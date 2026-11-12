Kết nối doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gunma, Nhật Bản

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: ITPC)

Chương trình được tổ chức nhằm giới thiệu môi trường đầu tư, tiềm năng, lợi thế và các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của thành phố đến cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản, đồng thời hỗ trợ đoàn doanh nghiệp tỉnh Gunma tìm hiểu cơ hội hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định Nhật Bản là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Thành phố Hồ Chí Minh trên cả ba trụ cột gồm đầu tư, thương mại và hợp tác phát triển.

Đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: ITPC)

Theo bà Cao Thị Phi Vân, sau khi mở rộng không gian phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh có tổng diện tích hơn 6.772km2, quy mô dân số hơn 14 triệu người và GRDP năm 2025 đạt hơn 123 tỷ USD, chiếm khoảng 23,5% GDP cả nước.

Thành phố đang hình thành một không gian kinh tế mới với các thế mạnh bổ trợ lẫn nhau trong cùng một hệ sinh thái thống nhất kết nối giữa thị trường, sản xuất, logistics, hạ tầng, nguồn nhân lực và dịch vụ.

Tại sự kiện, các cơ quan liên quan đã giới thiệu tổng quan về môi trường đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời nêu lên các thế mạnh và nhu cầu hợp tác của đoàn doanh nghiệp hai bên.

Hội nghị cũng tổ chức phiên giao lưu kết nối kinh doanh trực tiếp, tạo không gian để doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và đoàn doanh nghiệp tỉnh Gunma trao đổi, tìm kiếm đối tác trong các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp hỗ trợ, linh kiện ô-tô, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, thương mại, dịch vụ, giáo dục và đào tạo, cung ứng và phái cử lao động.

Phiên giao lưu kết nối kinh doanh trực tiếp. (Ảnh: ITPC)

Thông qua sự kiện, Ban tổ chức kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối, mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gunma nói riêng, Việt Nam và Nhật Bản nói chung.