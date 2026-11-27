Trường Đại học Đại Nam kuyến khích người học chủ động tiếp cận gian hàng, coi ngoại ngữ là lợi thế trong giao tiếp và thăng tiến.

Tại ngày hội, sinh viên có cơ hội gặp gỡ trực tiếp nhà tuyển dụng, tìm hiểu mô tả công việc, nộp hồ sơ tham gia phỏng vấn và trao đổi về tiêu chí tuyển dụng cũng như kỹ năng cần thiết cho từng vị trí. Các cơ hội việc làm và thực tập trải rộng trên nhiều lĩnh vực như công nghệ, điện tử, tự động hóa, sản xuất công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ, giáo dục và vận hành doanh nghiệp.

Đáng chú ý, chương trình có sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp quy mô lớn đang hoạt động tại các địa phương như Bắc Ninh, Phú Thọ, Hà Nam, tiêu biểu như Luxshare-ICT Việt Nam (vốn đầu tư 1,324 tỷ USD, gần 50.000 lao động), Wistron (vốn đầu tư trên 360 triệu USD, hơn 6.500 lao động), Cooler Master (vốn đầu tư 200 triệu USD, gần 1.300 lao động), cùng các doanh nghiệp LCFC, Gemtek và Lotes với quy mô hàng nghìn lao động.

Nhiều đơn vị mở rộng cơ hội cho sinh viên mới tốt nghiệp hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm thông qua các vị trí thực tập sinh, tập sự, trợ lý kỹ sư, kỹ thuật viên, cán bộ nguồn và nhân sự mới ra trường, bên cạnh các vị trí yêu cầu tiếng Trung phục vụ môi trường làm việc có yếu tố quốc tế.

Mức thu nhập tuyển dụng tại ngày hội dao động từ 9 - 40 triệu đồng/tháng tùy theo ngành nghề, vị trí và doanh nghiệp. Cụ thể, nhóm Ngôn ngữ Trung – Phiên dịch và Hành chính – Kinh tế – Logistics – Xuất nhập khẩu có mức lương khoảng 9 triệu đồng/tháng ở giai đoạn đào tạo, thực tập và 10 – 15 triệu đồng/tháng khi làm việc chính thức.

Nhóm Kỹ thuật – Cơ khí – Tự động hóa ghi nhận mức 10 – 14 triệu đồng/tháng với vị trí cán bộ nguồn R&D và có thể đạt 30 – 40 triệu đồng/tháng với kỹ sư R&D. Các vị trí Quản lý chất lượng (QC/QA) ở mức 10 – 15 triệu đồng/tháng; nhóm Sản xuất – Gia công phổ biến ở mức 12 – 15 triệu đồng/tháng (riêng ca trưởng mạ điện có thể đạt tối đa 30 triệu đồng/tháng); còn các vị trí quản lý như chủ quản, phó trưởng bộ phận và trưởng bộ phận dao động từ 15 – 35 triệu đồng/tháng theo lộ trình thăng tiến tại một số doanh nghiệp...

Sinh viên tham gia ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, TS. Lê Đắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đại Nam cho rằng, chuỗi sản xuất điện tử và công nghệ cao đang dịch chuyển mạnh về miền Bắc Việt Nam, đặt ra yêu cầu lớn về nguồn nhân lực có thể làm việc ngay, giao tiếp với chuyên gia nước ngoài và thích nghi với kỷ luật nhà máy. Theo ông, chuẩn đầu ra của trường được đo bằng năng lực với yêu cầu mỗi sinh viên đạt tiếng Anh B2, học kỹ năng mềm bắt buộc và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho công việc — môn học đã trở thành bắt buộc với mọi sinh viên của trường từ năm 2024.

Thẳng thắn nhìn nhận sự kiện là lần đầu tiên Đại Nam tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp tham dự, TS. Lê Đắc Sơn đề nghị doanh nghiệp đồng hành cùng nhà trường trong việc bổ sung, điều chỉnh chương trình đào tạo theo nhu cầu thực tế, cử chuyên gia hoặc kỹ sư hướng dẫn sinh viên, mở cửa cho sinh viên thực tập, thực hành sớm từ những năm đầu thay vì đợi đến năm cuối, cũng như đặt hàng đào tạo theo nhu cầu cụ thể. Ông cũng cho biết ngày 10/12 tới, Trung tâm thực hành thương mại điện tử và livestream văn hóa hợp tác giữa nhà trường và đối tác Trung Quốc sẽ khai trương, tạo thêm dấu mốc cụ thể cho hướng hợp tác gắn với doanh nghiệp.

Gửi gắm tới sinh viên trước hơn 200 cơ hội việc làm, Chủ tịch Hội đồng Trường khuyến khích người học chủ động tiếp cận gian hàng, coi ngoại ngữ là lợi thế trong giao tiếp và thăng tiến, không chỉ nhìn vào mức lương khởi điểm mà chú trọng môi trường học hỏi kỷ luật, quy trình và tác phong công nghiệp trong 3–5 năm đầu, đồng thời giữ vững thái độ trung thực, chăm chỉ và cầu tiến.