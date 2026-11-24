Các đại biểu tham dự tọa đàm. (Ảnh: Ban tổ chức)

Tại Văn Miếu Sơn Tây, Hà Nội, một tọa đàm chuyên đề "Kết nối di sản với sáng tạo và giáo dục trải nghiệm" vừa được tổ chức, mở ra những trao đổi về cách đưa di sản lịch sử, văn hóa tham gia sâu hơn vào đời sống đương đại. Chương trình do Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Sơn Tây phối hợp Công ty Cổ phần Giáo dục trải nghiệm di sản Làng Việt tổ chức, với hai chủ đề: “Di sản trong sáng tạo nghệ thuật đương đại” và “Giáo dục di sản và trải nghiệm sáng tạo cho thế hệ trẻ”.

Tham dự có các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ, nghệ nhân và đại diện các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch, giáo dục. Tại chương trình, ông Trương Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Sơn Tây nhấn mạnh ý nghĩa của việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trong đời sống hiện nay. Theo ông, tọa đàm hướng tới tạo diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia, nghệ sĩ, nghệ nhân và doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp đưa di sản đến gần hơn với công chúng.

Video "Kết nối di sản với sáng tạo và giáo dục trải nghiệm". (Thực hiện: HOÀI THU - QUANG HUY)

Đưa di sản vào ngôn ngữ sáng tạo đương đại

Tại tọa đàm thứ nhất, các ý kiến tập trung phân tích khả năng chuyển hóa chất liệu truyền thống thành tác phẩm nghệ thuật và sản phẩm sáng tạo mới. Vấn đề được đặt ra là làm thế nào để nghệ thuật đương đại khai thác được chiều sâu lịch sử, văn hóa của di sản, nhưng vẫn có không gian cho tư duy cá nhân và những cách thể hiện mới.

Tiến sĩ Đinh Đức Tiến, giảng viên Khoa Lịch sử văn hóa, Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, cần thay đổi cách tiếp cận trong bảo tồn di sản, hướng tới bảo tồn động, coi hoa văn, điêu khắc và các giá trị truyền thống là nguồn tài nguyên, tài sản văn hóa có thể được khai thác, sáng tạo và phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Theo ông, quá trình sáng tạo dựa trên di sản đòi hỏi người nghệ sĩ phải nghiên cứu bài bản, xác định chính xác niên đại, đặc điểm lịch sử và giá trị biểu tượng cốt lõi. Đây là cơ sở để tác phẩm giữ được nét nhận diện của di sản, trong khi người sáng tạo có thể chủ động lựa chọn chất liệu, góc nhìn và ngôn ngữ thể hiện mới, thay vì sao chép nguyên mẫu.

Cùng quan điểm đề cao bản sắc trong sáng tạo, Nghệ nhân Ưu tú, họa sĩ Nguyễn Tấn Phát cho rằng, giá trị khác biệt của sản phẩm thủ công mỹ nghệ không nằm riêng ở kỹ thuật chế tác, mà còn được tạo nên bởi chiều sâu văn hóa bản địa. Khai thác thế mạnh văn hóa xứ Đoài, anh lựa chọn phát triển dòng điêu khắc sơn mài, đưa hình ảnh và câu chuyện về chùa Mía, làng cổ Đường Lâm, thành cổ Sơn Tây, Văn Miếu Sơn Tây vào các tác phẩm. Theo nghệ nhân, người làm nghệ thuật có thể lựa chọn nhiều phong cách, từ hiện thực đến cách điệu, siêu thực, nhưng cần nắm chắc đặc trưng của di sản để tạo dấu ấn cá nhân mà vẫn giữ được tinh thần văn hóa địa phương.

Quang cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đáng chú ý, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội đề xuất khai thác lợi thế không gian xanh của Văn Miếu Sơn Tây và vị trí gần làng cổ Đường Lâm để hình thành các sản phẩm trải nghiệm đa dạng. Bên cạnh du lịch học đường, có thể kết hợp nghệ thuật sắp đặt, ẩm thực và các nghề thủ công bản địa như sơn mài, chế tác đá ong, hướng tới những chương trình trải nghiệm có chiều sâu, thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Đối với sản phẩm lưu niệm, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát gợi ý khai thác các biểu tượng gắn với truyền thống đạo học, thư pháp, hình ảnh nghi môn, kết hợp chất liệu đá ong, sơn mài, gốm và mây tre đan. Sản phẩm cần có tính ứng dụng, mức giá phù hợp với nhu cầu của du khách, qua đó tạo thêm đầu ra cho nghề thủ công và tăng khả năng lan tỏa giá trị văn hóa địa phương.

Đổi mới giáo dục di sản, mở rộng giá trị du lịch văn hóa

Ở tọa đàm thứ hai, câu chuyện giáo dục di sản được tiếp cận qua yêu cầu đổi mới phương pháp truyền đạt lịch sử, văn hóa cho thế hệ trẻ. Thay vì chủ yếu tiếp nhận thông tin qua tài liệu, hình ảnh, học sinh có thể tham gia các hoạt động quan sát, tìm hiểu kiến trúc, thực hành nghệ thuật truyền thống và trải nghiệm nghề thủ công. Cách tiếp cận này giúp kiến thức lịch sử gắn với những trải nghiệm trực quan, tạo điều kiện để người học hiểu hơn về giá trị của di tích, di sản và hình thành ý thức trân trọng các thành tựu văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, để hoạt động giáo dục đạt hiệu quả, nội dung trải nghiệm cần được xây dựng có hệ thống, phù hợp với từng độ tuổi, gắn với kiến thức chuyên môn và có sự tham gia của nhà trường, chuyên gia, nghệ nhân.

Những vấn đề đặt ra tại tọa đàm cũng nhằm cụ thể hóa định hướng của Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, xác định văn hóa là nền tảng, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước; nhấn mạnh yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa, nghệ thuật sáng tạo, tăng cường giáo dục di sản trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đáng chú ý, mục tiêu đến năm 2030 đặt ra yêu cầu 100% học sinh, học viên, sinh viên được tiếp cận, tham gia hiệu quả, thường xuyên các hoạt động nghệ thuật và giáo dục di sản văn hóa.

Các đại biểu dự tọa đàm. (Ảnh: Ban tổ chức)

Bên cạnh đó, đối với định hướng từ Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, Sơn Tây có điều kiện kết nối hệ thống di tích lịch sử, kiến trúc, làng nghề và cảnh quan văn hóa để hình thành các sản phẩm du lịch có tính liên kết. Văn Miếu Sơn Tây có thể trở thành điểm khởi đầu cho các chương trình tìm hiểu truyền thống hiếu học, trải nghiệm nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ, kết nối với làng cổ Đường Lâm và các điểm đến văn hóa đặc trưng của xứ Đoài. Tuy nhiên, để những ý tưởng trở thành sản phẩm thực tế, cần có sự phối hợp giữa cơ quan quản lý di sản, đơn vị giáo dục, nghệ nhân, giới sáng tạo và doanh nghiệp lữ hành. Công tác nghiên cứu, thẩm định nội dung văn hóa cần được coi trọng; sản phẩm nghệ thuật và du lịch phải bảo đảm tính xác thực của di sản, có chất lượng chuyên môn và phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách.

Vì vậy, kết nối di sản với sáng tạo nghệ thuật, giáo dục trải nghiệm và du lịch văn hóa cần được triển khai trên cơ sở tôn trọng giá trị lịch sử, phát huy bản sắc địa phương và khuyến khích những cách tiếp cận mới. Đây cũng là hướng đi góp phần chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành nguồn lực phát triển, tạo thêm cơ hội cho nghệ nhân, người làm sáng tạo và các ngành dịch vụ văn hóa tại Sơn Tây.