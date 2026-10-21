Kết nối đầu tư quốc tế cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Trao thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng và Cyfendo, Inc. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Bên cạnh tìm kiếm nguồn vốn, các hoạt động kết nối còn hướng đến chuyển giao tri thức, tiếp cận công nghệ, phát triển thị trường và đưa sản phẩm khởi nghiệp của thành phố tham gia sâu hơn chuỗi giá trị toàn cầu.

Rộng cửa tiếp cận thị trường quốc tế

Ngày 16/10, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (DISSC), thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Manabu Hubs, nền tảng vườn ươm khởi nghiệp toàn cầu. Sự kiện đánh dấu thêm bước tiến trong nỗ lực kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương với các nhà đầu tư, chuyên gia và thị trường công nghệ quốc tế.

Manabu Hubs do ông Pablo Riveros sáng lập, hoạt động theo mô hình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), mạng lưới cố vấn chuyên sâu và các chương trình hỗ trợ thâm nhập thị trường. Với mạng lưới kết nối tại Nhật Bản, Đài Loan, Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đơn vị này hướng đến tạo điều kiện để doanh nghiệp trẻ tiếp cận nguồn lực, kinh nghiệm quản trị và cơ hội hợp tác kinh doanh xuyên biên giới.

Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ phối hợp kết nối startup Đà Nẵng với các quỹ đầu tư, nhà đầu tư thiên thần, đối tác chiến lược; triển khai chương trình đào tạo, cố vấn, trao đổi chuyên gia và hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường. Đáng chú ý, khả năng thiết lập đầu mối hoạt động của Manabu Hubs tại Đà Nẵng cũng được đặt ra nhằm duy trì hoạt động kết nối thường xuyên.

Một trong những định hướng cụ thể là lựa chọn các dự án khởi nghiệp tiềm năng tham gia những sự kiện công nghệ quốc tế trong năm 2027. Thông qua các sự kiện này, doanh nghiệp có cơ hội giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, tiếp xúc trực tiếp với nhà đầu tư và đánh giá khả năng thâm nhập thị trường.

Các hình thức hỗ trợ về gian hàng, lưu trú hoặc quyền tham gia ưu tiên đang được hai bên nghiên cứu, chưa phải những cam kết hỗ trợ đã được xác định. Các startup Đà Nẵng có thể tiếp cận mạng lưới cố vấn và đối tác quốc tế ngay từ giai đoạn hoàn thiện sản phẩm, xây dựng mô hình kinh doanh, chuẩn bị gọi vốn.

Các đại biểu lãnh đạo chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa GOE Alliance và Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Đà Nẵng (DISSC) tại lễ khai mạc DAVAS 2026. Ảnh: TÂM ĐAN

Tạo sức hút với các quỹ đầu tư

Trước hợp tác với Manabu Hubs, Đà Nẵng đã từng bước định hình vai trò điểm đến của dòng vốn đầu tư khởi nghiệp thông qua Diễn đàn Đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng 2026 (DAVAS 2026), tổ chức hồi tháng 5 vừa qua.

Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo gặp gỡ đầu tư toàn cầu”, diễn đàn thu hút hơn 30 nhà đầu tư và quỹ đầu tư đến từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Philippines và Việt Nam. DAVAS 2026 có 62 dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như AI, công nghệ tài chính (fintech), giáo dục, y tế, blockchain và Web3. Trong đó có 43 dự án từ Việt Nam, còn lại đến từ các thị trường quốc tế.

Điểm đáng chú ý là hoạt động kết nối trực tiếp giữa startup và nhà đầu tư theo hình thức 1:1, kết hợp huấn luyện kỹ năng thuyết trình gọi vốn, xây dựng mô hình tăng trưởng và định giá doanh nghiệp.

Tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu nhấn mạnh định hướng phát triển của Đà Nẵng dựa trên tri thức, công nghệ, con người sáng tạo và năng lực kết nối toàn cầu. Thành phố kỳ vọng hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thực chất, tạo điều kiện để doanh nghiệp công nghệ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Trong hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng, các mô hình công nghệ phục vụ giáo dục, y tế, du lịch, thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo và giải pháp quản trị số đang mở ra những hướng tiếp cận nhà đầu tư khác nhau.

Tại DAVAS 2026, Công ty CP Công nghệ FiveSS nhận cam kết đầu tư 300.000 USD từ Summit Capital để đổi lấy 7,5% cổ phần; dự án BioWraps nhận đề nghị đầu tư 350.000 USD từ BCA Group. Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Công nghệ du lịch số tiếp tục thương thảo khoản đầu tư khoảng 40.000 USD.

Theo ông Nguyễn Viết Toàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng, sau DAVAS 2026, trung tâm tiến hành rà soát, phân loại dự án theo lĩnh vực, mức độ sẵn sàng gọi vốn và yêu cầu của từng nhà đầu tư.

Mỗi startup được theo dõi về quá trình làm việc với các quỹ, yêu cầu bổ sung hồ sơ và tiến độ kết nối. Với những dự án đang thẩm định, trung tâm tiếp tục hỗ trợ về pháp lý, sở hữu trí tuệ, kế hoạch tài chính và dữ liệu phục vụ quá trình đánh giá chuyên sâu.

Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng hợp tác với các mạng lưới quốc tế. Do vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là gia tăng số lượng nhà đầu tư tiếp cận startup mà còn phải hình thành cơ chế đồng hành đủ dài, giúp những cơ hội kết nối được chuyển hóa thành hợp đồng, dòng vốn và thị trường thực tế.

Hợp tác quốc tế đang mở thêm cơ hội để doanh nghiệp khởi nghiệp Đà Nẵng bước ra thị trường rộng lớn. Để dòng vốn thực sự tìm đến và ở lại, yếu tố quyết định vẫn là chất lượng doanh nghiệp, năng lực thương mại hóa công nghệ và môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi.