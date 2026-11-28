Việc hình thành những nền tảng kết nối giữa nhà cung cấp giải pháp và doanh nghiệp sử dụng năng lượng đang trở thành yêu cầu quan trọng của thị trường.

Ông Lê Ngọc Ánh Minh, Chủ tịch Câu lạc bộ Hydrogen Việt Nam – ASEAN (VAHC), phát biểu khai mạc tại Diễn đàn. Ảnh: B.B

Diễn ra trong ngày 27/11/2026 tại Hà Nội, Diễn đàn Quốc tế Hydrogen và Năng lượng Tương lai – Hướng tới 2030 (International Hydrogen & Future Energy Forum – Towards 2030) do Câu lạc bộ Hydrogen Việt Nam ASEAN (VAHC) tổ chức, đã tập trung thảo luận về lộ trình đưa các công nghệ hydrogen và năng lượng mới từ nghiên cứu, thử nghiệm sang triển khai thương mại và thu hút đầu tư.

Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý và đại diện doanh nghiệp trong nước, quốc tế, và các diễn giả đến từ Mỹ, Nhật Bản, Anh, Singapore, Đài Loan và nhiều tổ chức, tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực năng lượng.

CƠ HỘI CHUYỂN SANG NĂNG LƯỢNG THÔNG MINH CỦA VIỆT NAM

Phát biểu khai mạc, ông Lê Ngọc Ánh Minh, Chủ tịch Câu lạc bộ Hydrogen Việt Nam – ASEAN (VAHC), nhấn mạnh quá trình chuyển dịch sang các hệ thống năng lượng sạch hơn, thông minh hơn và bền vững hơn không còn đơn thuần là mục tiêu môi trường, mà đã trở thành ưu tiên chiến lược đối với tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh công nghiệp và an ninh năng lượng.

Theo ông Minh, Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội từ xu hướng chuyển dịch này, trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng nhanh, nhu cầu năng lượng và sản xuất công nghiệp ngày càng lớn. “Đối với Việt Nam, một nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng với nhu cầu công nghiệp và năng lượng ngày càng tăng, quá trình chuyển đổi này mang đến những cơ hội đáng kể”, ông Minh nói.

Tuy nhiên, khai thác được những cơ hội này đòi hỏi Việt Nam không chỉ thu hút đầu tư mà còn phải nâng cao năng lực tiếp nhận và phát triển công nghệ.

Theo bà Susan Nguyễn, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Trade Event Pro, bài toán quan trọng trong phát triển ngành Hydrogen là từng bước làm chủ, cải tiến công nghệ và tạo ra giá trị trong nước, thay vì chỉ nhập khẩu thiết bị về vận hành theo hướng dẫn của đối tác nước ngoài. “Nếu chỉ nhập khẩu thiết bị rồi vận hành theo hướng dẫn của nhà cung cấp, năng lực công nghệ nội địa sẽ khó được nâng lên tương xứng với quy mô đầu tư”, bà nhấn mạnh.

Ngoài ra, bà Susan Nguyễn cũng đề cập đến sự cần thiết của việc thúc đẩy hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư, trao đổi tri thức và tăng cường quan hệ đối tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, nhà cung cấp công nghệ và các tổ chức tài chính.

Bà Susan Nguyễn, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám ốc Trade Event Pro. Ảnh: B.B

Các chuyên gia nhấn mạnh phát triển kinh tế Hydrogen không đơn thuần là bài toán sản xuất một loại nhiên liệu sạch, mà còn là quá trình xây dựng hệ thống năng lượng có khả năng kết nối và vận hành linh hoạt giữa nhiều công nghệ khác nhau. PGS.TS. Phạm Hoàng Lương, Nguyên Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST); Trưởng Phòng thí nghiệm Hệ thống Năng lượng Nhiệt, Trường Cơ khí, HUST, cho rằng một trong những ưu tiên của Việt Nam đến năm 2030 là nâng cao năng lực thông qua chuyển giao công nghệ và tiếp thu kinh nghiệm từ các dự án đã triển khai.

LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HYDROGEN

Theo PGS.TS Phạm Hoàng Lương, năng lực này không nên chỉ tập trung ở khâu sản xuất Hydrogen mà cần bao quát toàn bộ chuỗi giá trị, từ chuyển đổi, lưu trữ đến sử dụng. Song song với đó, Việt Nam cần xây dựng tiêu chuẩn cho hydrogen xanh và hydrogen phát thải thấp, đồng thời triển khai các dự án thí điểm quy mô nhỏ để kiểm chứng công nghệ và tích lũy kinh nghiệm thực tế.

“Phát triển công nghệ hydrogen không đơn thuần là đầu tư một nhà máy điện phân hay nhập khẩu thiết bị sản xuất. Để hình thành năng lực trong nước, cần có khả năng vận hành và kiểm soát các công đoạn liên quan, cũng như từng bước tiếp nhận, điều chỉnh công nghệ cho phù hợp với điều kiện thực tế”, PGS.TS Phạm Hoàng Lương nói.

Ông Ivan Lim, Giám đốc Điều hành Wisdom Motor; Trưởng đại diện VAHC tại Singapore, cũng cho rằng Việt Nam không nên chỉ tiếp nhận công nghệ theo mô hình “mua về và vận hành” (plug and play). Điều quan trọng là phải tạo ra giá trị gia tăng trong nước thông qua quá trình điều chỉnh, cải tiến và phát triển sản phẩm.

Dẫn quá trình phát triển của ngành ô tô tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, ông Ivan Lim cho rằng các quốc gia này đã tiếp thu công nghệ từ những nước đi trước, sau đó từng bước đổi mới và phát triển sản phẩm của riêng mình. Với Việt Nam, ông nhận định nguồn nhân lực trẻ và năng lực đổi mới sáng tạo trong nước có thể trở thành nền tảng để cải tiến công nghệ được chuyển giao, phát triển sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam, trước hết phục vụ thị trường Đông Nam Á rồi mở rộng ra các thị trường khác.

Các chuyên gia chia sẻ tại phiên thảo luận bàn tròn. Ảnh: B.B

Tuy nhiên, ông Ivan Lim nhận định đây là quá trình dài và đòi hỏi sự kiên trì của cả doanh nghiệp lẫn cơ quan hoạch định chính sách. “Việc tiếp nhận công nghệ chỉ thực sự tạo ra năng lực nội sinh khi doanh nghiệp trong nước có thể tham gia sâu hơn vào quá trình thiết kế, điều chỉnh và phát triển sản phẩm, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nhà cung cấp nước ngoài”, ông Ivan Lim nói.

Trong vai trò điều phối phiên Tọa đàm "Từ công nghệ hydrogen đến nền kinh tế hydrogen – Việt Nam cần gì để đ ạt mục tiêu năm 2030?", ông Lê Ngọc Ánh Minh, Chủ tịch Câu lạc bộ Hydrogen Việt Nam – ASEAN (VAHC), cho rằng Việt Nam cần tiếp thu công nghệ để hướng tới tự chủ năng lượng, đồng thời xây dựng quan hệ hợp tác trên cơ sở chia sẻ lợi ích với các đối tác nước ngoài. “Mục tiêu là cùng xây dựng doanh nghiệp và chia sẻ lợi ích trong các lĩnh vực năng lượng, trong đó có hydrogen”, ông Minh nói.

Theo ông, phát triển kinh tế hydrogen không thể chỉ được đo bằng số lượng nhà máy, thiết bị được nhập khẩu hay quy mô vốn đầu tư. Năng lực làm chủ công nghệ, khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị và phần giá trị được giữ lại trong nước mới là những yếu tố có ý nghĩa đối với năng lực cạnh tranh dài hạn của ngành.

KẾT NỐI DOANH NGHIỆP TRƯỚC THỀM FEEX 2027

Bà Vân Nguyễn, Giám đốc Quản lý hợp đồng toàn cầu, Envision Energy, cho rằng Việt Nam có tiềm năng phát triển hydrogen xanh nhờ nguồn năng lượng tái tạo, năng lực công nghiệp và định hướng chính sách. Tuy nhiên, từ khả năng sản xuất hydrogen đến việc xây dựng được một nhà máy có thể vận hành hiệu quả và thu hút vốn đầu tư là khoảng cách đáng kể. Theo bà, khả năng làm chủ công nghệ, bảo đảm nguồn điện sạch, tìm được khách hàng và kiểm soát chi phí sẽ quyết định tính khả thi của các dự án hydrogen xanh.

Với chủ đề “Hydrogen và năng lượng tương lai: Từ đột phá công nghệ đến đầu tư và triển khai thực tiễn”, Diễn đàn được thiết kế thành ba phiên chính. Phiên thứ nhất tập trung vào nền kinh tế hydrogen đến năm 2030, từ công nghệ sản xuất, hạ tầng, ứng dụng trong công nghiệp và giao thông đến khả năng thương mại hóa; trong đó có các nội dung về hydrogen ngoài khơi tại Việt Nam, điện phân hydrogen xanh quy mô gigawatt và amoniac xanh.

Phiên thứ hai mở rộng sang các công nghệ định hình hệ thống năng lượng tương lai, gồm tích hợp năng lượng tái tạo, lưu trữ năng lượng, lưới điện thông minh, quản lý năng lượng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Phiên cuối cùng tập trung vào bài toán tài chính và đầu tư, thảo luận cách chuyển các giải pháp năng lượng từ giai đoạn đổi mới công nghệ thành những dự án có tính khả thi về tài chính tại Việt Nam.

Với chủ đề “Hydrogen và năng lượng tương lai: Từ đột phá công nghệ đến đầu tư và triển khai thực tiễn”, Diễn đàn đã trao đổi về những điều kiện cần thiết để Việt Nam phát triển nền kinh tế hydrogen và thu hút đầu tư vào các giải pháp năng lượng mới. Ảnh: B.B

Bên cạnh các bài trình bày chuyên đề, diễn đàn tổ chức hai phiên tọa đàm với sự tham gia của đại diện doanh nghiệp, chuyên gia năng lượng và tổ chức nghiên cứu, nhằm trao đổi về những điều kiện cần thiết để Việt Nam phát triển nền kinh tế hydrogen và thu hút đầu tư vào các giải pháp năng lượng mới. Với các chủ đề thảo luận xuyên suốt từ công nghệ, hạ tầng đến thương mại hóa và vốn đầu tư, Diễn đàn không chỉ đề cập tiềm năng của hydrogen, mà còn đặt vấn đề về khả năng triển khai thực tế, sự phối hợp giữa các bên và cơ hội hợp tác quốc tế trong quá trình chuyển dịch năng lượng hướng tới năm 2030.

Diễn đàn đã mở đầu cho chuỗi hoạt động kết nối doanh nghiệp trước thềm Triển lãm Quốc tế Năng lượng Tương lai – Future Energy Expo & Conference 2027 (FEEX 2027). Theo thông tin từ Ban tổ chức, dự kiến diễn ra từ ngày 13–15/5/2027, FEEX 2027 tập trung vào các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS), lưới điện thông minh, quản lý năng lượng, trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực năng lượng, trung tâm dữ liệu, nhà máy thông minh, điện khí hóa công nghiệp và hạ tầng sạc xe điện. Sự kiện hướng tới kết nối các nhà cung cấp công nghệ với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, đồng thời duy trì hoạt động kết nối và hợp tác trước, trong và sau triển lãm.

Phát biểu qua video tại Diễn đàn Quốc tế Năng lượng Tương lai – Hướng tới 2030, TS. Emma Guthrie, Giám đốc điều hành Hiệp hội Năng lượng Hydro Anh, cho biết Vương quốc Anh mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong nghiên cứu, phát triển công nghệ và đầu tư các dự án hydrogen. Theo bà Emma Guthrie, hydrogen và các sản phẩm phái sinh sẽ đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu phát thải ròng bằng không tại Việt Nam cũng như trên toàn cầu. Với tư cách là đối tác G7 hỗ trợ Việt Nam thông qua Quan hệ đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP), Vương quốc Anh cam kết thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng sạch của Việt Nam. Đại diện Hiệp hội Năng lượng Hydro Anh cho rằng không quốc gia nào có thể tự xây dựng nền kinh tế hydrogen. Vì vậy, hai bên cần tăng cường kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và phát triển (R&D), đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và bài học trong quá trình triển khai. Theo bà, việc hợp tác này có thể góp phần đẩy nhanh các đột phá công nghệ và giảm chi phí phát triển hydrogen. Bên cạnh nghiên cứu, bà Emma Guthrie nhấn mạnh tiềm năng hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước. Để đưa công nghệ từ giai đoạn đổi mới sáng tạo vào triển khai thực tế, cần có sự tham gia của khu vực tư nhân và những dự án có tính khả thi về tài chính. Các lĩnh vực được bà đề cập gồm sản xuất hydrogen xanh, phát triển hạ tầng và ứng dụng hydrogen trong công nghiệp. Bà kỳ vọng doanh nghiệp và nhà đầu tư Anh sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác Việt Nam, qua đó hình thành các dự án hydrogen có khả năng triển khai và tạo tác động thực chất. Theo bà, sự phối hợp giữa chính phủ, giới học thuật và khu vực tư nhân sẽ là nền tảng để xây dựng nền kinh tế hydrogen phát triển bền vững.