Kết nối điểm đến, mở rộng không gian du lịch

Tam Đảo - Điểm đến hấp dẫn trong hành trình kết nối di sản Đất Tổ.

Sau hợp nhất, không gian du lịch Phú Thọ được mở rộng, kết nối từ vùng đất Tổ linh thiêng với Khu di tích lịch sử Đền Hùng, danh thắng Tây Thiên, Tam Đảo đến những đồi chè Long Cốc, khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Thanh Thủy, Vườn quốc gia Xuân Sơn và không gian văn hóa đặc sắc vùng lòng hồ Hòa Bình, Mai Châu. Mỗi vùng đất mang một nét đặc trưng riêng, tạo nên nguồn tài nguyên đa dạng để phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng và cộng đồng.

Trước yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới, tỉnh chú trọng tổ chức lại không gian du lịch theo hướng liên kết, khai thác thế mạnh bổ trợ giữa các địa phương và điểm đến. Thay vì hoạt động độc lập, các khu, điểm du lịch được định hướng kết nối thành chuỗi sản phẩm, tạo hành trình trải nghiệm phong phú, thuận lợi cho du khách.

Trọng tâm là hình thành các tour, tuyến du lịch đa trải nghiệm, liên vùng, liên tỉnh, trong đó có các hành trình kết hợp du lịch tâm linh với nghỉ dưỡng, sinh thái và khám phá văn hóa bản địa. Cách tiếp cận này tạo điều kiện để doanh nghiệp lữ hành xây dựng các chương trình du lịch dài ngày, tăng khả năng giữ chân du khách, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao mức chi tiêu.

10 tháng năm 2026, toàn tỉnh ước đón 14,25 triệu lượt khách du lịch.

Hiệu quả từ việc mở rộng và liên kết không gian du lịch bước đầu được thể hiện qua kết quả hoạt động của ngành.

Trong 10 tháng năm 2026, toàn tỉnh ước đón 14,25 triệu lượt khách, tăng 9,62% so với cùng kỳ. Trong đó, khách lưu trú đạt khoảng 4,46 triệu lượt, tổng doanh thu du lịch ước đạt 14,7 nghìn tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch năm. Những con số này cho thấy sức hút của các điểm đến, đồng thời phản ánh tiềm năng phát triển khi các sản phẩm du lịch được kết nối và đa dạng hóa.

Cùng với liên kết các điểm đến, việc đưa sản phẩm đặc trưng của địa phương, nhất là các mặt hàng OCOP, nông sản và sản phẩm làng nghề vào chuỗi giá trị du lịch đang được chú trọng. Các điểm dừng chân, homestay cộng đồng không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu trú mà còn trở thành không gian giới thiệu văn hóa, ẩm thực, trưng bày và tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Sự kết hợp giữa du lịch với các sản phẩm đặc trưng góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách, tạo thêm đầu ra cho nông sản, sản phẩm làng nghề, mở rộng sinh kế cho người dân. Mỗi sản phẩm được giới thiệu đến du khách cũng là một cách quảng bá bản sắc văn hóa và hình ảnh vùng đất, con người Phú Thọ.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số được xác định là giải pháp quan trọng để kết nối điểm đến với thị trường. Việc phát triển hệ thống thông tin, bản đồ du lịch số, mã QR giới thiệu di sản và số hóa các điểm đến giúp du khách thuận tiện tra cứu thông tin, tìm hiểu lịch trình, lựa chọn và đặt dịch vụ. Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và cộng đồng làm du lịch chủ động sử dụng mạng xã hội để quảng bá hình ảnh, điểm đến, ẩm thực và các sản phẩm đặc trưng. Cách thức quảng bá trực quan, đa dạng góp phần mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng và mô hình homestay.

Khách du lịch hào hứng hòa mình vào không gian văn hóa bản địa tại Vân Sơn.

Từ thực tiễn hoạt động, bà Trần Thị Thanh - Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Tsubame cho biết: “Không gian du lịch được mở rộng tạo điều kiện để các đơn vị lữ hành chủ động thiết kế những hành trình đa dạng, chất lượng hơn”.

Sự kết nối giữa Đền Hùng, khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Thanh Thủy, danh thắng Tây Thiên, Tam Đảo và không gian văn hóa bản địa khu vực Hòa Bình đã mở ra nhiều lựa chọn trải nghiệm cho du khách. Thay vì những điểm đến riêng lẻ, doanh nghiệp có thể xây dựng hành trình kết hợp du lịch về nguồn, nghỉ dưỡng và khám phá văn hóa cộng đồng. Hạ tầng giao thông thuận lợi cùng sự liên kết dịch vụ giúp hành trình trở nên liền mạch, tạo điều kiện để du khách kéo dài thời gian tham quan, nghỉ dưỡng.

Sự thay đổi này cũng đáp ứng nhu cầu trải nghiệm ngày càng đa dạng của du khách. Anh Nguyễn Văn Yên, du khách đến từ thành phố Đồng Nai, chia sẻ: “Tôi ấn tượng với sự phong phú của các điểm đến trong hành trình về Đất Tổ. Trong một chuyến đi, gia đình vừa được tham quan, chiêm bái các di tích lịch sử, vừa nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe và tìm hiểu văn hóa cộng đồng. Các tiện ích công nghệ như đặt phòng, tra cứu thông tin, quét mã QR tìm hiểu và mua sản phẩm OCOP cũng giúp chuyến đi thuận tiện hơn”.

Những kết quả đạt được là cơ sở để Phú Thọ tiếp tục triển khai Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, hướng tới khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế sau hợp nhất.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 đón ít nhất 20 triệu lượt khách, trong đó khoảng 7,8 triệu lượt khách lưu trú; doanh thu du lịch đạt 26.500 tỷ đồng, tạo việc làm cho tối thiểu 30.000 lao động. Tỉnh đang triển khai giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu trên.

Kết nối hiệu quả các điểm đến không chỉ mở rộng lựa chọn cho du khách mà còn tạo động lực nâng cao giá trị ngành du lịch, từng bước đưa Phú Thọ trở thành điểm đến văn hóa, sinh thái và nghỉ dưỡng hấp dẫn của khu vực phía Bắc.