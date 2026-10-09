Kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã với chính quyền qua nền tảng số

Ông Nguyễn Tường Nam, Phó Chủ tịch Thường trực lâm thời Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện nhấn mạnh, doanh nghiệp không chỉ cần thủ tục được giải quyết đúng hạn mà còn cần thông tin nhanh, hướng dẫn rõ, phản hồi kịp thời và các khó khăn phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh phải được quan tâm giải quyết đến cùng. Vì vậy, các cấp, ngành và địa phương cần tiếp tục đổi mới phương thức phục vụ, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và lấy kết quả giải quyết vấn đề của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đề nghị các cơ quan, đơn vị xác định việc tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp là nhiệm vụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chính quyền tỉnh cam kết lắng nghe, xử lý thiết thực và đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động, đầu tư, phát triển.

Tại hội thảo, đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã tập trung trao đổi về kết nối số giữa chính quyền và doanh nghiệp; tiếp nhận, xử lý kiến nghị thông qua IOC (Trung tâm điều hành thông minh) và Smart Vĩnh Long; chính quyền số đồng hành cùng doanh nghiệp; chuyển đổi số trong hợp tác xã; phát huy vai trò của doanh nghiệp trong hiến kế, kiến tạo phát triển.

Theo ông Nguyễn Tường Nam, Phó Chủ tịch Thường trực lâm thời Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long, chuyển đổi số ngày càng gắn với đổi mới quản trị, mô hình kinh doanh, thị trường, năng suất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, do đó phương thức kết nối giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp cũng cần được đổi mới tương ứng. Vấn đề không chỉ là ứng dụng công nghệ để tiếp nhận kiến nghị, mà là làm thế nào hình thành một hệ thống có khả năng thường xuyên lắng nghe doanh nghiệp, phát hiện vấn đề, phối hợp giải quyết, kết nối nguồn lực và sử dụng dữ liệu thực tiễn để cải thiện môi trường kinh doanh.

Tỉnh Vĩnh Long đã hình thành được mạng lưới Tổ hỗ trợ doanh nghiệp từ tỉnh đến 124 xã, phường, là nền tảng tổ chức quan trọng để phát triển một cơ chế đồng hành doanh nghiệp trên môi trường số. Yêu cầu tiếp là kết nối mạng lưới hiện có, chuẩn hóa quy trình, số hóa hoạt động, hình thành dữ liệu, nâng cao năng lực điều phối, phát hiện điểm nghẽn, kết nối nguồn lực và kiến tạo phát triển. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cần chuyển từ chuyển kiến nghị sang phân tích vấn đề; từ tổ chức hội nghị sang tổ chức đối thoại liên tục; từ kết nối hội viên sang kết nối hệ sinh thái; từ phản ánh khó khăn sang phát hiện điểm nghẽn; từ “cầu nối” sang “hạ tầng mềm” kết nối chính quyền số với nền kinh tế thực.

Đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt hệ thống "Điều hành phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp" qua nền tảng số Smart Vĩnh Long và IOC.

Theo ông Nguyễn Tường Nam, đích đến của chính quyền số đồng hành cùng doanh nghiệp là xây dựng một mạng lưới có khả năng lắng nghe nhanh hơn, phát hiện sớm hơn, phối hợp tốt hơn, giải quyết thực chất hơn, kết nối nguồn lực hiệu quả hơn và cùng doanh nghiệp kiến tạo môi trường phát triển tốt hơn.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Tấn Thụ đề xuất tỉnh tiếp tục xây dựng các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số theo quy mô và mức độ trưởng thành của từng nhóm doanh nghiệp. Doanh nghiệp mới bắt đầu cần được hướng dẫn nền tảng; doanh nghiệp đang triển khai cần được tư vấn quy trình và dữ liệu; doanh nghiệp đã có hệ thống cần được hỗ trợ nâng cấp và kết nối.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cũng mong muốn tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ, giới thiệu giải pháp phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời tổng hợp khó khăn để phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền. Theo ông Nguyễn Tấn Thụ, tinh thần “Doanh nghiệp nói - Chính quyền hành động” cần được cụ thể hóa bằng cơ chế đối thoại thường xuyên, trong đó doanh nghiệp không chỉ phản ánh vướng mắc mà còn chủ động hiến kế, đề xuất giải pháp và tham gia cùng chính quyền triển khai thực hiện.

Tại hội thảo, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long đã ra mắt mô hình “Doanh nghiệp nói - Chính quyền hành động” và hệ thống "Điều hành phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp" qua nền tảng số Smart Vĩnh Long và IOC.

Mô hình nhằm tạo thêm kênh tiếp nhận phản ánh, đồng thời hướng tới thay đổi phương thức phục vụ từ “tiếp nhận và chuyển kiến nghị” sang “theo dõi và điều phối giải quyết vấn đề”; từ đối thoại theo từng sự kiện sang đối thoại thường xuyên, dựa trên dữ liệu. Mỗi phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận, xác định nội dung và thẩm quyền, phân công đầu mối, phối hợp xử lý, phản hồi và theo dõi kết quả. Mục tiêu là để người gửi phản ánh có thể biết vấn đề đang được xử lý đến đâu, cơ quan nào chịu trách nhiệm và kết quả giải quyết như thế nào.

Quang cảnh hội thảo.

Đặc biệt, mô hình được đặt trong hệ sinh thái kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp, các sở, ngành và địa phương. Hiệp hội Doanh nghiệp, các hội, hợp tác xã... có vai trò kết nối, tổng hợp, phân tích, tổ chức đối thoại và theo dõi phản hồi; các cơ quan nhà nước thực hiện xem xét, xử lý, quyết định theo thẩm quyền. Việc vận hành trên môi trường số được kỳ vọng giúp chính quyền nắm bắt nhanh hơn các vấn đề phát sinh từ cơ sở, xác định điểm nghẽn và phối hợp xử lý kịp thời.

Việc ra mắt mô hình “Doanh nghiệp nói - Chính quyền hành động” là bước triển khai nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng doanh nghiệp, tạo cơ chế đối thoại thường xuyên dựa trên dữ liệu, góp phần tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh Vĩnh Long.