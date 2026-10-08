Kết nối đầu ra, nâng chuẩn hàng hóa vào hệ thống phân phối

Sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương được giới thiệu, kết nối vào hệ thống phân phối tại TPHCM. Ảnh: MINH XUÂN

Ngày 8-10, tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM), Chương trình Kết nối cung - cầu giữa TPHCM và 20 tỉnh, thành năm 2026 thu hút đông doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà sản xuất và hệ thống phân phối tham gia.

Mở đầu ra phải kết hợp nâng chuẩn sản phẩm

Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương TPHCM, sau 15 năm, chương trình đã vượt khỏi khuôn khổ kết nối bên mua - bên bán để từng bước hình thành mạng lưới liên kết giữa vùng sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác xã với hệ thống phân phối. Qua đó, nông sản, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương có thêm đầu ra, đồng thời bổ sung nguồn hàng cho thị trường TPHCM. Điểm mới là yêu cầu kết nối thị trường ngày càng gắn với chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số và phát triển chuỗi cung ứng bền vững.

Kết nối trực tiếp với hệ thống phân phối giúp doanh nghiệp, hợp tác xã mở đầu ra và từng bước nâng chuẩn hàng hóa. Ảnh: MINH XUÂN

Thực tế này thể hiện khá rõ từ hoạt động của các nhà phân phối. Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, hệ thống đang tăng kết nối với các địa phương, hợp tác xã và doanh nghiệp OCOP, không chỉ để tìm thêm nguồn hàng mà hỗ trợ sản phẩm từng bước đáp ứng yêu cầu của kênh bán lẻ hiện đại về chất lượng, hồ sơ, bao bì, truy xuất nguồn gốc và năng lực cung ứng. Với mạng lưới gần 800 điểm bán, hàng hóa từ một địa phương có thể tiếp cận thị trường rộng hơn, thay vì chủ yếu tiêu thụ tại chỗ.

Trong năm 2026, Saigon Co.op đã triển khai nhiều chương trình kết nối trực tiếp với vùng sản xuất. Cuối tháng 5, hệ thống phối hợp Hải Phòng tiêu thụ 300 tấn vải Thanh Hà, đồng thời kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã và đưa hàng trăm đặc sản, sản phẩm OCOP địa phương giới thiệu tại hệ thống; sau đó tiếp tục kết nối tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn, Bắc Ninh. Bên cạnh đưa hàng lên quầy, Saigon Co.op còn hỗ trợ quảng bá, dùng thử, kích cầu và mở thêm kênh bán trực tuyến cho sản phẩm OCOP. Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, điều quan trọng là kết nối phải giúp hợp tác xã, doanh nghiệp địa phương từng bước hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu thị trường để có thể duy trì đầu ra lâu dài, thay vì chỉ tiêu thụ theo từng chương trình hay mùa vụ.

Cùng với mở thị trường, yêu cầu kiểm soát chất lượng cũng được các nhà phân phối đẩy sâu hơn về phía nhà cung cấp. Tại SATRA, ông Nguyễn Tuấn, Phó Tổng Giám đốc SATRA, cho biết hệ thống cũng tăng kết nối nhà cung cấp, sản phẩm OCOP, đặc sản và hàng hóa địa phương để đưa vào hệ thống bán lẻ. Việc kết nối không chỉ dừng ở giới thiệu sản phẩm tại các chương trình xúc tiến mà hướng tới lựa chọn những mặt hàng đáp ứng yêu cầu để duy trì phân phối lâu dài.

Cùng với mở đầu ra, SATRA đang nâng yêu cầu kiểm soát chất lượng. Số nhà cung cấp tham gia “Tick xanh trách nhiệm” tại hệ thống đã tăng 35 doanh nghiệp, với 322 sản phẩm. Hiện SATRA đang mở rộng sang hàng tiêu dùng nhanh, thực phẩm bao gói và nông sản thực phẩm. “Chúng tôi sẽ tăng trao đổi trực tiếp giữa bộ phận thu mua với doanh nghiệp, hỗ trợ đối tác hiểu rõ tiêu chuẩn hàng hóa, quy trình vào hệ thống” ông Tuấn nhấn mạnh.

Kết nối phải tạo đầu ra thực chất

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà cho rằng yêu cầu thị trường đã thay đổi căn bản. Người tiêu dùng đòi hỏi hàng hóa an toàn, minh bạch, truy xuất được nguồn gốc; phân phối đa kênh phát triển nhanh và tiêu chuẩn xanh ngày càng trở thành điều kiện tham gia thị trường. Vì vậy, kết nối cung - cầu phải chuyển từ kết nối tiêu thụ sang xây dựng chuỗi cung ứng có trách nhiệm, có tiêu chuẩn và khả năng phát triển lâu dài.

Đại diện SATRA giới thiệu sản phẩm tại Chương trình Kết nối cung - cầu giữa TPHCM và các tỉnh, thành năm 2026. Ảnh: MINH XUÂN

Điều này đặt ra yêu cầu hai chiều: nhà cung cấp phải bảo đảm chất lượng, nguồn gốc và năng lực cung ứng; hệ thống phân phối phải tạo đầu ra đủ ổn định để doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vùng nguyên liệu, nâng chuẩn sản xuất.

TPHCM vì vậy đề nghị chuyển từ kết nối theo sự kiện sang kết nối thường xuyên theo ngành hàng, mùa vụ; gắn vùng nguyên liệu với chế biến, phân phối, logistics. Đặc biệt, ông Nguyễn Lộc Hà giao Sở Công thương TPHCM theo dõi việc thực hiện các thỏa thuận sau chương trình, lấy kết quả tiêu thụ và hiệu quả liên kết chuỗi làm thước đo.

Sau 15 năm, thước đo của kết nối cung - cầu vì thế không chỉ là thêm bao nhiêu sản phẩm được giới thiệu hay ký kết, mà là hàng hóa địa phương có tạo được đầu ra ổn định và nhà sản xuất có nâng được chất lượng theo yêu cầu thị trường. Khi đó, hệ thống phân phối không chỉ là nơi bán hàng cuối chuỗi mà trở thành mắt xích nối thị trường với vùng sản xuất.