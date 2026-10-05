Kết nối di sản từ đất Tổ đến 'Ngôi nhà chung' 54 dân tộc

Sự kiện hướng tới phát huy giá trị Khu Nghi lễ thờ Tổ tại Làng, xây dựng nơi đây trở thành không gian văn hóa tín ngưỡng, giáo dục truyền thống và điểm đến du lịch văn hóa tiêu biểu của Thủ đô, đồng thời tạo không gian để nhân dân cùng du khách tìm hiểu, trải nghiệm các giá trị di sản văn hóa truyền thống.

Thông qua chuỗi hoạt động, chương trình góp phần tăng cường kết nối các giá trị di sản giữa Hà Nội với các địa phương, tạo thêm sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh và thúc đẩy các hành trình về nguồn.

Khu Nghi lễ thờ Tổ

Điểm nhấn mang ý nghĩa hướng về nguồn cội là Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, diễn ra vào lúc 9 giờ ngày 10.10 tại Khu Nghi lễ thờ Tổ.

Trong không gian trang nghiêm, đoàn đại biểu cùng các nghệ nhân và đại diện đồng bào 54 dân tộc sẽ thực hiện nghi thức rước lễ, dâng lễ vật, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, cùng hoạt động dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương nhằm tôn vinh tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và giáo dục lòng yêu nước.

Trong hai ngày 10 và 11.10, Quảng trường Hùng Vương và Khu Nghi lễ thờ Tổ trở thành không gian trình diễn văn hóa nghệ thuật dân gian sinh động với sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên và đồng bào các dân tộc.

Khu Nghi lễ thờ Tổ nhìn từ trên cao

Đoàn đại biểu, nghệ nhân từ Phú Thọ mang tới những loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc gắn với quê hương đất Tổ như hát Xoan, hát Ghẹo cùng các hoạt động giao lưu văn hóa.

Bên cạnh đó, đồng bào Khmer tỉnh Cà Mau giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất cực Nam Tổ quốc, phối hợp cùng cộng đồng các dân tộc đang hoạt động tại Làng tạo nên không gian kết nối sâu sắc tinh thần “Chung dòng máu Lạc Hồng”.

Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, đồng bào và cộng đồng địa phương gặp gỡ, giao lưu, trình diễn và trao truyền giá trị di sản tới công chúng.

Đông đảo khách quốc tế tham quan Khu Nghi lễ thờ Tổ

Đến với sự kiện, du khách có cơ hội tham quan và thực hành làm bánh chưng, bánh dày tại Nghi Môn, tham gia đánh cờ người tại Quảng trường Hùng Vương, thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, khám phá nghề truyền thống, sản phẩm thủ công cùng ẩm thực dân tộc.

Không gian sự kiện còn tổ chức triển lãm ảnh “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” trưng bày khoảng 100 bức ảnh và pano giới thiệu quá trình xây dựng Khu Nghi lễ thờ Tổ, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương cùng các hoạt động văn hóa cộng đồng.

Đi kèm với đó là không gian văn hóa, ẩm thực Hà Nội cùng khu vực trải nghiệm đặc sản, giới thiệu các sản phẩm OCOP đặc trưng của Hà Nội, Phú Thọ và nhiều địa phương khác.