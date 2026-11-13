Kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia, hướng đến kim ngạch 20 tỷ USD

Quang cảnh hội nghị.

Ngày 13/11, tại siêu thị Tứ Sơn, phường Châu Đốc (An Giang), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp Sở Công Thương tỉnh An Giang tổ chức hội nghị. Tham dự có đại diện các bộ, ngành, địa phương, Thương vụ Việt Nam tại Campuchia và doanh nghiệp hai nước.

Theo thông tin tại hội nghị, 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Campuchia đạt 8,67 tỷ USD, tăng 8,3% so cùng kỳ. Riêng An Giang, với lợi thế có chung đường biên giới và hệ thống cửa khẩu kết nối các tỉnh Kandal, Takeo, Kampot của Campuchia, 9 tháng đầu năm ghi nhận kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt 1,126 tỷ USD.

Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Thanh Duy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc HD Group phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Thương vụ Việt Nam tại Campuchia và các sở, ngành hai nước trao đổi giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn trong giao thương, nhất là thủ tục thông quan, hạ tầng logistics, kho bãi và việc tận dụng ưu đãi thuế quan từ các hiệp định thương mại.

Doanh nghiệp cũng được khuyến nghị chú trọng chuẩn hóa chất lượng, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc để đáp ứng yêu cầu thị trường. Các nhóm hàng có nhiều tiềm năng mở rộng hợp tác gồm nông sản, thực phẩm chế biến, vật liệu xây dựng và hàng tiêu dùng.

Ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương phát biểu tại hội nghị.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bùi Nguyễn Anh Tuấn cho biết, hợp tác kinh tế Việt Nam - Campuchia đang chuyển từ giao dịch đơn lẻ sang liên kết chuỗi cung ứng ổn định, bền vững. Để khai thác tốt tiềm năng thị trường, cần tăng cường kết nối doanh nghiệp, phát triển hệ thống phân phối và thúc đẩy lưu thông hàng hóa giữa hai nước.

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa các doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Campuchia.

Điểm nhấn của hội nghị là lễ ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia, trong đó có Siêu thị Tứ Sơn, HD Group, Công ty TNHH Sản xuất thương mại Tiến Anh cùng các đối tác Campuchia và phòng thương mại địa phương. Các thỏa thuận hướng đến thiết lập kênh phân phối trực tiếp, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng thị trường và duy trì hợp tác lâu dài.

Trong chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 12 đến 14/11, khu vực trưng bày sản phẩm và hoạt động kết nối giao thương trực tiếp (B2B) tiếp tục tạo cơ hội để doanh nghiệp hai nước giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, trao đổi nhu cầu và xúc tiến hợp tác kinh doanh.