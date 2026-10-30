Kết nối di tích và nghề truyền thống, mở hướng phát triển du lịch Tam Hưng

Việc kết nối các điểm đến với doanh nghiệp lữ hành được kỳ vọng góp phần đưa những giá trị này đến gần hơn với du khách, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương.

Di tích quốc gia đặc biệt chùa Bối Khê (Xã Tam Hưng).

Ngày 30/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND xã Tam Hưng tổ chức chương trình khảo sát, kết nối các điểm đến du lịch trên địa bàn xã với doanh nghiệp lữ hành thành phố. Chương trình tập trung khảo sát Di tích quốc gia đặc biệt chùa Bối Khê, hầm địa đạo Bối Khê, Đình Kim và cơ sở điêu khắc mỹ nghệ tại thôn Vĩnh Dụ; đồng thời tổ chức hội nghị trao đổi về nâng cao chất lượng dịch vụ và kết nối điểm đến.

Đa dạng hóa tài nguyên, tạo cơ sở phát triển sản phẩm

Trên địa bàn xã Tam Hưng có nhiều di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu, nổi bật là Di tích quốc gia đặc biệt chùa Bối Khê (Đại Bi tự) được khởi dựng từ thời Trần, có giá trị đặc sắc về kiến trúc, nghệ thuật và lịch sử. Chùa được xếp hạng Di tích quốc gia năm 1979 và công nhận Di tích quốc gia đặc biệt năm 2025. Đặc biệt, trong khuôn viên chùa còn lưu giữ dấu tích cửa hầm và một đoạn địa đạo từ thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, góp phần tái hiện truyền thống đấu tranh cách mạng của quân và dân địa phương.

Nằm trên địa bàn thôn Song Khê, Đình Kim là nơi thờ các vị Thành hoàng làng gắn với truyền thống dựng nước và giữ nước. Đặc biệt, sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954, nơi đây từng là trụ sở Thành ủy Hà Nội. Ngoài ra, địa phương còn có Nhà thờ Lưỡng quốc Trạng nguyên Nguyễn Trực, di tích lịch sử cấp quốc gia được công nhận năm 2011.

Các di tích mang giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng sâu sắc, là nguồn tài nguyên quan trọng để địa phương phát triển du lịch văn hóa, lịch sử và giáo dục truyền thống. Trong đó, chùa Bối Khê và Đình Kim nằm gần nhau, thuận lợi cho việc xây dựng các tuyến tham quan, trải nghiệm di sản.

Đoàn khảo sát tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa của Di tích quốc gia đặc biệt chùa Bối Khê (Xã Tam Hưng).

Bên cạnh hệ thống di tích, nghề điêu khắc truyền thống tại thôn Vĩnh Dụ cũng là nguồn tài nguyên có thể khai thác để phát triển sản phẩm du lịch. Qua khảo sát cơ sở của nghệ nhân, đoàn tìm hiểu hoạt động sản xuất, khả năng giới thiệu quy trình chế tác và tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho du khách.

Nếu được tổ chức phù hợp, hoạt động tìm hiểu nghề truyền thống có thể bổ sung trải nghiệm trực tiếp vào hành trình tham quan di tích, giúp du khách tiếp cận văn hóa địa phương thông qua cả không gian di sản và hoạt động lao động sáng tạo của người dân.

Tăng cường liên kết giữa địa phương và doanh nghiệp

Đình Kim, xã Tam Hưng mang nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc, nghệ thuật. Năm 2000, Đình Kim được công nhận là di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia.

Tại hội nghị nâng cao chất lượng dịch vụ và kết nối điểm đến du lịch xã Tam Hưng với doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn Hà Nội năm 2026, Bí thư Đảng ủy xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng cho biết, địa phương ưu tiên khai thác các điểm đến tiêu biểu như chùa Bối Khê, Đình Kim, Nhà thờ Lưỡng quốc Trạng nguyên Nguyễn Trực, kết hợp trải nghiệm làng nghề điêu khắc gỗ Dư Dụ, nghề khâu bóng Lê Dương và du lịch nông nghiệp. Theo ông Bùi Văn Sáng, địa phương định hướng phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử, trải nghiệm làng nghề, ẩm thực và nông nghiệp. Tuy nhiên, dịch vụ du lịch và khả năng kết nối tour, tuyến hiện còn hạn chế. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích; nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng sản phẩm đặc trưng, tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành và đề xuất thành phố hỗ trợ hình thành điểm du lịch theo quy định.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang nhận định, xã Tam Hưng có nhiều tiềm năng phát triển du lịch làng nghề, văn hóa - tâm linh và nông nghiệp sinh thái, song các tài nguyên hiện chưa được kết nối thành sản phẩm hoàn chỉnh. Thời gian tới, địa phương cần xây dựng các tour, tuyến có chủ đề, lịch trình phù hợp; đồng thời nâng cao chất lượng đón tiếp, thuyết minh, ẩm thực, vệ sinh môi trường và dịch vụ trải nghiệm.

Sở định hướng tăng cường liên kết giữa chính quyền, làng nghề, hợp tác xã và doanh nghiệp lữ hành; hỗ trợ xây dựng sản phẩm chung, đưa các điểm đến vào khai thác thực tế. Cùng với đó, phát triển sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề thành quà tặng du lịch, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Ông Vũ Văn Tuyên, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Travelogy Việt Nam đề xuất, từ những tiềm năng sẵn có, xã Tam Hưng cần xây dựng thương hiệu điểm đến, tăng cường công tác quản lý, xây dựng lại bản đồ du lịch và bố trí các khu vực phục vụ nhu cầu chụp ảnh, check-in của du khách. Địa phương cũng cần phối hợp với chuyên gia, doanh nghiệp du lịch để thiết kế các tour, tuyến phù hợp, khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có.

Việc kết nối các điểm đến tại Tam Hưng với doanh nghiệp lữ hành đặt ra yêu cầu gắn khai thác du lịch với bảo tồn giá trị di sản, duy trì nghề truyền thống và nâng cao chất lượng phục vụ. Với sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, người dân và doanh nghiệp, những giá trị sẵn có sẽ có thêm cơ hội được phát huy, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của Thủ đô.