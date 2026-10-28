Kết nối, định hình tương lai chuỗi cung ứng điều toàn cầu

Chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đang góp phần mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, số lao động được thụ hưởng chính sách còn hạn chế so với nhu cầu thực tế. Để nguồn lực hỗ trợ phát huy hiệu quả, tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền tới người lao động tiếp cận thông tin, thụ hưởng các chính sách hỗ trợ, tìm hiểu cơ hội làm việc ở nước ngoài an toàn, bền vững.