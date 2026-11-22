Công nghệ 3D Mapping tái hiện những dấu mốc hào hùng của Chiến dịch Điện Biên Phủ trên kiến trúc Bảo tàng Điện Biên Phủ

Chương trình được tổ chức nhân dịp chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), hướng tới đổi mới phương thức trưng bày, giới thiệu, quảng bá và phát huy giá trị di sản thông qua ứng dụng công nghệ số.

Những hình ảnh lịch sử được tái hiện sống động qua sự kết hợp giữa công nghệ 3D Mapping, âm thanh và ánh sáng

Tái hiện bản hùng ca Điện Biên bằng công nghệ ánh sáng

Với chủ đề “Ký ức Điện Biên” và thông điệp “Ký ức được đánh thức - Di sản được lan tỏa - Văn hóa được tiếp nối”, tác phẩm 3D Mapping tái hiện những dấu mốc tiêu biểu của Chiến dịch Điện Biên Phủ, từ công tác chuẩn bị, kéo pháo, xây dựng trận địa, các đợt tiến công đến thời khắc lịch sử ngày 7.5.1954, khi lá cờ “Quyết chiến, quyết thắng” tung bay trên nóc hầm chỉ huy của tướng De Castries.

Không gian Bảo tàng Điện Biên Phủ trở thành sân khấu trình diễn ánh sáng, đánh thức ký ức lịch sử bằng công nghệ số

Không đơn thuần là những hình ảnh trình chiếu sống động, 3D Mapping đưa du khách bước vào hành trình khám phá lịch sử bằng ngôn ngữ ánh sáng, âm thanh và công nghệ hiện đại.

Những dấu mốc hào hùng của Chiến dịch Điện Biên Phủ được tái hiện trực quan, ấn tượng, mang đến trải nghiệm mới mẻ và giàu cảm xúc về một bản hùng ca lịch sử.

Điểm đặc biệt của chương trình là câu chuyện lịch sử được trình chiếu trực tiếp trên không gian kiến trúc Bảo tàng Điện Biên Phủ. Công trình mang dáng dấp chiếc mũ nan phủ lưới ngụy trang của chiến sĩ Điện Biên năm xưa trở thành bề mặt trình chiếu quy mô lớn, kết nối kiến trúc bảo tàng với nghệ thuật ánh sáng và công nghệ hiện đại.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt, đưa Hệ thống thuyết minh tự động Audio Guide vào phục vụ khách tham quan Bảo tàng Điện Biên Phủ

Audio Guide mở rộng trải nghiệm tham quan

Cùng với chương trình trình diễn 3D Mapping, Hệ thống thuyết minh tự động Audio Guide được ra mắt, bổ sung phương thức tìm hiểu lịch sử và các nội dung trưng bày tại Bảo tàng Điện Biên Phủ.

Với giao diện trực quan, thao tác thuận tiện, hệ thống cung cấp nội dung thuyết minh bằng âm thanh về các không gian trưng bày, hiện vật và câu chuyện lịch sử. Qua đó, du khách có thể chủ động tìm hiểu sâu hơn về bối cảnh, diễn biến, ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất và con người Điện Biên.

Việc đưa Audio Guide vào phục vụ khách tham quan góp phần đa dạng hóa phương thức truyền tải thông tin, nâng cao chất lượng trải nghiệm và mở rộng khả năng tiếp cận di sản đối với nhiều nhóm công chúng.

Các đại biểu trải nghiệm Hệ thống thuyết minh tự động Audio Guide tại Bảo tàng Điện Biên Phủ

Khai thác di sản, mở hướng phát triển kinh tế đêm

Điểm đáng chú ý của hai sản phẩm công nghệ này không chỉ nằm ở việc đổi mới hoạt động trưng bày, giới thiệu tại bảo tàng, mà còn ở khả năng chuyển tải giá trị lịch sử, văn hóa thành những trải nghiệm hấp dẫn.

Khi được đầu tư nội dung sáng tạo, tổ chức thường xuyên và kết nối với các hoạt động du lịch, trình diễn 3D Mapping có thể trở thành sản phẩm văn hóa đặc trưng, tạo thêm điểm nhấn cho hành trình khám phá Điện Biên.

Đặc biệt, việc tổ chức trình diễn vào buổi tối mở ra tiềm năng khai thác không gian di sản ngoài khung giờ tham quan thông thường, làm phong phú hoạt động trải nghiệm về đêm.

Đây cũng là hướng đưa các giá trị văn hóa tham gia sâu hơn vào chuỗi sản phẩm du lịch, tạo cơ hội phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế đêm tại địa phương.

Ứng dụng Audio Guide góp phần làm mới trải nghiệm khám phá di sản tại Bảo tàng Điện Biên Phủ

Việc ứng dụng 3D Mapping và Audio Guide tại Bảo tàng Điện Biên Phủ không chỉ đổi mới cách giới thiệu, lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa mà còn mở ra hướng khai thác di sản bằng công nghệ sáng tạo.

Khi được duy trì và kết nối hiệu quả với các hoạt động văn hóa, du lịch, những sản phẩm này sẽ góp phần làm phong phú trải nghiệm, tăng sức hấp dẫn của điểm đến và đưa giá trị lịch sử Điện Biên Phủ đến gần hơn với công chúng, du khách.