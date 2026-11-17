Hệ thống cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng ngày càng phát triển, tạo điều kiện để Đà Nẵng đón các dòng khách quốc tế. ẢNH: SÔNG BỒ

Tạo sức hút, kéo dài kỳ nghỉ

Du lịch Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực về lượng khách và doanh thu. Theo Thống kê thành phố Đà Nẵng, tổng doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống trong 10 tháng đạt hơn 58.365 tỷ đồng, tăng 25,7% so với cùng kỳ.

10 tháng năm 2026, khách nghỉ qua đêm lưu trú bình quân đạt 1,85 ngày/lượt, so với mức 1,8 ngày/lượt cùng kỳ năm trước. Trong đó, thời gian lưu trú bình quân của khách quốc tế đạt 2,01 ngày/lượt, tăng từ mức 1,91 ngày/lượt. Với khách trong nước, con số này là 1,66 ngày/lượt.

Những số liệu trên đặt ra yêu cầu không chỉ thu hút thêm khách mà còn phải tạo được sức hấp dẫn để du khách kéo dài kỳ nghỉ. Bởi thêm một đêm lưu trú cũng đồng nghĩa với cơ hội gia tăng doanh thu cho khách sạn, nhà hàng, dịch vụ vận chuyển, mua sắm và vui chơi giải trí.

Ông Nguyễn Lâm An, Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà nhìn nhận, miền Trung có nhiều lợi thế để phát triển những hành trình du lịch dài ngày, từ biển, núi rừng đến di sản văn hóa, ẩm thực và các hoạt động giải trí. Vấn đề không chỉ nằm ở số lượng điểm tham quan mà còn ở khả năng kết nối các điểm đến thành hành trình đủ hấp dẫn để du khách dành 5 - 7 ngày khám phá.

Nếu mỗi địa phương chỉ phát triển những sản phẩm riêng lẻ, du khách có thể đến tham quan rồi rời đi. Ngược lại, khi các điểm đến được kết nối, mỗi nơi mang đến một trải nghiệm khác biệt, du khách sẽ có thêm lý do để kéo dài chuyến đi.

Lợi thế bản địa

Từ những lợi thế sẵn có, ông An đề xuất phát triển du lịch miền Trung theo hướng kết hợp di sản với sáng tạo, đưa du khách từ hoạt động tham quan đơn thuần sang trực tiếp trải nghiệm văn hóa địa phương. Chẳng hạn, tại Hội An, bên cạnh dạo phố cổ, du khách có thể tham gia làm gốm, tìm hiểu nghề thủ công hoặc trải nghiệm các hoạt động sáng tạo cùng nghệ nhân.

Tại Khu đền tháp Mỹ Sơn, ngoài khám phá kiến trúc Chăm cổ, có thể nghiên cứu phát triển những chương trình nghệ thuật, âm nhạc và ẩm thực mang dấu ấn văn hóa Chăm, trên cơ sở bảo đảm yêu cầu bảo tồn di sản.

Trong khi đó, danh thắng Ngũ Hành Sơn có thể kết nối với lễ hội Quán Thế Âm, hệ thống ma nhai và nghề đá mỹ nghệ Non Nước để hình thành chuỗi trải nghiệm văn hóa, thay vì những điểm tham quan riêng lẻ.

Trải nghiệm tại các bãi biển luôn là một trong những hoạt động được du khách quốc tế yêu thích khi đến với thành phố Đà Nẵng. ẢNH: SÔNG BỒ

Ông An cho rằng sản phẩm du lịch cần đạt chất lượng quốc tế, nhưng câu chuyện giới thiệu đến du khách phải mang bản sắc Việt Nam. Những tài nguyên sẵn có cần được chuyển hóa thành trải nghiệm để du khách muốn tìm hiểu và tham gia, thay vì chỉ đến tham quan, chụp ảnh.

Song, việc xây dựng hành trình 5 - 7 ngày không đơn thuần là ghép nhiều điểm tham quan vào một chương trình. Các địa phương và doanh nghiệp cần phối hợp về lịch trình, phương tiện di chuyển, giá dịch vụ và cách tiếp cận khách hàng. Mỗi điểm đến cũng phải tạo được nét riêng, tránh trùng lặp trải nghiệm.

Ở góc độ doanh nghiệp lưu trú, ông André Pierre Gentzsch, Tổng Giám đốc điều hành Furama Resort Đà Nẵng nhìn nhận, chất lượng phòng ở và tiện ích trong khu nghỉ dưỡng chỉ là một phần của chuyến đi. Các hoạt động bên ngoài khách sạn, từ văn hóa, ẩm thực đến mua sắm, vui chơi giải trí cũng có thể tác động đến quyết định kéo dài kỳ nghỉ của du khách.

Trong đó, những hoạt động về đêm là hướng cần chú trọng. Sau một ngày tắm biển, tham quan danh thắng hoặc khám phá thiên nhiên, du khách cần thêm lựa chọn để tiếp tục trải nghiệm thành phố. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, không gian ẩm thực, mua sắm và vui chơi giải trí về đêm có thể góp phần kéo dài thời gian lưu trú, đồng thời gia tăng chi tiêu của du khách.

Bên cạnh khách nghỉ dưỡng, Đà Nẵng còn có cơ hội khai thác nhóm khách đến dự hội nghị, hội thảo và đám cưới quốc tế. Trong 10 tháng năm 2026, thành phố đón và hỗ trợ khoảng 48 sự kiện cưới quốc tế; đồng thời tư vấn, đón 212 đoàn khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm) với hơn 67.000 lượt khách.

Để khai thác hiệu quả nhóm khách này, các sản phẩm cần được thiết kế phù hợp với nhu cầu, thay vì áp dụng những chương trình tham quan giống nhau cho mọi thị trường.

Hiện Đà Nẵng có hơn 2.400 cơ sở lưu trú với trên 68.000 phòng, cùng mạng lưới doanh nghiệp lữ hành, hướng dẫn viên và các đường bay quốc tế. Hạ tầng này tạo thuận lợi cho việc đón khách, nhưng để kéo dài thời gian lưu trú, thành phố cần phát triển thêm những sản phẩm hấp dẫn, thuận tiện trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ.

Với hơn 8,3 triệu lượt khách quốc tế lưu trú trong 10 tháng, Đà Nẵng đang có lợi thế về lượng khách. Thách thức tiếp theo là chuyển lợi thế ấy thành những sản phẩm có khả năng giữ chân du khách, để mỗi chuyến đi không chỉ dừng lại ở một vài điểm tham quan hay một, hai đêm nghỉ dưỡng.