Kết nối di sản, lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt
Dịp kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm nay, khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tiếp tục là không gian kết nối, giới thiệu và lan tỏa các giá trị văn hóa. Chương trình trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm văn hóa "Tinh hoa hội tụ" tại không gian văn hóa số 2 Lê Thái Tổ đang mở ra một hành trình khám phá di sản bằng những cách tiếp cận mới mẻ và giàu tính tương tác.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ket-noi-di-san-lan-toa-tinh-hoa-van-hoa-viet-246261105094935637.htm