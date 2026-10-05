'Kết nối để yêu thương' - Không để phụ nữ và trẻ em nghèo mắc bệnh hiểm nghèo phải đơn độc

Chương trình là hoạt động cụ thể triển khai Kế hoạch số 22-KH/ĐUCA ngày 13/02/2026 của Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn gắn với an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế phục vụ xây dựng, phát triển đất nước giai đoạn 2026–2030; được tổ chức theo Kế hoạch số 760/KH-BCA-X03 ngày 08/9/2026 của Bộ Công an.

Chương trình diễn ra vào 20h00 ngày 05/10/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, số 40 Hàng Bài, Cửa Nam, Hà Nội, dự kiến có sự tham dự của trên 700 đại biểu, gồm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và một số địa phương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; lãnh đạo Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí; các ngân hàng, tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đồng hành và các văn nghệ sĩ.

Kết nối sự sẻ chia bằng những hành động thiết thực

Chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước. Đối với lực lượng Công an nhân dân, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, việc sẻ chia, hỗ trợ người dân khi gặp khó khăn là việc làm thiết thực, góp phần thực hiện phương châm “vì Nhân dân phục vụ”.

Qua rà soát, thống kê ban đầu, cả nước có trên 30.000 trường hợp phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cần được quan tâm, hỗ trợ. Bệnh tật cùng những khó khăn về kinh tế tạo thêm nhiều áp lực đối với người bệnh và gia đình. Từ thực tế đó, Chương trình hướng tới kết nối sự quan tâm, trách nhiệm và nguồn lực của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng để cùng sẻ chia với những trường hợp thực sự cần được hỗ trợ.

Việc vận động, tiếp nhận, quản lý, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện được thực hiện theo quy định của pháp luật, trong đó có Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Nguồn đóng góp tự nguyện vận động thông qua Chương trình tập trung hỗ trợ Phụ nữ và trẻ em bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được tiếp nhận thông qua tài khoản của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Việc xem xét hỗ trợ được thực hiện theo từng trường hợp cụ thể, trên cơ sở hồ sơ, xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về tình trạng bệnh và xác nhận của chính quyền địa phương về hoàn cảnh thực tế. Mức hỗ trợ được xem xét phù hợp với nguồn lực vận động được và hoàn cảnh thực tế của từng trường hợp. Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp rà soát đối tượng, quản lý, sử dụng nguồn lực và công khai kết quả theo quy định, bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Câu chuyện “Kết nối yêu thương” được kể bằng nghệ thuật

Tên gọi “Kết nối yêu thương” cũng là câu chuyện được kể xuyên suốt Chương trình: bắt đầu từ tình yêu quê hương, đất nước và những tình cảm gần gũi trong mỗi gia đình; từ đó mở ra tình yêu giữa con người với con người, sự sẻ chia, trách nhiệm và sự chung tay của cộng đồng.

Câu chuyện ấy được thể hiện bằng âm nhạc, múa, hình ảnh, ánh sáng, phóng sự và nghệ thuật trình diễn, qua ba phần: “Tình quê hương” – “Kết nối yêu thương” – “Thanh âm trái tim”. Các phần được nối tiếp bằng những hình ảnh gần gũi như người mẹ, đứa trẻ, mái nhà, bàn tay, mầm xanh, ánh sáng..., để những vấn đề của đời sống được chuyển tải bằng cảm xúc và ngôn ngữ nghệ thuật.

“Tình quê hương” mở đầu từ vẻ đẹp của quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Tổ quốc hiện diện không chỉ trong những hình ảnh lớn lao mà còn từ mái nhà, người mẹ, đứa trẻ, ký ức về nơi mỗi người sinh ra và lớn lên. Từ tình yêu với những điều thân thuộc ấy, Chương trình mở dần đến tình yêu con người – nơi sự quan tâm và sẻ chia bắt đầu.

Đến “Kết nối yêu thương”, câu chuyện trở về với những con người cụ thể trong cuộc sống hôm nay. Hình ảnh người mẹ và đứa trẻ, bàn tay tìm đến bàn tay, mái ấm và mái trường được đan cài với những câu chuyện thực tế về sự chăm lo của tổ chức Hội, trách nhiệm và nghĩa tình của lực lượng Công an nhân dân cùng sự chung tay của cộng đồng. Một đứa trẻ được chở che, một người mẹ có thêm sự sẻ chia, một mái nhà được dựng lên, một em nhỏ được tiếp tục đến trường – những điều bình dị ấy làm rõ hơn ý nghĩa của hai chữ “kết nối”: không để một người phải đơn độc khi đang cần một bàn tay ở bên.

“Thanh âm trái tim” tiếp nối câu chuyện bằng những gam màu của tình yêu, gia đình, niềm tin và hy vọng. Hình ảnh bình minh, những bàn tay nối nhau, cánh hạc và cánh én gợi sự tiếp nối của yêu thương từ người này sang người khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ở đại cảnh kết, những cánh hạc mang theo ước mơ của trẻ thơ được trao tới những người mẹ; những trái tim được trao lại cho các em; cánh hạc dần hóa thành những cánh én bay lên trong ánh bình minh – khép lại Chương trình bằng hình ảnh về yêu thương được trao đi, được đón nhận và tiếp tục được nối dài.

Trong tổng thể sân khấu, những hình ảnh về cội nguồn, sự sống, sự chở che và tiếp nối được sử dụng nhất quán. Hình tượng cây ở trung tâm không gian sân khấu, cùng những nhánh vươn ra và lớp hình ảnh, ánh sáng thay đổi theo từng phần, góp phần tạo nên một không gian chung cho câu chuyện: từ cội nguồn của tình yêu, những kết nối được hình thành và mở rộng, như yêu thương được bồi đắp khi có thêm những con người cùng sẻ chia.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ và các đơn vị nghệ thuật, với những tác phẩm về quê hương, người mẹ, trẻ thơ, tình yêu và những giá trị bình dị của cuộc sống. Mỗi tác phẩm mang một sắc thái riêng nhưng cùng góp phần kể một câu chuyện chung: từ tình yêu đất nước đến tình yêu con người; từ sự đồng cảm đến sẻ chia và những hành động thiết thực vì cộng đồng.

Qua đó, “Kết nối yêu thương” không chỉ là tên gọi của Chương trình mà còn là điều Chương trình muốn chuyển tải: kết nối người đang cần được sẻ chia với những tấm lòng sẵn sàng sẻ chia; kết nối tình cảm với trách nhiệm; kết nối những hành động riêng lẻ thành sự chung tay của cộng đồng.

Thông qua Chương trình, Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mong muốn lan tỏa truyền thống “tương thân, tương ái”, khơi dậy trách nhiệm và sự chung tay của cộng đồng bằng những hành động thiết thực; góp phần chia sẻ khó khăn với Phụ nữ và trẻ em bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời lan tỏa hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trách nhiệm, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.