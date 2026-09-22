Kết nối di sản, lan tỏa bản sắc, nâng tầm vị thế văn hóa Việt Nam ra thế giới

Nguyệt Ấn là vùng đất cổ thuộc Mường Bằng, Mường Ứn, nơi sinh sống của các dân tộc Mường, Kinh, Dao... trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm 88,51% dân số toàn xã. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, đồng bào các dân tộc nơi đây vẫn gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của mình.