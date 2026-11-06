Kết nối doanh nghiệp lữ hành phát triển du lịch cộng đồng Trà Nhiêu

Bình yên sông nước làng Trà Nhiêu. Ảnh: QUỐC TUẤN

Theo đó, Trung tâm tổ chức chương trình trải nghiệm dành cho các nhà sáng tạo nội dung, blogger và vlogger du lịch, từ tham quan không gian làng quê, tìm hiểu đời sống cộng đồng, trải nghiệm nghề truyền thống, khám phá Trà Nhiêu Eco Village.

Tiếp nối hoạt động quảng bá, Trung tâm Xúc tiến du lịch tổ chức chương trình khảo sát dành cho doanh nghiệp lữ hành và các đơn vị khai thác tour. Đại diện doanh nghiệp trực tiếp đánh giá điều kiện đón tiếp, chất lượng dịch vụ, thời lượng trải nghiệm và khả năng kết nối Trà Nhiêu với các điểm đến lân cận để hình thành tuyến tham quan phù hợp.

Tại chương trình, đại diện Công ty Vietnam Travel Mart đề xuất các hộ kinh doanh tăng cường liên kết, thống nhất giá dịch vụ nhằm bảo đảm tính đồng bộ khi phục vụ khách. Địa phương có thể nghiên cứu thành lập tổ hợp tác hoặc hợp tác xã để kết nối các hộ dân, làng nghề và hoạt động trải nghiệm thành sản phẩm du lịch hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, cần cải thiện cơ sở vật chất, nhất là hệ thống công trình vệ sinh, bảo đảm tiện nghi nhưng vẫn giữ gìn cảnh quan tự nhiên.

Thông qua chuỗi hoạt động, ngành du lịch thành phố hướng đến tăng cường liên kết giữa cộng đồng địa phương và doanh nghiệp, từng bước hoàn thiện sản phẩm, mở rộng khả năng khai thác du lịch Trà Nhiêu. Đây cũng là hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa bản địa, nâng cao giá trị kinh tế từ các nghề truyền thống và thúc đẩy du lịch xanh, bền vững.