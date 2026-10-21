Kết nối định danh số Việt Nam-Singapore: Thử nghiệm cho liên thông số ASEAN

Ứng dụng VNeID. (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Việt Nam đang thúc đẩy kế hoạch kết nối ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID với hệ thống Singpass của Singapore và LAeID của Lào, theo Quyết định số 1830/QĐ-TTg ngày 22/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ, hướng tới hoàn thành kết nối thử nghiệm trước ngày 15/11/2026.

Đây được kỳ vọng là bước đi quan trọng nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, xuất nhập cảnh và thúc đẩy hợp tác số trong ASEAN.

Từ Singapore, việc kết nối VNeID với Singpass được đánh giá có thể tạo nền tảng cho hành lang số song phương, mở rộng cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, dịch vụ, du lịch và tài chính.

Singapore hiện có hệ thống định danh số Singpass được triển khai từ năm 2003, trong khi Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID.

Giáo sư Vũ Minh Khương thuộc Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu cho rằng kết nối hạ tầng số, đặc biệt giữa Việt Nam và Singapore, là một ưu tiên cần được tiếp cận toàn diện.

Theo ông, mô hình kết nối Việt Nam-Singapore-Lào có thể tạo tiền đề để mở rộng liên thông điện tử trong khu vực, từ hải quan, du lịch đến thanh toán, ngân hàng và tài chính. Để hiện thực hóa tiềm năng này, cần có sự tham gia tích cực của doanh nghiệp trong việc xây dựng mô hình nền tảng, xác định nhu cầu và phối hợp triển khai.

Đối với người dân, liên thông định danh số có thể giúp đơn giản hóa việc xác minh thông tin, giảm các bước khai báo lặp lại và rút ngắn thời gian làm thủ tục. Doanh nghiệp cũng có thể hưởng lợi nhờ xác thực danh tính thuận tiện hơn khi mở tài khoản ngân hàng, đăng ký kinh doanh hoặc thiết lập pháp nhân xuyên biên giới.

Tuy nhiên, quá trình kết nối đặt ra nhiều thách thức về kỹ thuật, bảo mật và pháp lý. Theo ông Lê Anh Đức, chuyên gia về trí tuệ nhân tạo (AI), Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Khoa học Công nghệ, Ban Liên lạc Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, hai nước cần giải quyết sự khác biệt về cấu trúc dữ liệu, xây dựng tiêu chuẩn ánh xạ thông tin và bảo đảm khả năng kết nối ổn định. Đặc biệt, việc trao đổi dữ liệu xuyên biên giới phải đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền riêng tư, an toàn thông tin và phòng ngừa giả mạo danh tính, tấn công mạng.

Ở quy mô ASEAN, những trở ngại còn bao gồm chênh lệch về trình độ công nghệ giữa các nước, khác biệt trong tiêu chuẩn chữ ký số và khuôn khổ pháp lý bảo vệ dữ liệu cá nhân. Vì vậy, việc xây dựng các tiêu chuẩn tương thích và cơ chế chia sẻ dữ liệu hợp pháp có ý nghĩa then chốt đối với khả năng mở rộng mô hình.

Việc thử nghiệm kết nối VNeID với Singpass và LAeID có thể trở thành mô hình thí điểm để kiểm chứng các giải pháp kỹ thuật, pháp lý trước khi nhân rộng. Nếu được triển khai hiệu quả, sáng kiến này sẽ góp phần thúc đẩy liên thông định danh số, tạo thuận lợi cho giao dịch xuyên biên giới và hỗ trợ tiến trình hội nhập số của ASEAN./.