Kết nối doanh nghiệp Trung Quốc - Việt Nam, mở rộng chuỗi cung ứng ngành điện tử

Từ ngày 5-7/11/2026, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia Việt Nam (VEC), Hà Nội, diễn ra chương trình Kết nối Doanh nghiệp ngành Điện tử, Điện gia dụng và Linh kiện Trung Quốc - Việt Nam.

Sự kiện do Cục Phát triển Thương mại thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc và Công ty TNHH Triển lãm Chaoyu Thâm Quyến phối hợp tổ chức, hướng tới tăng cường liên kết công nghiệp, mở rộng hợp tác chuỗi cung ứng và tạo cơ hội giao thương giữa doanh nghiệp hai nước.

Sự kiện kết nối doanh nghiệp tại Hà Nội mở cơ hội hợp tác về linh kiện, thiết bị và sản phẩm điện tử giữa hai thị trường.

Việt Nam trung tâm sản xuất điện tử quan trọng của khu vực Đông Nam Á, nơi ngành điện tử và điện gia dụng đã trở thành trụ cột của nền kinh tế. Khi các nhà sản xuất quốc tế liên tục xây dựng nhà máy và năng lực lắp ráp không ngừng mở rộng, nhu cầu về các linh kiện thượng nguồn như PCB, đầu nối, cảm biến, vật liệu phụ trợ bán dẫn, phụ tùng đồ gia dụng và thiết bị sản xuất thông minh ngày càng tăng, cùng với đó là nhu cầu mua sắm ổn định các sản phẩm điện gia dụng và điện tử tiêu dùng thành phẩm chất lượng.

Trong bối cảnh sản lượng tăng trưởng nhanh, Việt Nam có nhu cầu cung ứng bổ trợ lớn đối với linh kiện cốt lõi và thiết bị sản xuất, đòi hỏi nguồn cung thượng nguồn ổn định, chi phí hợp lý. Đồng thời, thị trường tiêu dùng cuối cùng không ngừng mở rộng, với nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm điện tử thành phẩm đáng tin cậy. Trung Quốc sở hữu chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu hoàn chỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và thị trường tiêu dùng của Việt Nam, mang đến cho các nhà sản xuất Việt Nam sự hỗ trợ chuỗi cung ứng ổn định và chất lượng.

Triển lãm quy tụ các nhà cung cấp và thương hiệu chất lượng đến từ các cụm công nghiệp điện tử và linh kiện cốt lõi của Trung Quốc, đồng thời mời các nhà mua hàng Việt Nam tham dự, xây dựng một nền tảng kết nối chuyên nghiệp lấy giao thương chính xác làm trọng tâm.

Thứ nhất, thu thập nhu cầu trước: nắm bắt trước danh mục và thông số mua hàng thực tế của phía Việt Nam; thứ hai, ghép cặp trước: gắn nhãn cung - cầu từ trước để giảm giao tiếp kém hiệu quả; thứ ba, đàm phán trực tiếp 1-1: gặp gỡ trực tiếp người ra quyết định mua hàng, không qua trung gian; thứ tư, tập trung nguồn lực: quy tụ toàn bộ chuỗi công nghiệp tại một nơi để khám phá cơ hội trọn gói.

Thông qua triển lãm, các nhà mua hàng và nhà sản xuất Việt Nam có thể tiếp cận trọn gói nguồn lực chuỗi cung ứng chất lượng của Trung Quốc, đáp ứng nhu cầu mua hàng và lấp đầy các khoảng trống về nguồn cung; các doanh nghiệp điện tử và linh kiện Trung Quốc có thể tiếp cận nhu cầu thực tế của thị trường Việt Nam, cùng thúc đẩy sự phát triển cùng có lợi của hai ngành.