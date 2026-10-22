Kết nối điện ảnh và thể thao qua giải Pickleball Passion Cup 2026

Phát biểu tại họp báo, ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết: Giải đấu được tổ chức nhằm cụ thể hóa chương trình hành động hưởng ứng lễ phát động ngày 10.10.2026 của Bộ VHTTDL với thông điệp “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, đồng thời tạo sân chơi giao lưu, kết nối giữa nghệ sĩ, diễn viên, nhà làm phim, đoàn viên thanh niên, doanh nghiệp và cộng đồng yêu thích bộ môn pickleball.

Quang cảnh họp báo

Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt phát biểu tại họp báo

Theo ông Đỗ Quốc Việt, giải đấu tiếp tục được tổ chức với một số đổi mới so với năm trước. Công tác nhận diện giải thưởng, thiết kế cúp được chú trọng theo hướng chuyên nghiệp, góp phần nâng cao hình ảnh và sức lan tỏa của sự kiện.

Theo Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, việc kết hợp điện ảnh với thể thao thoạt nhìn có vẻ là hai lĩnh vực ít liên quan, nhưng thực tế lại có sự gắn kết tự nhiên. Sức khỏe là nền tảng để mỗi người theo đuổi công việc, sáng tạo nghệ thuật và tham gia các hoạt động xã hội. Thông qua giải đấu, Ban tổ chức mong muốn truyền cảm hứng về lối sống tích cực, đồng thời mở rộng các hoạt động kết nối giữa điện ảnh, nghệ thuật và thể thao.

Đồng hành cùng giải đấu năm thứ hai, diễn viên Minh Tiệp, Phó Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam đánh giá đây là hoạt động bổ ích, không chỉ tạo sân chơi thể thao mà còn là dịp để nghệ sĩ và những người hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau gặp gỡ, giao lưu, tăng cường sự gắn kết.

Diễn viên Minh Tiệp bày tỏ mong muốn giải tiếp tục được tổ chức thành công, trở thành hoạt động được mong đợi trong khuôn khổ Liên hoan Phim.

Diễn viên Minh Tiệp, Phó Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam phát biểu tại họp báo

Diễn viên Quỳnh Nga chia sẻ niềm vui khi thể thao không chỉ hiện diện trong đời sống thường ngày mà còn được kết nối với điện ảnh. Là người yêu thích thể thao, cô cho rằng giải đấu tạo cơ hội để các nghệ sĩ gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe.

Trong khi đó, diễn viên Việt Anh, người từng tham gia mùa giải năm 2025, bày tỏ mong muốn Ban tổ chức có thêm những điều chỉnh trong cách ghép cặp vận động viên. Theo anh, việc tổ chức bốc thăm ghép đôi thay vì sắp xếp sẵn sẽ tạo thêm sự bất ngờ, tăng tính hấp dẫn và tinh thần giao lưu cho giải đấu.

Giải Pickleball Passion Cup 2026 dự kiến diễn ra ngày 1.12 tại Cụm Tổ hợp dịch vụ Pickleball Happyland, số 139 Đàm Quang Trung, phường Long Biên, Hà Nội. Lễ khai mạc diễn ra lúc 8h, các trận đấu bắt đầu lúc 8h30; lễ bế mạc và trao giải dự kiến tổ chức lúc 19h cùng ngày.

Diễn viên Việt Anh phát biểu tại họp báo

Diễn viên Quỳnh Nga chia sẻ tại họp báo

Giải gồm bốn nội dung thi đấu, hướng tới các nhóm đối tượng khác nhau. Trong đó, nhóm nghệ sĩ, diễn viên và nhà làm phim thi đấu đôi nam - nữ; nhóm đoàn thanh niên và khách mời thi đấu đôi nam; nhóm đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thi đấu đôi nam - nữ. Riêng nội dung đồng đội thương hiệu gồm các trận đôi nam, đôi nam - nữ, đôi nữ và đơn nam, với quy định về điểm trình nhằm bảo đảm tính cạnh tranh và phù hợp giữa các vận động viên.

Các đại biểu, nghệ sĩ, diễn viên chụp ảnh lưu niệm tại họp báo

Thông qua sự kết hợp giữa điện ảnh và thể thao, Pickleball Passion Cup 2026 hướng tới xây dựng một không gian giao lưu hiện đại, đa sắc màu, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội và Việt Nam năng động, thân thiện. Đây cũng là một trong những hoạt động bên lề HANIFF VIII, góp phần mở rộng sức lan tỏa của Liên hoan Phim, đưa điện ảnh đến gần hơn với đời sống cộng đồng.