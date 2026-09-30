Kết nối đào tạo nghề với công nghệ mới phù hợp thị trường lao động

Phát biểu tại ngày hội, ông Trần Việt Hùng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Giao thông Công chính Hà Nội cho biết, K-Beauty Show 2026 không đơn thuần là chương trình trình diễn hay giới thiệu các xu hướng làm đẹp. Nhà trường mong muốn Ngày hội trở thành không gian giao lưu chuyên môn, chia sẻ tri thức, trải nghiệm kỹ năng và kết nối giữa đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp.

Ông Trần Việt Hùng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Giao thông Công chính Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Thông qua các hoạt động trình diễn, trải nghiệm và thực hành chuyên môn, học sinh, sinh viên có cơ hội trực tiếp giao lưu, học hỏi từ các chuyên gia, đồng thời tiếp cận những xu hướng, kỹ thuật và công nghệ mới.

Bên cạnh đó, các khu vực trưng bày với sự tham gia của doanh nghiệp, nhãn hàng và các đơn vị đồng hành giúp học sinh, sinh viên tìm hiểu sản phẩm, thiết bị, công nghệ; đồng thời có thêm góc nhìn trực quan về hoạt động nghề nghiệp và nhu cầu của thị trường lao động.

Theo ông Trần Việt Hùng, ý nghĩa của các hoạt động tại ngày hội không chỉ nằm ở việc giúp người học tiếp cận kỹ thuật và công nghệ mới, mà quan trọng hơn là giúp các em nhận thức nghề nghiệp luôn vận động và thay đổi. Để phát triển với nghề, người học phải không ngừng cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng, làm chủ công nghệ và hình thành tác phong nghề nghiệp chuyên nghiệp.

Quang cảnh tại sự kiện.

“Nhà trường không chỉ đào tạo để người học biết nghề, mà phải hướng tới giúp các em làm được nghề, làm tốt nghề và có khả năng thích ứng với sự phát triển của công nghệ cũng như những yêu cầu mới của thị trường lao động”, ông Trần Việt Hùng nhấn mạnh.

Một trong những nội dung được Trường Trung cấp nghề Giao thông Công chính Hà Nội chú trọng tại K-Beauty Show 2026 là tăng cường kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, chuyên gia, cơ sở giáo dục trong nước và quốc tế.

Ông Trần Việt Hùng cho biết, nhà trường xác định hợp tác doanh nghiệp và hợp tác quốc tế không phải là những hoạt động tách rời quá trình đào tạo, mà cần trở thành một trong những nguồn lực trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Học sinh, sinh viên của nhà trường và các trường, trung tâm giáo dục thường xuyên đối tác đến tìm hiểu kỹ năng, công nghệ mới.

Thông qua hợp tác, nhà trường có thêm điều kiện cập nhật chương trình, phương pháp và công nghệ đào tạo; đội ngũ giáo viên có cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm chuyên môn. Học sinh, sinh viên được tiếp cận môi trường nghề nghiệp thực tế, công nghệ mới và những yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp cũng như thị trường lao động.

Trong khuôn khổ chương trình, Trường Trung cấp nghề Giao thông Công chính Hà Nội và CCLIM Global Beauty & Education đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Hợp tác nhà trường và doanh nghiệp

Đây là một dấu mốc có ý nghĩa, mở ra cơ sở để hai bên từng bước cụ thể hóa các nội dung hợp tác bằng những hoạt động thiết thực như trao đổi chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ, chia sẻ và chuyển giao kỹ thuật, tổ chức đào tạo và trải nghiệm nghề nghiệp.

Nhà trường kỳ vọng hoạt động hợp tác sẽ mang lại những giá trị cụ thể cho giáo viên và người học, đồng thời góp phần tăng cường sự gắn kết giữa đào tạo nghề với thực tiễn nghề nghiệp và nhu cầu của thị trường lao động.