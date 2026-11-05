Kết nối di sản, lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt

Ngày tôi quyết định về quê làm việc, cả nhà vừa mừng vừa lo. Mừng vì tôi có được một môi trường làm việc tốt nhưng cũng đáng lo, lo tôi không làm được, không trụ được ở vùng biên giới ấy. Cho đến bây giờ đã hơn nửa năm, chưa bao giờ tôi cảm thấy chùn bước hay lạc lõng ở nơi đây. Na Ngoi đã cho tôi thật nhiều điều đặc biệt đáng trân quý từ con người cho đến thiên nhiên.