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Kết nối di sản với sáng tạo qua nghệ thuật sơn mài

Từ ngày 4-30/11, tại di tích đình Hà Vĩ, không gian trưng bày “Chạm di sản-sáng tạo cùng sơn mài” giới thiệu sản phẩm sơn mài kết hợp tham quan nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch Thủ đô.

Báo VietnamPlus
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Không gian trưng bày và trải nghiệm “Chạm di sản-sáng tạo cùng sơn mài” diễn ra từ ngày 4 đến 30/11/2026, tại di tích đình Hà Vĩ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Không gian trưng bày và trải nghiệm “Chạm di sản-sáng tạo cùng sơn mài” diễn ra từ ngày 4 đến 30/11/2026, tại di tích đình Hà Vĩ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Không gian “Chạm di sản-sáng tạo cùng sơn mài” giúp công chúng tiếp cận, tìm hiểu nghệ thuật sơn mài truyền thống. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Không gian “Chạm di sản-sáng tạo cùng sơn mài” giúp công chúng tiếp cận, tìm hiểu nghệ thuật sơn mài truyền thống. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Những tác phẩm sơn mài sáng tạo, kết hợp chất liệu truyền thống với ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, được giới thiệu qua hình thức sắp đặt. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Những tác phẩm sơn mài sáng tạo, kết hợp chất liệu truyền thống với ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, được giới thiệu qua hình thức sắp đặt. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Không gian “Chạm di sản-sáng tạo cùng sơn mài” giúp công chúng tiếp cận, tìm hiểu nghệ thuật sơn mài truyền thống. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Không gian “Chạm di sản-sáng tạo cùng sơn mài” giúp công chúng tiếp cận, tìm hiểu nghệ thuật sơn mài truyền thống. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Du khách tìm hiểu những chất liệu đặc trưng của nghề sơn mài như sơn, vóc, vỏ trứng, vỏ trai, vàng quỳ và trực tiếp thực hành kỹ thuật gắn trứng để sáng tạo sản phẩm của riêng mình. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Du khách tìm hiểu những chất liệu đặc trưng của nghề sơn mài như sơn, vóc, vỏ trứng, vỏ trai, vàng quỳ và trực tiếp thực hành kỹ thuật gắn trứng để sáng tạo sản phẩm của riêng mình. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Du khách tìm hiểu những chất liệu đặc trưng của nghề sơn mài như sơn, vóc, vỏ trứng, vỏ trai, vàng quỳ và trực tiếp thực hành kỹ thuật gắn trứng để sáng tạo sản phẩm của riêng mình. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Du khách tìm hiểu những chất liệu đặc trưng của nghề sơn mài như sơn, vóc, vỏ trứng, vỏ trai, vàng quỳ và trực tiếp thực hành kỹ thuật gắn trứng để sáng tạo sản phẩm của riêng mình. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Du khách tìm hiểu những chất liệu đặc trưng của nghề sơn mài như sơn, vóc, vỏ trứng, vỏ trai, vàng quỳ và trực tiếp thực hành kỹ thuật gắn trứng để sáng tạo sản phẩm của riêng mình. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Du khách tìm hiểu những chất liệu đặc trưng của nghề sơn mài như sơn, vóc, vỏ trứng, vỏ trai, vàng quỳ và trực tiếp thực hành kỹ thuật gắn trứng để sáng tạo sản phẩm của riêng mình. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Không gian “Chạm di sản-sáng tạo cùng sơn mài” giúp công chúng tiếp cận, tìm hiểu nghệ thuật sơn mài truyền thống. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Không gian “Chạm di sản-sáng tạo cùng sơn mài” giúp công chúng tiếp cận, tìm hiểu nghệ thuật sơn mài truyền thống. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Không gian “Chạm di sản-sáng tạo cùng sơn mài” giúp công chúng tiếp cận, tìm hiểu nghệ thuật sơn mài truyền thống. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Không gian “Chạm di sản-sáng tạo cùng sơn mài” giúp công chúng tiếp cận, tìm hiểu nghệ thuật sơn mài truyền thống. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Du khách thích thú với các sản phẩm sơn mài mang giá trị độc bản. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Du khách thích thú với các sản phẩm sơn mài mang giá trị độc bản. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Không gian “Chạm di sản – sáng tạo cùng sơn mài” giúp công chúng tiếp cận, tìm hiểu nghệ thuật sơn mài truyền thống. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Không gian “Chạm di sản – sáng tạo cùng sơn mài” giúp công chúng tiếp cận, tìm hiểu nghệ thuật sơn mài truyền thống. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Du khách tìm hiểu những chất liệu đặc trưng của nghề sơn mài như sơn, vóc, vỏ trứng, vỏ trai, vàng quỳ và trực tiếp thực hành kỹ thuật gắn trứng để sáng tạo sản phẩm của riêng mình. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Du khách tìm hiểu những chất liệu đặc trưng của nghề sơn mài như sơn, vóc, vỏ trứng, vỏ trai, vàng quỳ và trực tiếp thực hành kỹ thuật gắn trứng để sáng tạo sản phẩm của riêng mình. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Du khách tìm hiểu những chất liệu đặc trưng của nghề sơn mài như sơn, vóc, vỏ trứng, vỏ trai, vàng quỳ và trực tiếp thực hành kỹ thuật gắn trứng để sáng tạo sản phẩm của riêng mình. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Du khách tìm hiểu những chất liệu đặc trưng của nghề sơn mài như sơn, vóc, vỏ trứng, vỏ trai, vàng quỳ và trực tiếp thực hành kỹ thuật gắn trứng để sáng tạo sản phẩm của riêng mình. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

NNƯT Nguyễn Tấn Phát – đến từ làng cổ Đường Lâm, giới thiệu các sản phẩm sơn mài. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

NNƯT Nguyễn Tấn Phát – đến từ làng cổ Đường Lâm, giới thiệu các sản phẩm sơn mài. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Du khách quốc tế tham quan, tìm hiểu các sản phẩm sơn mài tại không gian trưng bày. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Du khách quốc tế tham quan, tìm hiểu các sản phẩm sơn mài tại không gian trưng bày. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Du khách quốc tế tham quan, tìm hiểu các sản phẩm sơn mài tại không gian trưng bày. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Du khách quốc tế tham quan, tìm hiểu các sản phẩm sơn mài tại không gian trưng bày. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Du khách quốc tế tham quan, tìm hiểu các sản phẩm sơn mài tại không gian trưng bày. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Du khách quốc tế tham quan, tìm hiểu các sản phẩm sơn mài tại không gian trưng bày. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ket-noi-di-san-voi-sang-tao-qua-nghe-thuat-son-mai-post1146120.vnp