Kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Hội thảo “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả - Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững”. Ảnh: BCT

Bộ Công Thương cho biết, ngày 28/10, tại Hưng Yên, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả - Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững”.

Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Hội thảo được tổ chức nhằm thúc đẩy hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam; cập nhật những chủ trương, chính sách mới của nhà nước; đồng thời chia sẻ các giải pháp công nghệ và tài chính nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững.

Trong bối cảnh hiện nay, nền kinh tế Việt Nam nói riêng và nền kinh thế giới nói chung đang phải đối mặt với không ít thách thức, đặc biệt là nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng, những biến động khó lường của thị trường năng lượng thế giới và áp lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với những yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường xuất khẩu.

Đặc biệt, Liên minh châu Âu và nhiều thị trường xuất khẩu lớn đang từng bước triển khai, hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến giảm phát thải khí nhà kính, trong đó có Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU đối với một số nhóm hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn đó, Cục Năng lượng – Dầu khí, Bộ Công Thương đang thúc đẩy các hoạt động kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp thông qua Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam. Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Lại Đức Tuấn - đại diện Cục Năng lượng - Dầu khí, Bộ Công Thương khẳng định, Bộ Công Thương kỳ vọng Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam sẽ trở thành cầu nối thiết thực giữa các doanh nghiệp có nhu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng với các đơn vị cung cấp công nghệ, giải pháp kỹ thuật, dịch vụ tư vấn và các tổ chức tài chính.

Thông qua đó, doanh nghiệp có thể tiếp cận những công nghệ tiên tiến, những giải pháp đã được triển khai và kiểm chứng trong thực tiễn, phù hợp với điều kiện sản xuất và khả năng đầu tư của mình.

Ông Lại Đức Tuấn - đại diện Cục Năng lượng - Dầu khí, Bộ Công Thương. Ảnh: BCT

“Trong năm 2026, Cục Năng lượng – Dầu khí đặt mục tiêu thúc đẩy 1.000 lượt kết nối giữa các đơn vị cung cấp giải pháp và cộng đồng doanh nghiệp. Theo kế hoạch, bên cạnh các hoạt động đã triển khai, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình kết nối tại khu vực phía Bắc; trong đó có các chương trình tại Nghệ An và Hà Nội.

Đến thời điểm hiện nay, Cộng đồng đã ghi nhận khoảng 850 lượt kết nối giữa các đơn vị. Đáng mừng là hoạt động kết nối bước đầu đã hình thành những cơ hội hợp tác cụ thể, trong đó có các mô hình cung cấp dịch vụ năng lượng như ESCO”, ông Lại Đức Tuấn nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đình Hiệp – Chủ tịch Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) tin tưởng rằng, với sự đồng hành của Cục Năng lượng – Dầu khí, sự tham gia tích cực của các chủ thể liên quan, Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam sẽ đạt mục tiêu 1000 lượt kết nối thành viên trong năm 2026 và trở thành cầu nối quan trọng, không chỉ là nơi chia sẻ thông tin mà còn là diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, các tổ chức tài chính, đơn vị tư vấn, cung cấp công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp.

Từ đó, hình thành các cơ hội hợp tác, thúc đẩy đầu tư vào các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tối ưu chi phí vận hành, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hướng tới chuyển đổi xanh góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Ông Nguyễn Đình Hiệp – Chủ tịch Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA). Ảnh: BCT

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã được cập nhật những cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật và các quy định mới về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đây là những nội dung quan trọng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các định hướng quản lý, yêu cầu pháp lý và các chính sách thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh việc cập nhật chính sách, hội thảo đã giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ và mô hình ứng dụng thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong doanh nghiệp. Các chuyên đề tập trung vào giải pháp xây dựng khu công nghiệp thông minh, nhà máy thông minh.

Hội thảo cũng dành thời lượng trao đổi về các giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư các dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giúp doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực tài chính phù hợp để đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng tới phát triển bền vững.

Bên cạnh các bài tham luận chuyên sâu, chương trình còn tổ chức phiên hỏi đáp, tư vấn trực tiếp về các giải pháp công nghệ và tài chính, tạo điều kiện để các chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức liên quan trao đổi kinh nghiệm, tăng cường kết nối và thúc đẩy hợp tác.

Thông qua hội thảo, Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy ứng dụng các công nghệ tiên tiến, lan tỏa các mô hình sử dụng năng lượng hiệu quả và tạo động lực mạnh mẽ cho quá trình chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và thực hiện các cam kết giảm phát thải của Việt Nam.

Tiếp nối hội thảo tại Hưng Yên, hội thảo kết nối Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam tiếp theo sẽ được tổ chức tại Nghệ An vào trung tuần tháng 11/2026. Trước đó, chuỗi hội thảo đã được tổ chức tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Hải Phòng, Tây Ninh, Đồng Nai.