Kết nối doanh nghiệp Canada với cơ hội tại Việt Nam

Tuy nhiên, để mối quan tâm chuyển thành dự án và đơn hàng cụ thể, doanh nghiệp cần hiểu biết rõ về thị trường, tìm được đối tác phù hợp và duy trì hoạt động kết nối qua xúc tiến thương mại.

Quang cảnh phiên thảo luận về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ảnh: TTXVN phát

Đây là vấn đề được đặt ra tại Hội nghị Thương mại Quốc tế Mississauga 2026 ở Toronto do Hội đồng Thương mại Mississauga (MBOT) tổ chức, trong đó tập trung vào tương lai thương mại toàn cầu và đa dạng hóa thị trường, với nội dung về cơ hội kinh doanh, logistics, hải quan và kết nối doanh nghiệp.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Canada, Tiến sĩ Julie Nguyen, Chủ nhiệm Sáng kiến Canada–ASEAN tại Đại học York, người điều phối phiên thảo luận về Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương, nhấn mạnh vai trò thiết yếu của khu vực này đối với việc đa dạng hóa thương mại, mở rộng xuất khẩu và bảo đảm sự thịnh vượng kinh tế lâu dài của Canada.

Theo bà, năm 2025, thương mại hàng hóa hai chiều giữa Canada và khu vực này đạt 281,4 tỷ CAD. Đây là đối tác thương mại và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Canada, sau Mỹ. Những mối liên hệ gia đình với khu vực này cũng là những lợi thế giúp doanh nghiệp Canada hiểu văn hóa địa phương, xây dựng lòng tin và tiếp cận cơ hội kinh doanh.

Tuy nhiên, khoảng cách về thông tin và nhận thức vẫn có thể cản trở quá trình mở rộng thị trường. Ông Peter Hawkins, đồng sở hữu Công ty MELLOHAWK Logistics, nói với phóng viên rằng một trong những trở ngại lớn nhất là nhiều doanh nghiệp Canada chưa được cập nhật đầy đủ những kiến thức về các thị trường quốc tế.

Ông cho rằng không ít quyết định kinh doanh vẫn dựa trên sự hình dung và giả định được hình thành từ hàng chục năm trước, trong khi các nền kinh tế đã thay đổi mạnh mẽ về trình độ phát triển, năng lực đổi mới và nhu cầu hợp tác.

Ông Hawkins nhận xét rằng trong thời gian dài, Việt Nam chủ yếu được xem là nguồn cung hàng hóa giá rẻ. Khi tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, cách thức kinh doanh và nhu cầu đang thay đổi của thị trường, doanh nghiệp Canada có thể mở rộng cách tiếp cận, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ và tư vấn. Điều cần thiết là dành thời gian tìm hiểu ưu tiên của doanh nghiệp Việt Nam, xây dựng quan hệ và xác định lĩnh vực mà chuyên môn của Canada có thể đóng góp.

TS Julie Nguyen (trái) chụp ảnh lưu niệm với ông Peter Hawkins, đồng sở hữu Công ty MELLOHAWK Logistics./. TTXVN phát

Từ góc độ kết nối song phương, bà Julie Nguyen đánh giá Việt Nam có khả năng thu hút doanh nghiệp Canada trong các lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm, năng lượng sạch, công nghệ môi trường, công nghệ thông tin, hạ tầng, logistics và y tế.

Cơ hội hợp tác không chỉ nằm ở trao đổi hàng hóa mà còn ở công nghệ, dịch vụ kỹ thuật và đào tạo nhân lực. Canada có thể cung cấp giải pháp chế biến, bảo quản thực phẩm; tư vấn và thiết kế dự án chuyển đổi năng lượng; phần mềm, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng; cũng như công nghệ chẩn đoán và chăm sóc sức khỏe số. Trong hạ tầng và logistics, chuyên môn về quy hoạch, quản lý dự án và tự động hóa cũng có thể đáp ứng nhu cầu của Việt Nam.

Để những khả năng này chuyển thành việc hợp tác thực tế, theo bà Julie Nguyen, cần tiếp tục đơn giản hóa thủ tục cấp phép, minh bạch quy định, bảo vệ sở hữu trí tuệ và bảo đảm thực thi hợp đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp Canada còn gặp khó khăn trong tìm kiếm đối tác Việt Nam và tiếp cận thông tin về thuế quan, quy tắc xuất xứ, điều kiện kinh doanh để tận dụng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Bà cho rằng cần có thêm những chương trình kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp hai nước, với sự chuẩn bị cụ thể trước mỗi chuyến khảo sát thị trường. Các chuyến đi khoảng một tuần, chi phí hợp lý và thủ tục thuận tiện có thể giúp doanh nghiệp Canada mạnh dạn tiếp cận Việt Nam.

Các diễn giả sau phiên thảo luận về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ảnh: TTXVN phát

Cùng quan điểm về sự cần thiết của các bước tiếp nối, ông Hawkins đề xuất doanh nghiệp bắt đầu bằng nghiên cứu thị trường, tận dụng những nguồn thông tin để đánh giá cơ hội và xây dựng kế hoạch. Tiếp đó là thiết lập các quan hệ thông qua các Phòng thương mại, Cơ quan đại diện Thương mại Canada và mạng lưới kinh doanh, duy trì trao đổi và tham gia đoàn xúc tiến thương mại để trực tiếp tìm hiểu thị trường.

Trong quá trình này, cộng đồng doanh nhân và chuyên gia người Việt tại Canada có thể đóng vai trò cầu nối. Theo bà Julie Nguyen, sự am hiểu ngôn ngữ, văn hóa và phong cách làm việc của cả hai nước sẽ góp phần giúp các doanh nghiệp lựa chọn được đối tác, tăng cường hiểu biết và xây dựng lòng tin trong giai đoạn hợp tác đầu tiên.

Khi doanh nghiệp Canada có nhu cầu tìm kiếm thị trường mới, những kết nối ấy càng có ý nghĩa thiết thực. Ông Hawkins nhấn mạnh rằng cơ hội đã hiện hữu, điều cần làm sau Hội nghị lần này là chuyển những hiểu biết thu nhận được thành hành động cụ thể và kịp thời.