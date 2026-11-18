Thỏa thuận hướng tới kết hợp thế mạnh đào tạo, nghiên cứu của FTU với kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp và phát triển nhân tài của Unilever, tạo thêm cơ hội để sinh viên phát triển tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và năng lực hội nhập quốc tế, qua đó đáp ứng tốt hơn với môi trường làm việc chuyên nghiệp và mở rộng cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Unilever Việt Nam và Trường đại học Ngoại thương (FTU) chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược. (Ảnh: Unilever Việt Nam)

Báo cáo “Nâng tầm nhân lực Việt Nam 2026” do Trường đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) phối hợp cùng Decision Lab công bố mới đây cho thấy, có khoảng cách đáng kể giữa năng lực sinh viên mới tốt nghiệp và kỳ vọng của doanh nghiệp.

Để thu hẹp khoảng cách này, Unilever xác định đẩy mạnh hợp tác công tư trong lĩnh vực giáo dục có ý nghĩa quan trọng. Đây cũng là một trụ cột chiến lược đầu tư dài hạn vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Unilever Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp đã đồng hành với các trường đại học và tổ chức sinh viên, mở rộng cơ hội học hỏi và trải nghiệm thực tế cho người trẻ, hướng tới mục tiêu trao quyền và góp phần nâng cao năng lực cho 100 nghìn sinh viên nhân lực trẻ chất lượng cao trên toàn quốc đến năm 2030.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Vân, Tổng Giám đốc Quốc gia Unilever Việt Nam, sức mạnh cốt lõi của một doanh nghiệp nằm ở con người. Và để phát triển những nhà lãnh đạo tương lai, bên cạnh kiến thức, cần trao cho người trẻ cơ hội thử sức với những vấn đề thực tế, giúp họ cảm thấy được tin tưởng giao trách nhiệm và học hỏi từ chính trải nghiệm của mình.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Tổng Giám đốc Quốc gia Unilever Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Unilever Việt Nam)

"Tôi đặc biệt trân trọng mối quan hệ hợp tác với Trường đại học Ngoại thương bởi hai bên chia sẻ những giá trị chung trong việc phát triển con người. Tôi tin rằng sự kết hợp giữa nền tảng học thuật của FTU và kinh nghiệm thực tiễn của Unilever sẽ mang đến thêm nhiều cơ hội để sinh viên khám phá tiềm năng, phát triển năng lực và tự tin bước vào hành trình sự nghiệp", bà Nguyễn Thị Bích Vân chia sẻ.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường đại học Ngoại thương bày tỏ tin tưởng hành trình hợp tác cùng Unilever Việt Nam tới đây sẽ mang lại nhiều giá thiết thực, bởi hai bên cùng chia sẻ tầm nhìn, mục tiêu gắn liền với sự phát triển bền vững của Việt Nam, cũng như có chung mong muốn mang lại điều kiện phát triển năng lực tốt hơn cho thế hệ trẻ.

Theo Biên bản ghi nhớ, trọng tâm hợp tác giữa Unilever Việt Nam và FTU là kết hợp thế mạnh đào tạo, nghiên cứu của Nhà trường với kinh nghiệm quản trị và thực tiễn kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó phát triển những năng lực cần thiết cho sinh viên trong môi trường làm việc hiện đại.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường đại học Ngoại thương phát biểu. (Ảnh: Unilever Việt Nam)

Hai bên sẽ tập trung vào ba nhóm lĩnh vực: marketing và truyền thông mạng xã hội; năng lực lãnh đạo và hội nhập quốc tế; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và công nghệ trong kinh doanh, sản xuất và vận hành. Các nội dung về đổi mới sáng tạo, kinh doanh có trách nhiệm và phát triển bền vững cũng sẽ được lồng ghép trong những hoạt động hợp tác phù hợp.

Một trong những hướng triển khai đáng chú ý là đưa các tình huống kinh doanh thực tế từ hoạt động xây dựng thương hiệu, phát triển ngành hàng và vận hành của Unilever vào những môn học, học phần và chương trình chuyên đề phù hợp tại FTU.

Thay vì chỉ tiếp cận những kinh nghiệm và kết quả đã có, sinh viên sẽ được khuyến khích trực tiếp phân tích vấn đề, đánh giá các phương án và đề xuất giải pháp của mình. Những tình huống này có thể trải rộng từ thấu hiểu hành vi người tiêu dùng, phát triển chiến lược marketing trên nền tảng số đến ứng dụng dữ liệu và công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, vận hành.

Bên cạnh đó, hai bên dự kiến tăng cường kết nối giữa giảng viên, chuyên gia và các nhóm nghiên cứu; tổ chức các hoạt động cố vấn, chia sẻ chuyên môn và trải nghiệm môi trường làm việc thực tế. Sinh viên FTU cũng có thêm cơ hội tìm hiểu các chương trình phát triển tài năng của Unilever.