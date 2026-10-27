Kết nối để định hình chuỗi cung ứng điều toàn cầu

Tham dự hội nghị có 350 đại biểu thuộc các tổ chức quốc tế, hiệp hội ngành hàng, chuyên gia và đông đảo doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Đây là sự kiện quan trọng của ngành điều toàn cầu, được tổ chức trong khuôn khổ chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, với sự chỉ đạo của Bộ Công thương.

Ban tổ chức trao kỷ niệm chương cho các diễn giả danh dự tham gia hội nghị. Ảnh: Bình Nguyên

Hội nghị có sự tham gia của 40 diễn giả thuộc 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, tập trung thảo luận, trao đổi về các chuyên đề điều thô, điều nhân, chế biến sâu, an toàn thực phẩm, máy móc và thiết bị… Đây là dịp doanh nghiệp trong và ngoài nước ký kết hợp tác trong ngành điều.

Nhìn lại lịch sử ngành điều Việt Nam, vào năm 1980, Việt Nam chủ yếu trồng và xuất khẩu điều thô sang Ấn Độ; chỉ có một số cơ sở chế biến nhỏ, công cụ thô sơ. Năm 1990, Vinacas chính thức được thành lập. Năm 1992, Việt Nam bắt đầu xuất khẩu điều nhân qua thị trường Trung Quốc. Năm 1994, những lô hàng điều nhân đầu tiên “made in Vietnam” được xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ, thị trường tiêu thụ nhân điều lớn nhất thế giới. Năm 2006, Việt Nam vượt qua Ấn Độ, trở thành quốc gia xuất khẩu điều nhân lớn nhất thế giới. Năm 2010, lần đầu tiên Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu điều nhân trên “1 tỷ USD”, giúp ngành điều gia nhập "câu lạc bộ xuất khẩu tỷ đô" của nông nghiệp Việt Nam.

Những năm tiếp theo, ngành điều liên tục lập kỷ lục về xuất khẩu. Đặc biệt, năm 2025, ngành điều Việt Nam đã đạt một dấu mốc rất đáng ghi nhận trong lịch sử phát triển khi đạt kim ngạch lớn nhất từ trước đến nay là 5,4 tỷ USD, giúp Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế là quốc gia chế biến và xuất khẩu nhân điều lớn nhất thế giới năm thứ 19 liên tiếp, chiếm trên 80% tổng sản lượng nhân điều xuất khẩu của toàn cầu.

Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) Phạm Văn Công trao đổi với doanh nghiệp nước ngoài bên lề hội nghị. Ảnh: B.Nguyên

Ðồng Nai không chỉ là “thủ phủ” trồng điều của Việt Nam mà còn là một trong những trung tâm sản xuất, chế biến điều quan trọng của thế giới. Toàn thành phố hiện có hơn 176 ngàn hécta với sản lượng khoảng 300 ngàn tấn điều thô/năm. Đến nay, Đồng Nai có gần 2,8 ngàn doanh nghiệp, cơ sở thu mua, sơ chế và chế biến hạt điều. Một số doanh nghiệp đầu tư công nghệ hiện đại, phát triển các sản phẩm chế biến sâu.

Năm 2026, ngành điều đối mặt nhiều thách thức như: môi trường quốc tế - chính sách thuế quan thay đổi; các rào cản thương mại ngày càng nhiều; chi phí sản xuất, vận tải, logistics và tài chính biến động; kinh tế thế giới có nhiều biến động. Nhưng trong 9 tháng của năm 2026, xuất khẩu điều của Việt Nam vẫn đạt gần 4,2 tỷ USD.

Doanh nghiệp nước ngoài tham quan, tìm hiểu về máy móc chế biến hạt điều của Việt Nam tại khu gian hàng triển lãm ở hội nghị, Ảnh: Bình Nguyên

Chủ tịch Vinacas Phạm Văn Công cho hay, với vai trò là một trong những trung tâm chế biến và xuất khẩu điều lớn của thế giới, ngành điều Việt Nam sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng các quốc gia, các tổ chức, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.

"Chúng tôi mong muốn tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin, cùng tìm kiếm những giải pháp mới. Và trên hết, chúng tôi mong muốn cùng xây dựng một chuỗi cung ứng điều ổn định hơn, minh bạch hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn cho tất cả các bên. Không một quốc gia nào có thể tự mình xây dựng toàn bộ chuỗi cung ứng. Không ai có thể phát triển bền vững nếu các mắt xích trong chuỗi không cùng phát triển. Từ nguyên liệu, chúng ta tạo ra giá trị; từ hợp tác, chúng ta tạo ra sức mạnh; và từ đổi mới, chúng ta tạo ra tương lai. Đó cũng chính là tinh thần của hội nghị Điều Quốc tế Việt Nam lần thứ XV năm 2026" - Chủ tịch Vinacas Phạm Văn Công nhấn mạnh.