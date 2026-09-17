Kết nối đầu tư, mở rộng không gian phát triển liên vùng

Hội nghị nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư; thúc đẩy kết nối đầu tư, kinh doanh hai chiều; xây dựng sản phẩm du lịch liên vùng đặc trưng và triển khai chính sách kích cầu chung.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, TP Hồ Chí Minh có thế mạnh về thị trường, tài chính, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, dịch vụ và năng lực kết nối quốc tế. Trong khi đó, các địa phương trong vùng có nhiều tiềm năng về công nghiệp, nông nghiệp, năng lượng, logistics, du lịch, tài nguyên và không gian phát triển.

Đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo đồng chí Bùi Minh Thạnh, nếu kết nối hiệu quả quy hoạch với hạ tầng, hạ tầng với đô thị, đô thị với logistics, nguồn vốn với dự án, công nghệ với sản xuất, sản phẩm với thị trường, toàn vùng sẽ hình thành không gian phát triển có sức cạnh tranh cao hơn nhiều so với việc từng địa phương phát triển riêng lẻ.

TP Hồ Chí Minh mong muốn cùng các địa phương chuyển mạnh tư duy xúc tiến đầu tư riêng lẻ sang kiến tạo hệ sinh thái đầu tư chung của toàn vùng. Thành phố không chỉ thu hút đầu tư cho mình mà còn phát huy vai trò trung tâm kết nối, điều phối và phân bổ nguồn lực trong không gian phát triển rộng lớn hơn. Qua đó, nhà đầu tư đến TP Hồ Chí Minh có thể tiếp cận bản đồ cơ hội đầu tư của cả vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương, chuyên gia, đại diện hiệp hội và doanh nghiệp đã trao đổi, đề xuất nhiều giải pháp tăng cường liên kết vùng.

Ông Đinh Hồng Kỳ, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh (HUBA) cho rằng, cần nhìn nhận TP Hồ Chí Minh và các địa phương như một không gian đầu tư liên kết, thay vì cạnh tranh để thu hút cùng một nhà đầu tư.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm đặc trưng.

Trong khuôn khổ hội nghị, ban tổ chức bố trí khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp và hàng hóa đặc trưng; quảng bá văn hóa, du lịch, môi trường đầu tư, các dự án và thành tựu nổi bật của TP Hồ Chí Minh cùng các tỉnh, thành phố trong khu vực Nam Bộ.