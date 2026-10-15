Kết nối doanh nghiệp và hợp tác xã do phụ nữ quản lý

Các đại biểu tham dự diễn đàn - Ảnh: L.T

Qua 4 năm triển khai đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”, các cấp Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ thành lập 39 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành lên 93 hợp tác xã với hơn 1.200 thành viên. Các mô hình từng bước phát huy lợi thế sản phẩm địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ và góp phần phát triển kinh tế tập thể.

Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát biểu tại diễn đàn - Ảnh: L.T

Tuy nhiên, nhiều hợp tác xã vẫn gặp khó khăn về quy mô sản xuất, năng lực quản trị, nguồn vốn, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Khả năng đáp ứng yêu cầu thị trường, liên kết tiêu thụ sản phẩm cũng chưa thực sự bền vững. Vì vậy, việc kết nối với doanh nghiệp, mở rộng thị trường và tìm kiếm đối tác tiêu thụ đang là yêu cầu đặt ra đối với các hợp tác xã.

Chương trình giao lưu giúp chia sẻ kinh nghiệm, hướng đến xây dựng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm - Ảnh: L.T

Tại diễn đàn, các đại biểu đã trình bày tham luận, trao đổi giải pháp xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, nâng cao chất lượng, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và tăng cường liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp.

Chương trình giao lưu cũng tạo cơ hội để các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác, hướng đến xây dựng mối liên kết sản xuất, tiêu thụ lâu dài.

Phát động cuộc thi “Phụ nữ Quảng Trị khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027 - Ảnh: L.T

Nhiều sản phẩm của các hợp tác xã do chị em tham gia quản lý được trưng bày tại diễn đàn - Ảnh: L.T

Dịp này, Hội LHPN tỉnh đã phát động cuộc thi “Phụ nữ Quảng Trị khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027, với thông điệp “Chuyển đổi kép-Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế”, khuyến khích phụ nữ phát triển ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và nâng cao giá trị sản phẩm.