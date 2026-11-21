Khai mạc Triển lãm Ảnh Di sản văn hóa Việt Nam. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chuỗi hoạt động tôn vinh những giá trị tiêu biểu của di sản văn hóa Việt Nam, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ, phát huy di sản. Đây cũng là không gian để nghệ nhân, người thực hành và cộng đồng chủ thể gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của các vùng miền.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong nhấn mạnh: Chuỗi hoạt động tập trung giới thiệu, lan tỏa giá trị di sản văn hóa, tôn vinh vai trò của cộng đồng, nghệ nhân, người thực hành; tăng cường kết nối di sản với đời sống đương đại, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Các nội dung cũng khuyến khích ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quảng bá, giáo dục di sản; thúc đẩy sáng tạo, phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa gắn với du lịch và công nghiệp văn hóa trên cơ sở bảo đảm bản sắc, tính xác thực và giá trị di sản. Qua đó, công chúng có thêm cơ hội tiếp cận, thụ hưởng văn hóa, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần ngày càng cao.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong phát biểu khai mạc. (Ảnh: CTV)

Qua các hoạt động trưng bày, trình diễn, thực hành, giao lưu và giáo dục di sản, công chúng, nhất là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, truyền thống, tri thức và sức sáng tạo của các cộng đồng, từ đó nuôi dưỡng tình yêu và ý thức trách nhiệm trong bảo vệ di sản văn hóa Việt Nam.

Triển lãm, giới thiệu những giá trị di sản tiêu biểu

Triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam trưng bày khoảng 90 hình ảnh, tư liệu, phản ánh sự đa dạng của di sản trên khắp mọi miền đất nước. Nội dung bao quát các loại hình di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di sản tư liệu, bảo vật quốc gia và di sản văn hóa, thiên nhiên được UNESCO ghi danh. Hình ảnh về cảnh quan, di tích, lễ hội, phong tục, tập quán và đời sống cộng đồng khắc họa những nét văn hóa đặc sắc của từng vùng miền.

Cùng với triển lãm ảnh, không gian “Lực lượng vũ trang Quân khu 7-Tiếp nối hành trình tri ân” giới thiệu tư liệu, hình ảnh về kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm và công tác đền ơn đáp nghĩa tại Quân khu 7.

Không gian “950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long (1076-2026)” tập trung vào 3 nội dung: Nơi khơi nguồn đạo học; Quốc Tử Giám - trường quốc học đầu tiên; Hành trình bảo tồn và phát huy di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Tại Bảo tàng Ninh Bình-Cơ sở 1 diễn ra trưng bày “Cổ vật tiêu biểu tỉnh Ninh Bình” lần thứ I năm 2026. Hoạt động trưng bày, giới thiệu những cổ vật tiêu biểu, góp phần quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống vùng đất Ninh Bình.

Giao lưu, thực hành và trao truyền di sản

Trong 2 ngày 21 và 22/11, tại Khu di tích Cố đô Hoa Lư, nghệ nhân, người thực hành và cộng đồng chủ thể từ nhiều địa phương giới thiệu, trình diễn các loại hình văn hóa đặc sắc. Nhiều nghề truyền thống, tri thức dân gian và thực hành văn hóa được giới thiệu như Phở Hà Nội, Phở Nam Định, Bánh cuốn Thanh Trì, Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên, Nghề ướp trà sen Quảng An, Tranh dân gian Đông Hồ, Tò he, Kéo co ngồi, Hội diều làng Bá Dương Nội, Thư pháp, Nghề thêu ren Ninh Hải, ném còn…

Du khách hào hứng chơi nhảy sạp. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, Ban tổ chức phối hợp Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức hoạt động giáo dục di sản “Khám phá di sản-Lan tỏa bản sắc Việt” dành cho học sinh. Các em tham gia những trải nghiệm tương tác trực tiếp kết hợp trực tuyến qua các nội dung “Cờ lau tập trận”, “Đi tìm ẩn số”... Hình thức tiếp cận trực quan, sinh động đưa kiến thức lịch sử, văn hóa đến gần học sinh, khơi dậy tình yêu và ý thức gìn giữ di sản trong thế hệ trẻ.

Trao đổi chuyên môn, mở rộng nguồn lực bảo tồn di sản

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, tại Bảo tàng Ninh Bình-Cơ sở 1 diễn ra tọa đàm về quản lý cổ vật và đào tạo nhân lực giám định cổ vật. Các đại biểu trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, nhận diện, đánh giá giá trị cổ vật; thảo luận về công tác đào tạo đội ngũ giám định. Những vấn đề được đặt ra tại tọa đàm tập trung vào nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu bảo vệ và phát huy giá trị di sản.

Quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống đến công chúng. (Ảnh: CTV)

Ngoài ra, ngày 22/11, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức khai trương Bảo tàng ngoài công lập Long Giang tại tổ dân phố Vàng Ngọc, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Bảo tàng bổ sung một thiết chế văn hóa ngoài công lập, mở rộng không gian lưu giữ, nghiên cứu và giới thiệu cổ vật, di sản.

Với các nội dung trưng bày, giao lưu, thực hành và giáo dục di sản đa dạng, chuỗi hoạt động tại tỉnh Ninh Bình tạo cơ hội cho công chúng tiếp cận các giá trị văn hóa. Sự kết nối giữa những người nắm giữ di sản với công chúng cũng khẳng định vai trò của cộng đồng trong gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc.