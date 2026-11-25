Đền thờ Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều tại phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh, nhân vật lịch sử có nhiều đóng góp trong phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam Bộ. Ảnh: Minh Phú/TTXVN

Khai thác tiềm năng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, ước tính năm 2026, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đón khoảng 10,5 triệu lượt khách, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 105% kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 310.000 lượt; tổng doanh thu du lịch đạt 9.800 tỷ đồng, tăng 33,5% và vượt 22,5% kế hoạch năm.

Một trong những địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, văn hóa và khai thác sản phẩm OCOP là phường Bình Minh. Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen nằm trên địa bàn phường, tạo lợi thế để địa phương kết nối, phát triển các sản phẩm du lịch bổ trợ, khai thác giá trị văn hóa, tín ngưỡng, đời sống cộng đồng và sản vật đặc trưng. Từ lợi thế này, Bình Minh định hướng mở rộng không gian trải nghiệm cho du khách, từng bước đưa hoạt động thương mại, dịch vụ và sản phẩm địa phương tham gia vào chuỗi du lịch chung của tỉnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Bình Minh Nguyễn Thanh Nghị, địa phương tập trung khảo sát, lựa chọn sản phẩm có tiềm năng, phù hợp điều kiện thực tế để hỗ trợ phát triển, trong đó chú trọng du lịch ẩm thực; trải nghiệm nông nghiệp, làng nghề, nghề truyền thống; du lịch cộng đồng; du lịch văn hóa, lễ hội, tín ngưỡng và dịch vụ mua sắm sản phẩm địa phương, OCOP. Phường khuyến khích các hộ dân, cơ sở kinh doanh xây dựng điểm dừng chân, quán ăn đặc trưng, điểm giới thiệu sản phẩm; từng bước hình thành các gói trải nghiệm gắn với đời sống dân cư, ẩm thực và sinh hoạt cộng đồng.

Địa phương chú trọng khai thác đền thờ quan lớn Trà Vong gắn với lễ giỗ; phát huy giá trị văn hóa qua Tết Chol Chnam Thmey và phối hợp tổ chức Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu trên núi Bà Đen. Các sản phẩm OCOP được định hướng trở thành quà tặng, sản phẩm phục vụ ẩm thực và giới thiệu tại các điểm du lịch. Phường rà soát, đề xuất nâng cấp giao thông, bãi đỗ xe, biển chỉ dẫn, cảnh quan; đẩy mạnh quảng bá, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực, xây dựng bản đồ số và gắn mã QR tại các điểm đến.

Trong kết nối tour, phường Bình Minh định hướng liên kết với Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh, Nhà Đốc phủ sứ Kiên, Di tích lịch sử Địa điểm chiến thắng Tua Hai, Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam và Đảo Nhím - Hồ Dầu Tiếng. Các tuyến đề xuất gồm: Tuyến tâm linh - văn hóa tòa thánh Tây Ninh - núi Bà Đen - đền quan lớn Trà Vong; tuyến trải nghiệm văn hóa Khmer tại chùa Khedol và tuyến sinh thái hồ Dầu Tiếng - Lò Gò - Xa Mát - núi Bà Đen. Thông qua liên kết với doanh nghiệp lữ hành, hợp tác xã và hộ kinh doanh, địa phương hướng đến đưa các điểm đến vào chương trình tour của tỉnh, hình thành chuỗi sản phẩm liên kết, góp phần tạo thêm sinh kế cho người dân.

Bên cạnh núi Bà Đen, Tây Ninh có hệ thống tài nguyên du lịch phong phú với nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và sinh thái. Toàn tỉnh hiện có 226 di tích được xếp hạng, gồm 1 di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 175 di tích cấp tỉnh cùng 17 di sản văn hóa phi vật thể đã được ghi danh. Đây là nguồn lực phát triển du lịch lịch sử, văn hóa, tâm linh và giáo dục truyền thống.

Các di tích cách mạng, công trình kiến trúc văn hóa, cơ sở tín ngưỡng và lễ hội truyền thống đang được quan tâm bảo tồn, phát huy. Năm 2026, tỉnh tổ chức và phối hợp tổ chức hơn 75 lễ hội, góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa, thu hút du khách.

Cùng với bảo tồn tài nguyên, tỉnh chú trọng hình thành sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, năm 2026, tỉnh đưa vào khai thác hiệu quả 5 sản phẩm mới, gồm trải nghiệm du lịch, ẩm thực và giải trí trên sông Vàm Cỏ Tây bằng du thuyền; trải nghiệm sông Vàm Cỏ Đông gắn với du lịch cộng đồng; mô hình chợ quê tại Di tích quốc gia Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban hành chính kháng chiến Nam Bộ; các công trình mới trên đỉnh núi Bà Đen và Công viên nước Aqua Park tại Trảng Bàng.

Bên cạnh phát triển sản phẩm mới, Tây Ninh chú trọng kết nối các khu, điểm du lịch nhằm hình thành chuỗi trải nghiệm đa dạng cho du khách. Trong năm 2026, tỉnh hỗ trợ kết nối, đưa vào khai thác 37 chương trình kết nối điểm đến do Hiệp hội Du lịch và cộng đồng doanh nghiệp tổ chức. Các cơ sở lưu trú, điểm tham quan và doanh nghiệp lữ hành tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa chương trình tham quan, trải nghiệm.

Tỉnh tổ chức khảo sát, xúc tiến và phối hợp với doanh nghiệp, chuyên gia nghiên cứu phát triển sản phẩm tại khu vực Đồng Tháp Mười, làng nổi Tân Lập, Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen và cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Công tác quảng bá được đẩy mạnh thông qua các sự kiện, hội chợ, diễn đàn trong nước và quốc tế. Việc tổ chức Hội nghị vùng Việt Nam của Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) năm 2026 góp phần mở rộng cơ hội giao lưu, hợp tác và giới thiệu tiềm năng du lịch Tây Ninh.

Để tạo nền tảng cho phát triển lâu dài, tỉnh tham mưu ban hành kế hoạch phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050; đồng thời xây dựng đề án phát triển du lịch và quy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn.

*Tăng cường liên kết, tạo động lực tăng trưởng bền vững

Để từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030, Tây Ninh xác định xúc tiến, quảng bá và liên kết vùng là những giải pháp quan trọng nhằm mở rộng thị trường. Trong đó, tỉnh tập trung kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, khai thác lợi thế vị trí địa lý để hình thành các tuyến du lịch liên vùng, tạo thêm lựa chọn về hành trình và trải nghiệm cho du khách.

Du khách tham quan, trải nghiệm không gian văn hóa tâm linh trên đỉnh núi Bà Đen, điểm đến du lịch tiêu biểu của tỉnh Tây Ninh dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Ảnh: Minh Phú/TTXVN

Theo định hướng năm 2027, Tây Ninh phấn đấu đón 11,5 triệu lượt khách tham quan các khu, điểm du lịch, doanh thu du lịch đạt 13.000 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, ngành du lịch tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chú trọng tăng cường liên kết, hợp tác với các địa phương và tham gia hoạt động của Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) trong năm 2027.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh Nguyễn Tấn Quốc, ngành tập trung đa dạng hóa nguồn lực, phát triển sản phẩm có tiềm năng, đặc thù và sức hấp dẫn, tạo bản sắc riêng cho du lịch địa phương. Doanh nghiệp lữ hành được định hướng khai thác hiệu quả các chương trình hiện có, phát triển thêm tour gắn với nông nghiệp, lễ hội văn hóa và tài nguyên bản địa; đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ nhằm gia tăng lượng khách và doanh thu du lịch.

Công tác xúc tiến, quảng bá tiếp tục được đổi mới theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ số, mở rộng truyền thông trên các nền tảng và cơ quan báo chí trong, ngoài tỉnh. Tỉnh chú trọng hoàn thiện cơ sở vật chất tại các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú; nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an ninh, an toàn, công khai giá và xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện. Việc huy động sự tham gia của doanh nghiệp, người dân và các địa phương cũng có ý nghĩa quan trọng trong hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.

Với định hướng phát triển gắn kết giữa khai thác tiềm năng, đa dạng hóa sản phẩm, liên kết vùng và nâng cao chất lượng dịch vụ, Tây Ninh đang từng bước tạo dựng nền tảng cho ngành du lịch phát triển theo chiều sâu. Khi các giá trị tài nguyên được chuyển hóa thành những sản phẩm hấp dẫn, có khả năng kết nối và giữ chân du khách, du lịch không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế mà còn mở rộng cơ hội phát triển thương mại, dịch vụ, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Đây là cơ sở để Tây Ninh hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp ngày càng rõ nét vào sự phát triển bền vững của địa phương.