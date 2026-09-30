Kết nối đào tạo với thực tiễn tại ngày hội K-Beauty Show 2026
Ngày 30/9, Trường Trung cấp nghề Giao thông Công chính Hà Nội phối hợp cùng CCLIM Global Beauty & Education tổ chức Ngày hội K-Beauty Show 2026. Với sự tham gia của hơn 1.000 học sinh, sinh viên, sự kiện mở ra không gian giao lưu chuyên môn sâu rộng, tăng cường trải nghiệm thực tế và cơ hội tiếp cận công nghệ làm đẹp tiên tiến cho thế hệ trẻ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ket-noi-dao-tao-voi-thuc-tien-tai-ngay-hoi-kbeauty-show-2026-420177.htm