Kết nối đầu tư giữa địa phương với doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ phát biểu khai mạc Hội nghị.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tham dự hội nghị có đoàn thành phố Quảng Ninh do ông Lê Văn Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm Trưởng đoàn; đoàn thành phố Bắc Ninh do bà Trần Thị Hằng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố làm Trưởng đoàn; ông Nguyễn Đồng Trung - Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao.

Về phía Hàn Quốc có đại diện báo Aju News, Hiệp hội Hợp tác Kinh tế - Văn hóa Hàn - Việt (KOVECA), cùng hơn 200 đại biểu đến từ các tập đoàn, doanh nghiệp lớn như Samsung, LH, Hanwha, Lotte, Ngân hàng Shinhan và các tổ chức, hiệp hội kinh tế hai nước. Hội nghị còn có sự tham gia của Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc (BAVIK), góp phần phát huy vai trò kết nối của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại sở tại.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất trên nền tảng Đối tác chiến lược toàn diện. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là những trụ cột quan trọng, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực mới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số, năng lượng sạch và đổi mới sáng tạo. Đại sứ Vũ Hồ khẳng định, việc tăng cường kết nối trực tiếp giữa các địa phương Việt Nam với doanh nghiệp Hàn Quốc có ý nghĩa thiết thực, góp phần phát huy lợi thế bổ trợ, mở rộng cơ hội đầu tư và đưa hợp tác song phương đi vào thực chất. Đại sứ quán sẽ tiếp tục chủ động kết nối đối tác, quảng bá môi trường đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp hai nước hiện thực hóa các cơ hội hợp tác.

Ông Lê Văn Ánh nhấn mạnh về những lợi thế về du lịch cao cấp, logistics cảng biển, đô thị thông minh của thành phố Quảng Ninh.

Tại Hội nghị, đại diện thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh đã giới thiệu tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển và các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư từ Hàn Quốc. Đây là hai địa phương có thế mạnh bổ trợ cho nhau, một bên nổi bật về kinh tế biển, du lịch, logistics và năng lượng, bên còn lại có nền tảng công nghiệp điện tử, công nghệ cao và hệ sinh thái doanh nghiệp FDI phát triển.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Ánh nhấn mạnh tỉnh có nhiều lợi thế về vị trí địa kinh tế, hệ thống cảng biển, cửa khẩu, hạ tầng giao thông và tiềm năng phát triển kinh tế đa ngành. Với định hướng tăng trưởng xanh, hiện đại và bền vững, Quảng Ninh mong muốn tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Hàn Quốc trong phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, công nghiệp xanh, logistics, cảng biển thông minh, hạ tầng, đô thị thông minh và công nghệ môi trường.

Thành phố cũng khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc nghiên cứu, mở rộng đầu tư trong lĩnh vực du lịch chất lượng cao, dịch vụ và các ngành kinh tế có giá trị gia tăng lớn, qua đó khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Bà Trần Thị Hằng mong muốn Bắc Ninh tiếp tục thu hút được các dự án đầu tư công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn, điện tử thế hệ mới từ các tập đoàn Hàn Quốc.

Trong khi đó, bà Trần Thị Hằng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Bắc Ninh, nhấn mạnh lợi thế của địa phương về nền tảng công nghiệp, hệ sinh thái sản xuất điện tử và mạng lưới doanh nghiệp FDI, trong đó có sự hiện diện của nhiều tập đoàn Hàn Quốc. Bắc Ninh mong muốn tiếp tục thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn, điện tử thế hệ mới, AI, công nghiệp hỗ trợ, nghiên cứu và phát triển (R&D), sản xuất thông minh và tự động hóa. Đồng thời, địa phương coi trọng việc tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao và nâng cao vị trí của doanh nghiệp địa phương trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trao đổi về triển vọng hợp tác, đại diện Hiệp hội KOVECA và cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc cho rằng cần chuyển mạnh từ các hoạt động giao lưu, hợp tác mang tính ngoại giao sang liên kết trực tiếp giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp, lấy nhu cầu thực tế và các dự án cụ thể làm trọng tâm. Theo đó, Quảng Ninh có thể tăng cường kết nối với các địa phương Hàn Quốc có thế mạnh về du lịch, cảng biển và kinh tế biển như Busan, Gangwon, Jeju; trong khi Bắc Ninh có nhiều tiềm năng hợp tác với các trung tâm công nghiệp như Gyeonggi, Chungcheong Nam và Gyeongsang Bắc.

Chủ tịch KOVECA Kwon Sung Taek đề xuất chuyển mạnh từ hợp tác mang tính ngoại giao sang liên kết trực tiếp giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp.

Chủ tịch KOVECA Kwon Sung Taek đề xuất ưu tiên các dự án hợp tác cụ thể trong phát triển du lịch cao cấp, logistics cảng biển, đô thị thông minh, công nghiệp sinh thái tại Quảng Ninh; đồng thời thúc đẩy hợp tác bán dẫn, điện tử, AI, robot, nhà máy thông minh và công nghiệp hỗ trợ tại Bắc Ninh. Bên cạnh đó, cần mở rộng hợp tác giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao, trao đổi sinh viên, kết nối việc làm hợp pháp và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa địa phương. KOVECA khẳng định sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối thông qua các ủy ban hợp tác, diễn đàn kinh doanh, hoạt động xúc tiến đầu tư và hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, góp phần lựa chọn những dự án có tính khả thi để triển khai.

Hội nghị cũng tạo điều kiện để các tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc trao đổi trực tiếp với đại diện các địa phương Việt Nam về nhu cầu đầu tư, môi trường kinh doanh và khả năng triển khai dự án. Nhiều lĩnh vực được quan tâm gồm bán dẫn, AI, điện tử, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng sạch, logistics và phát triển hạ tầng. Những trao đổi tại hội nghị cho thấy khả năng phát huy tính bổ trợ giữa thế mạnh công nghệ, nguồn vốn và kinh nghiệm quản trị của Hàn Quốc với lợi thế về thị trường, nguồn nhân lực và vị trí trong chuỗi cung ứng khu vực của Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị kết nối địa phương, doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

Thông qua hội nghị, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối giữa các cơ quan Trung ương, địa phương Việt Nam với các tập đoàn, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc. Việc kết nối Bắc Ninh với các doanh nghiệp công nghệ, điện tử, bán dẫn và giới thiệu Quảng Ninh với các đối tác có thế mạnh về năng lượng xanh, logistics, hạ tầng và công nghiệp hiện đại thể hiện định hướng xúc tiến đầu tư có trọng tâm, gắn lợi thế của từng địa phương với nhu cầu cụ thể của nhà đầu tư.

Hội nghị được kỳ vọng tạo tiền đề cho các hoạt động khảo sát, kết nối và triển khai dự án giữa địa phương, doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới, góp phần thu hút đầu tư chất lượng cao, tiếp nhận công nghệ tiên tiến, mở rộng liên kết chuỗi giá trị và thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả.