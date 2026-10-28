Kết nối, định hình tương lai chuỗi cung ứng điều toàn cầu
Chiếm trên 80% sản lượng nhân điều xuất khẩu toàn cầu, ngành điều Việt Nam đứng trước cơ hội cán mốc 5,5 tỷ USD khi bước vào Hội nghị quốc tế lần thứ 15 ngày 27/10 tại TP. Hồ Chí Minh. Hơn 500 đại biểu đến từ 40 quốc gia đã cùng thảo luận việc chuẩn hóa tiêu chuẩn chất lượng và liên kết đa phương nhằm hài hòa lợi ích toàn chuỗi. Sự kiện khẳng định vai trò trụ cột của Việt Nam trong việc dẫn dắt thị trường nông sản chế biến sâu thế giới.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/ket-noi-dinh-hinh-tuong-lai-chuoi-cung-ung-dieu-toan-cau/7496.html