Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa thương hiệu Nón Lá của Green Farms của Việt Nam và EMC Group của Malaysia. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cung cấp)

Chương trình được tổ chức trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam tại Malaysia năm 2026, với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Phạm Thị Thúy Nga, Tham tán Thương mại Phùng Văn Thành và đại diện hơn 40 doanh nghiệp, tổ chức và hiệp hội kinh doanh hai nước.

Phát biểu khai mạc chương trình, Đại sứ Phạm Thị Thúy Nga nhấn mạnh, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Malaysia được thiết lập năm 2024, đang tạo nền tảng thuận lợi để hai nước mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 16,3 tỷ USD năm 2025 và 17,4 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng hơn 44% so cùng kỳ, hai bên cùng hướng tới mục tiêu thương mại 20 tỷ USD và cao hơn nữa.

Theo Đại sứ Phạm Thị Thúy Nga, trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh cải cách, tháo gỡ rào cản kinh doanh, thúc đẩy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân, cơ hội hợp tác dành cho doanh nghiệp hai nước ngày càng rộng mở. Đặc biệt, hai nền kinh tế có nhiều thế mạnh bổ trợ trong các lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, công nghiệp chế biến, Halal, logistics và công nghệ.

Quang cảnh chương trình kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Malaysia. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cung cấp)

Đại sứ khẳng định, ngoại giao kinh tế và hỗ trợ doanh nghiệp sẽ tiếp tục là một trong những ưu tiên hàng đầu của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, tập trung vào tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối đối tác, thúc đẩy đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường.

“Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cam kết tiếp tục là cầu nối tích cực, tin cậy và hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác thiết thực và lâu dài”, Đại sứ Phạm Thị Thúy Nga nhấn mạnh.

Tại chương trình, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Malaysia Phùng Văn Thành đã giới thiệu tổng quan về những tiềm năng và cơ hội dành cho doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Malaysia, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm và công nghiệp Halal. Malaysia không chỉ là thị trường tiêu thụ quan trọng mà còn có hệ thống phân phối phát triển, tạo điều kiện để hàng hóa Việt Nam tiếp cận các thị trường khu vực và quốc tế.

Thương vụ Việt Nam tại Malaysia sẽ tiếp tục phối hợp Đại sứ quán và các cơ quan liên quan nhằm cung cấp thông tin thị trường, hỗ trợ kết nối đối tác, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác kinh doanh.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện doanh nghiệp Malaysia, ông Dato' Albert Ding Choo Earn, đại diện Albert Ding, Lee & Partners, đã chia sẻ về môi trường kinh doanh, những vấn đề doanh nghiệp Malaysia quan tâm và triển vọng hợp tác với các đối tác Việt Nam.

Đại diện các doanh nghiệp Việt Nam như Phú Lạc, Phú Thịnh, Hồng Ngọc, Aeroco, VHFresh và Vietnam Ao dai L&D cũng giới thiệu sản phẩm, năng lực sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tìm kiếm đối tác. Các tổ chức kết nối doanh nghiệp như Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam-Malaysia (VMBC) và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia (VMBiz) tham gia giới thiệu hoạt động hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Các đại biểu tham dự chương trình chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cung cấp)

Điểm nhấn của chương trình là phiên kết nối doanh nghiệp trực tiếp (B2B Matching), tạo cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam và Malaysia gặp gỡ, trao đổi thông tin, giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu nhu cầu thị trường và thảo luận các khả năng hợp tác trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, phân phối, chế biến thực phẩm và đầu tư. Hoạt động này góp phần tạo lập các đầu mối hợp tác mới, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp với đối tác tiềm năng, đồng thời thúc đẩy sự tham gia sâu hơn của doanh nghiệp hai nước vào các chuỗi cung ứng khu vực.

Khép lại chương trình là Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa thương hiệu Nón Lá của Green Farms của Việt Nam và EMC Group của Malaysia. Việc ký kết đánh dấu kết quả cụ thể của hoạt động kết nối doanh nghiệp, mở ra triển vọng hợp tác kinh doanh giữa hai bên, đồng thời cho thấy tiềm năng chuyển hóa các cuộc gặp gỡ, trao đổi thành những thỏa thuận hợp tác thực chất.

Chương trình tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia trong triển khai ngoại giao kinh tế theo hướng chủ động, thiết thực, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và hiệu quả hợp tác làm thước đo. Từ hoạt động kết nối đến việc ký kết thỏa thuận giữa các doanh nghiệp, sự kiện góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Malaysia ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.