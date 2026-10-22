Kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc

Quảng bá tiềm năng văn hóa, du lịch

Hội nghị giới thiệu, quảng bá văn hóa và du lịch Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tại Hà Nội có chủ đề “Mở ra chương mới kết nối núi sông - Chung tay hướng tới tương lai” nhằm thúc đẩy “Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc”.

Sự kiện do Cục Văn hóa và Du lịch Châu tự trị dân tộc Hà Nhì và Di Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) chủ trì, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hà Nội phối hợp, hỗ trợ tổ chức. Hội nghị có sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý du lịch, doanh nghiệp lữ hành, đơn vị khai thác điểm đến...

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình giao lưu, xúc tiến và quảng bá văn hóa, du lịch của đoàn công tác Cục Văn hóa và Du lịch Châu tự trị dân tộc Hà Nhì - Di Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tại Hà Nội, từ ngày 21 - 23/10/2026; nhằm hướng tới tăng cường hợp tác giữa Hà Nội và Châu Hồng Hà, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, kết nối doanh nghiệp và phát triển hoạt động du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Hội nghị giới thiệu, quảng bá văn hóa và du lịch Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tại Hà Nội.

Các nghệ sĩ trình diễn tiết mục văn hóa truyền thống đặc sắc của Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Châu Hồng Hà nằm ở phía Nam tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), giáp ranh với các tỉnh phía Bắc của Việt Nam, là điểm đầu của Hành lang Kinh tế Côn Minh - Hà Khẩu - Hà Nội - Hải Phòng. Nơi đây được thiên nhiên và lịch sử ưu ái ban tặng nguồn tài nguyên văn hóa, du lịch vô cùng phong phú và độc đáo. Trong đó, Châu Hồng Hà sở hữu ruộng bậc thang Cáp Nê Nguyên Dương - Di sản văn hóa Thế giới được mệnh danh là "bức tranh thủy mộc trên mặt đất"; thành cổ Kiến Thủy với lịch sử hàng ngàn năm cùng nét kiến trúc cổ kính; hay suối nước nóng Di Lặc mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng tuyệt vời.

Châu Hồng Hà còn là nơi sinh sống hòa thuận của 11 dân tộc anh em; hệ thống đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao hoàn thiện cùng các cửa khẩu quốc tế sầm uất (đặc biệt là Cửa khẩu Quốc tế Hà Khẩu - Lào Cai), việc di chuyển, giao lưu du lịch giữa du khách hai nước diễn ra nhanh chóng, dễ dàng hơn bao giờ hết.

Tại sự kiện, các tài nguyên văn hóa, du lịch đặc sắc của Châu Hồng Hà được giới thiệu qua các tư liệu và các tiết mục nghệ thuật truyền thống. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp lữ hành của Châu Hồng Hà, Côn Minh và Việt Nam cũng đã giới thiệu các sản phẩm du lịch tuyến xuyên biên giới, trao đổi về khả năng xây dựng chương trình tour, kết nối dịch vụ và khai thác thị trường khách giữa hai bên.

Sản phẩm văn hóa đặc trưng của Châu Hồng Hà, Vân Nam (Trung Quốc) giới thiệu tại hội nghị.

Trao đổi với Báo Công Thương, ông Trương Lập Phong, đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Viễn cảnh Hà Khẩu (Trung Quốc) cho hay, hoạt động quảng bá văn hóa và du lịch Châu Hồng Hà tại Hà Nội lần này đã tạo cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành Trung Quốc gặp gỡ, kết nối với đông đảo đơn vị lữ hành Việt Nam, đồng thời học hỏi thêm kinh nghiệm thực tế trong xây dựng và triển khai sản phẩm du lịch.

Đồng thời, đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Viễn cảnh Hà Khẩu đánh giá Việt Nam là thị trường khách du lịch tiềm năng đối với Trung Quốc, đặc biệt khi ngày càng có nhiều du khách lựa chọn Châu Hồng Hà cho các chuyến đi ngắn ngày vào dịp cuối tuần. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng là điểm đến hấp dẫn khách du lịch Trung Quốc. Vì thế, để thúc đẩy trao đổi khách du lịch song phương, ông kỳ vọng các doanh nghiệp lữ hành hai nước sẽ tăng cường phối hợp trong khai thác thị trường và quảng bá sản phẩm. Sự chủ động hợp tác này sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu khách du lịch giữa hai nước, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho các sản phẩm du lịch đặc trưng của các địa phương hai bên.

Để đẩy mạnh hơn nữa sự phát triển du lịch giữa Châu Hồng Hà và các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam, bà Trịnh Đình - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa và Du lịch châu tự trị dân tộc Hà Nhì và Di Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã đề xuất một số định hướng trọng tâm: Đẩy mạnh kết nối tour, tuyến du lịch; xây dựng các sản phẩm du lịch xuyên biên giới hấp dẫn; tăng cường quảng bá và xúc tiến chung; thúc đẩy tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục; nâng cao chất lượng dịch vụ và nhân lực. “Du lịch chính là nhịp cầu bền chặt nhất kết nối tâm hồn và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Chúng tôi cam kết sẽ luôn mở rộng cửa đón chào các doanh nghiệp du lịch đến đầu tư, hợp tác và luôn sẵn sàng đón tiếp du khách bằng sự hiếu khách, chân thành nhất”, bà Trịnh Đình cho hay.

Thúc đẩy phát triển các sản phẩm du lịch hấp dẫn

Trong những năm qua, Hà Nội tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch và giao lưu văn hóa với các địa phương Trung Quốc. Việc phối hợp tổ chức chương trình của Châu Hồng Hà tiếp tục thể hiện nỗ lực mở rộng hợp tác quốc tế, phát huy vai trò kết nối của Thủ đô và thúc đẩy liên kết du lịch giữa các địa phương.

Đại diện các đơn vị du lịch, văn hóa gặp gỡ, trao đổi tại sự kiện.

Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hà Nội cho biết, với vai trò là trung tâm giao thông, lưu trú, lữ hành và tổ chức chương trình du lịch lớn của Việt Nam, Hà Nội có khả năng vừa đón khách Trung Quốc đến tham quan Thủ đô, vừa kết nối du khách với các điểm đến nổi bật như Hạ Long, Ninh Bình, Sa Pa và các địa phương khác. Ở chiều ngược lại, Hà Nội cũng là nơi tập trung doanh nghiệp và nguồn khách có nhu cầu trải nghiệm các tuyến du lịch tới Vân Nam, Trung Quốc.

Năm 2025, Hà Nội đón 7,92 triệu lượt khách quốc tế, trong đó có 670.965 lượt khách Trung Quốc, tăng 33,64% so với năm trước. Trong 9 tháng năm 2026, Hà Nội đón 6,73 triệu lượt khách quốc tế; riêng khách du lịch Trung Quốc đạt 618.046 lượt, tăng 33,3% so với cùng kỳ năm 2025. Những con số này cho thấy Trung Quốc là một thị trường quan trọng, đồng thời đặt ra yêu cầu phát triển sản phẩm thích hợp hơn với nhu cầu và phương thức đi lại của từng nhóm khách.

Hướng tới năm 2030, Hà Nội phấn đấu đón và phục vụ từ 47 đến 50,5 triệu lượt khách du lịch, với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt khoảng 7,0 - 8,5%/năm; trong đó, khách du lịch quốc tế dự kiến đạt từ 13 đến 15 triệu lượt. “Đây sẽ là cơ sở quan trọng để Hà Nội tiếp tục mở rộng thị trường, tăng cường kết nối và thúc đẩy trao đổi khách với các địa phương của Trung Quốc, trong đó có Châu Hồng Hà”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam - Trung Quốc tại hội nghị.

Nằm ở phía Nam tỉnh Vân Nam, giáp Việt Nam và kết nối qua khu vực cửa khẩu Lào Cai - Hà Khẩu, theo ông Trần Trung Hiếu, Châu Hồng Hà vừa có vị trí thuận lợi cho du lịch đường bộ, vừa sở hữu cảnh quan và bản sắc văn hóa đặc sắc. Những giá trị này tạo nên sức hấp dẫn riêng của Châu Hồng Hà, đồng thời là cơ sở thuận lợi để hai địa phương tăng cường kết nối, bổ trợ cho nhau trong phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, di sản và trải nghiệm. Từ những lợi thế ấy, cần hướng đến một tư duy hợp tác cụ thể hơn: không chỉ quảng bá riêng lẻ từng điểm đến, mà từng bước hình thành các hành trình du lịch liên kết giữa Hà Nội - Lào Cai - Hà Khẩu - Châu Hồng Hà, với sản phẩm được thiết kế phù hợp cho từng nhóm khách và có sự tham gia thực chất của doanh nghiệp cả hai phía.

Theo đó, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hà Nội đề xuất năm hướng hợp tác cụ thể: cùng lựa chọn và xây dựng một số chương trình du lịch mẫu có khả năng đưa vào khai thác; kết nối trực tiếp doanh nghiệp và thúc đẩy trao đổi khách hai chiều; tổ chức hoạt động khảo sát tuyến và xúc tiến theo đúng sản phẩm mục tiêu; tăng cường phối hợp thông tin và nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch xuyên biên giới; gắn kết giao lưu văn hóa với phát triển các sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng.

Trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam - Trung Quốc, hướng tới tăng cường phối hợp quảng bá, kết nối sản phẩm và thúc đẩy trao đổi khách du lịch.