchia; đồng thời bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những thành tựu về kinh tế - xã hội mà Campuchia đã đạt được trong thời gian qua.

Trao đổi với bà Đại sứ, PGS TS Bùi Tất Thắng xác định sứ mệnh trọng tâm của Hội VASEAN là nhịp cầu hỗ trợ hợp tác phát triển kinh tế và kết nối giao thương giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Theo ông, hoạt động của Hội không chỉ dừng lại ở các nhịp cầu trao đổi thương mại thuần túy, mà còn góp phần hướng tới việc xây dựng sự thấu hiểu, nền tảng cho sự đoàn kết và phát triển bền vững giữa hai dân tộc.

PGS TS Bùi Tất Thắng, Chủ tịch Hội VASEAN phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Chủ tịch Hội VASEAN bày tỏ mong muốn Đại sứ quán Campuchia tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Hội trong việc kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia, đồng thời phối hợp chặt chẽ để hiện thực hóa các sáng kiến hợp tác kinh tế và duy trì trao đổi thường xuyên giữa hai bên.

Chủ tịch Hội VASEAN cho rằng, buổi làm việc diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia vào năm 2027. Đây là dấu mốc quan trọng để hai bên cùng nhìn lại chặng đường hợp tác, đồng thời thúc đẩy quan hệ song phương, nhất là hợp tác kinh tế và kết nối giao thương giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, lên tầm cao mới.

Về phần mình, Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharat cảm ơn lãnh đạo Hội VASEAN đã đến chúc mừng nhân dịp Quốc khánh Campuchia, coi đây là vinh dự của không chỉ riêng Đại sứ mà còn của các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Bà Touch Sopharat, Đại sứ Vương quốc Campuchia tại Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Đại sứ Touch Sopharat khẳng định Đại sứ quán Campuchia sẽ tiếp tục phối hợp với Hội VASEAN để đẩy mạnh công tác kết nối giao thương, kết nối giao lưu giữa doanh nghiệp và nhân dân hai nước, góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.

Về dấu mốc 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao sắp tới, Đại sứ bày tỏ mong muốn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Bày tỏ sự trân trọng đối với mối quan hệ truyền thống hai nước, Đại sứ Campuchia nhấn mạnh sự hỗ trợ quý báu của Việt Nam đối với Campuchia. Với tư cách là các thành viên tích cực của ASEAN, Việt Nam và Campuchia sẽ luôn là những người láng giềng thân thiết, không ngừng ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và phối hợp chặt chẽ vì mục tiêu phát triển chung.

Đoàn đại biểu Hội VASEAN chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ và các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam. Ảnh: Thu Thảo/Mekong ASEAN.