Kết nối doanh nghiệp, chung sức xây dựng quê hương

Hoạt động an sinh xã hội của Hội doanh nghiệp xã Quảng Chính.

Từ những tấm lòng sẻ chia

Hội Doanh nghiệp xã Quảng Chính chính thức đi vào hoạt động cuối năm 2025. Những ngày đầu, Hội gặp không ít khó khăn trong việc tập hợp hội viên, xây dựng chương trình và tạo sự gắn kết giữa các doanh nghiệp. Đến nay, Hội có gần 80 hội viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực như kinh doanh vật liệu xây dựng, may mặc, nuôi trồng thủy sản...

Trong đó, có các doanh nghiệp như Công ty TNHH Sắt thép Ngọc Khánh, Công Ty TNHH Dũng Châu chuyên kinh doanh lĩnh vực chiếu cói, may Toàn Thư và Lê Dương... tạo việc làm cho hàng trăm lao động, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Cùng với phát triển sản xuất, kinh doanh, trách nhiệm với cộng đồng được Hội xác định là một trong những nội dung quan trọng. Trong 8 tháng đầu năm 2026, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và tinh thần trách nhiệm của Ban Chấp hành, hoạt động của Hội từng bước đi vào nền nếp.

Ngay dịp đầu năm, chương trình “Tết yêu thương - Xuân sẻ chia” và Tết doanh nghiệp do Hội phối hợp với Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức đã trao 254 suất quà, tổng trị giá 127 triệu đồng cho các gia đình yếu thế.

Hoạt động an sinh xã hội của Hội doanh nghiệp xã Quảng Chính.

Cụ bà Hoàng Thị Điểu, 96 tuổi, ở thôn Lộc Thạch, xã Quảng Chính, là một trong những người được nhận quà. Với người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, món quà Tết không chỉ có giá trị vật chất mà còn là sự động viên, sẻ chia từ cộng đồng.

Hội cũng quan tâm đến các gia đình chính sách, người có công. Ông Lê Đình Dểnh, sinh năm 1954, ở thôn Ngọc Trà, xã Quảng Chính, là thương binh mất 61% sức khỏe và là nạn nhân chất độc da cam. Sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng doanh nghiệp là nguồn động viên đối với những người đã cống hiến cho đất nước.

Đối với thế hệ trẻ, Hội đã đồng hành bằng nhiều hoạt động thiết thực. Cháu Bùi Quỳnh Anh, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Vũ Phi Trừ (Phân hiệu Quảng Trường), là một trong những học sinh được Công ty hạt giống Ha Na Thanh Hóa hỗ trợ. Hội đồng thời tài trợ 22 triệu đồng cho chương trình Hội thi văn nghệ thanh thiếu niên năm 2026; vận động hội viên tham gia chương trình “Em nuôi của Đoàn”, hỗ trợ 8 học sinh, với mức 3 triệu đồng/em/năm.

Nhân dịp 27/7, Hội trao 12 suất quà, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng, tổng trị giá 14,4 triệu đồng cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Hưởng ứng công tác tuyên truyền, trang trí, chào mừng ngày hội bầu cử, các hội viên đóng góp gần 50 triệu đồng để xây dựng cờ, hoa, pano, biển tuyên truyền, góp phần tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong Nhân dân.

Gắn trách nhiệm doanh nghiệp với phát triển quê hương

Với gần 80 hội viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực, Hội Doanh nghiệp xã Quảng Chính đang từng bước hình thành mạng lưới kết nối doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vừa duy trì hoạt động, tạo việc làm, thu nhập cho người dân, vừa tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Từ chăm lo gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn đến hỗ trợ học sinh, đồng hành cùng hoạt động văn hóa, thanh thiếu niên và các nhiệm vụ chung của địa phương, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được thể hiện bằng những việc làm cụ thể.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Hội đã trao 254 suất quà với tổng trị giá 127 triệu đồng; trao 12 suất quà cho gia đình chính sách, người có công, tổng trị giá 14,4 triệu đồng; tài trợ 22 triệu đồng cho chương trình Hội thi văn nghệ thanh thiếu niên; hỗ trợ 8 học sinh với tổng số tiền 24 triệu đồng trong chương trình “Em nuôi của Đoàn” và đóng góp 49,2 triệu đồng cho công tác tuyên truyền, trang trí chào mừng ngày hội bầu cử.

Những con số trên cho thấy sự tham gia ngày càng cụ thể của cộng đồng doanh nghiệp vào các hoạt động an sinh xã hội và nhiệm vụ chung của địa phương. Qua đó, mối quan hệ giữa doanh nghiệp, người lao động và cộng đồng từng bước được tăng cường.

Hoạt động an sinh xã hội của Hội doanh nghiệp xã Quảng Chính.

Từ những việc làm thiết thực, tinh thần đồng hành cùng quê hương đang trở thành một nét trong hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp xã Quảng Chính. Phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, mà còn tạo thêm nguồn lực cùng địa phương xây dựng Quảng Chính ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.