Kết nối đào tạo với thực tiễn tại ngày hội K-Beauty Show 2026

Từ một cánh tay robot được lắp ráp bởi cậu học trò vùng xa đến những lớp học ứng dụng AI, STEM và trường học số, Đồng Nai đang từng bước cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, mở rộng cơ hội để mỗi học sinh được tiếp cận tri thức, công nghệ và một không gian học tập phù hợp với mình.