Đây là một trong những hoạt động triển khai những nội dung quan trọng trong Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 08/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu. Ảnh: Minh Thu - TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Trung Kiên cho biết, đến nay, thành phố có 1.913 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 54,24 tỷ USD. Riêng năm 2026, thu hút vốn đầu tư nước ngoài ước đạt từ 4,2 đến 4,3 tỷ USD. Khu vực FDI đã tạo việc làm cho hơn 500.000 lao động trên địa bàn thành phố.

Cùng với sự phát triển của khu vực FDI, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cũng không ngừng lớn mạnh, với khoảng 60.000 doanh nghiệp đang hoạt động và 7.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong năm 2026. Đây là nền tảng quan trọng để Hải Phòng phát triển công nghiệp phụ trợ, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước.

Ông Lê Trung Kiên kỳ vọng, hội nghị sẽ góp phần tìm ra câu trả lời cho ba vấn đề: doanh nghiệp FDI đang cần gì, doanh nghiệp trong nước có thể đáp ứng đến đâu và cần làm gì để thu hẹp khoảng cách giữa nhu cầu và năng lực cung ứng? Thành phố rất mong nhận được những ý kiến, kinh nghiệm và đề xuất từ các chuyên gia, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp để có thêm cơ sở nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ phù hợp với thực tiễn của Hải Phòng.

Ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tham quan gian hàng trưng bày tại phiên kết nối. Ảnh: Minh Thu - TTXVN

Đối với các doanh nghiệp FDI, thành phố mong muốn các doanh nghiệp cởi mở chia sẻ thông tin về nhu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu chất lượng cũng như quan tâm phát triển mạng lưới nhà cung ứng trong nước, tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về công nghệ và quản trị. Đây không chỉ là cơ hội để doanh nghiệp trong nước phát triển mà còn góp phần nâng cao tính ổn định và sức cạnh tranh của chính các doanh nghiệp FDI.

Cùng với đó, các doanh nghiệp trong nước cần chủ động nắm bắt cơ hội, mạnh dạn đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực quản trị, từng bước trở thành những đối tác tin cậy của các doanh nghiệp FDI. Các hiệp hội doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh. Các cơ quan liên quan của thành phố tiếp tục duy trì các hoạt động kết nối sau hội nghị, lắng nghe, nắm bắt nhu cầu, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời tham mưu thành phố các giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Chính quyền thành phố Hải Phòng cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; chủ động lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hợp tác, đầu tư và phát triển.

Ông Yu Boyang, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sanhua Việt Nam cho biết, cùng với sự phát triển không ngừng của hoạt động kinh doanh, nhu cầu về linh kiện, nguyên vật liệu và các dịch vụ hỗ trợ liên quan của Sanhua Việt Nam cũng đang tăng trưởng mạnh mẽ. Vì vậy, đẩy mạnh nội địa hóa chuỗi cung ứng và nội địa hóa sản xuất không chỉ là nhu cầu thực tế nhằm nâng cao tính an toàn và hiệu quả vận hành của chuỗi cung ứng, mà còn là định hướng chiến lược quan trọng cho sự phát triển lâu dài và bền vững của Sanhua Việt Nam.

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm tại phiên kết nối. Ảnh: Minh Thu - TTXVN

Hội nghị góp phần giúp doanh nghiệp tìm hiểu sâu hơn về năng lực kỹ thuật, lợi thế sản phẩm và thiện chí hợp tác của các doanh nghiệp Việt Nam; đồng thời, phát triển thêm nhiều nhà cung cấp nội địa có chất lượng bảo đảm, năng lực cạnh tranh về chi phí và khả năng giao hàng ổn định, từng bước giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu và cùng xây dựng chuỗi cung ứng hiệu quả, an toàn, ổn định và bền vững hơn.

Trong chương trình, các doanh nghiệp tham gia kết nối 1-1 và đã có nhiều thỏa thuận tìm hiểu, hợp tác được ký kết.