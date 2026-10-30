Kết nối di sản với nghệ thuật sáng tạo đương đại

Sự kiện quy tụ các nghệ sĩ, nghệ nhân, chuyên gia và cộng đồng sáng tạo trong nước, quốc tế, hướng đến kết nối giá trị di sản với nghệ thuật đương đại, mở rộng giao lưu, hợp tác văn hóa và hình thành những không gian sáng tạo mới tại thành phố.

Quang cảnh lễ khai mạc.

Diễn ra từ ngày 30/10 đến 8/11 tại Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm, DACC 2026 giới thiệu hơn 20 hoạt động nghệ thuật và sáng tạo gồm triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, múa đương đại, tọa đàm, tham quan tìm hiểu di sản và các chương trình trải nghiệm dành cho công chúng. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, nghệ nhân, chuyên gia, tổ chức văn hóa và cộng đồng sáng tạo tại Đà Nẵng cùng các khách mời trong nước và khu vực Đông Nam Á.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Hội An nhấn mạnh, di sản không chỉ là những giá trị của quá khứ cần được gìn giữ mà còn là nguồn cảm hứng để sáng tạo và kiến tạo tương lai. Thông qua các hoạt động triển lãm, trình diễn và trải nghiệm nghệ thuật, thành phố mong muốn những giá trị văn hóa, di sản tiếp tục được giới thiệu bằng các hình thức thể hiện mới, gần gũi hơn với đời sống đương đại, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Nguyễn Thị Hội An, Đà Nẵng không chỉ hướng đến tổ chức một sự kiện nghệ thuật mà còn mong muốn xây dựng không gian gặp gỡ, trao đổi ý tưởng và hợp tác giữa các nghệ sĩ, cộng đồng sáng tạo. Những kết nối hình thành từ DACC 2026 được kỳ vọng tiếp tục phát triển thành các ý tưởng, dự án và cơ hội hợp tác mới, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố di sản, sáng tạo và giàu bản sắc. Thành phố định hướng từng bước phát triển DACC thành hoạt động thường niên, mở rộng kết nối văn hóa, nghệ thuật với các địa phương trong nước và khu vực Đông Nam Á.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Hội An phát biểu khai mạc sự kiện.

Điểm đáng chú ý của DACC 2026 là lựa chọn hai bảo tàng làm không gian tổ chức chính, đưa các hoạt động nghệ thuật đương đại đến gần hơn với những giá trị lịch sử, văn hóa đang được lưu giữ. Tại đây, công chúng không chỉ tham quan các tác phẩm trưng bày mà còn có cơ hội tiếp cận những hình thức biểu đạt nghệ thuật mới, tham gia các hoạt động tương tác, trao đổi với nghệ sĩ và tìm hiểu những góc nhìn khác nhau về di sản.

Bên cạnh các triển lãm, chương trình còn tổ chức những chuyến tham quan nghệ thuật tại bảo tàng, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tọa đàm và biểu diễn múa đương đại. Các hoạt động được bố trí xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện, tạo điều kiện để người dân, du khách và cộng đồng yêu nghệ thuật tiếp cận những không gian văn hóa theo nhiều cách khác nhau.

Khách tham quan các hoạt động triển lãm nghệ thuật tại sự kiện.

Ngay trong ngày khai mạc, sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu các tác phẩm nghệ thuật, trải nghiệm những hình thức sáng tạo mới trong không gian trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng. Nhiều người hào hứng tham gia các hoạt động tương tác, giao lưu và hòa mình vào không gian kết nối giữa di sản, nghệ thuật đương đại và cộng đồng sáng tạo.

Trong bối cảnh Đà Nẵng có thêm không gian văn hóa, di sản rộng lớn sau hợp nhất với Quảng Nam, việc kết nối nghệ thuật đương đại với các giá trị truyền thống cũng mở ra hướng phát triển những sản phẩm văn hóa, du lịch sáng tạo. Thông qua DACC 2026, thành phố hướng đến phát huy vai trò của các thiết chế văn hóa, tăng cường sự tham gia của nghệ sĩ và cộng đồng, từng bước hình thành môi trường giao lưu, hợp tác sáng tạo, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng và tạo thêm sức hấp dẫn cho điểm đến Đà Nẵng.